Đắk Lắk tạm dừng tập huấn việc trường chi 4,5 triệu đồng để học viết tin

Dân trí Nhận thấy việc tổ chức tập huấn trực tuyến viết tin, bài mỗi trường học mức giá 4,5 triệu đồng có nhiều điểm chưa phù hợp nên Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk đã tạm dừng để điều chỉnh phù hợp.

Chiều 22/12, trao đổi PV Dân trí, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có công văn tạm ngưng tổ chức Khóa bồi dưỡng viết tin, chụp ảnh, biên tập cho các trường học và sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức khóa học này.

Sở GD-ĐT đã tạm dừng tổ chức khóa tập huấn trực tuyến viết tin, bài mức 4,5 triệu đồng/trường (Ảnh minh họa).

Theo ông Khoa, sau khi kiểm tra lại thông tin học phí của khóa học này mỗi học viên 1,5 triệu đồng (mỗi trường học 3 người với mức 4,5 triệu đồng/trường - PV) cũng chưa phù hợp, nhất là trong thời điểm năm 2021 các trường tập trung nguồn lực để chống dịch Covid-19.

"Thời điểm tổ chức cũng cùng lúc Sở tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn khác theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ nên Sở quyết định sẽ dời lại vào thời gian khác. Về mức giá học phí chúng tôi cũng sẽ xem xét cho phù hợp nhất", ông Khoa thông tin.

Trước đó, Sở GD-ĐT Đắk Lắk có công văn gửi các đơn vị giáo dục trực thuộc về việc triển khai tổ chức khóa bồi dưỡng viết tin, chụp ảnh và biên tập cho trang tin điện tử do Sở phối hợp cùng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức.

Mỗi đơn vị sẽ cử 3 người gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và một viên chức phụ trách công tác truyền thông của trường tham gia tập huấn trực tuyến qua Zoom. Thời gian tổ chức 3 ngày, từ 23/12 - 25/12 (sau khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận). Mức học phí 1,5 triệu đồng/học viên.

Một số trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng trao đổi mức học phí 4,5 triệu đồng là cao và hiện giai đoạn cuối năm hết kinh phí chi thường xuyên nên không có nguồn kinh phí.

Liên quan vụ việc, bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết thêm, kế hoạch tổ chức bồi dưỡng có từ đầu năm 2021, dự kiến tổ chức từ tháng 6/2021 nhưng vì dịch bệnh nên hoãn đến bây giờ.

"Nhiều trường trên địa bàn có nhu cầu được bố trí để tập huấn, bồi dưỡng viết tin, bài đăng trên trang tin điện tử của Sở, tập san giáo dục Đắk Lắk vì không có kỹ năng. Rất nhiều đơn vị thông thường chỉ mang báo cáo thành tích để đăng trên các trang tin nên phải mất nhiều thời chỉnh sửa rất vất vả nên việc tổ chức tập huấn rất thiết thực", bà Oanh cho hay.

Cũng theo bà Oanh, mức giá 1,5 triệu đồng/học viên là do đơn vị chủ trì bồi dưỡng quyết định không phải do Sở đặt ra, can thiệp. Trước đó, Sở cũng có tham khảo một số đơn vị bồi dưỡng khóa tập huấn, có đơn vị giá lên tới 2,5 triệu đồng/học viên.

"Việc tập huấn sẽ tạm thời được dời sang năm 2022 và tùy điều kiện thuận lợi để quyết định việc học trực tuyến hay trực tiếp", bà Oanh nói thêm.

Thúy Diễm