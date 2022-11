Đại học Thành Đô khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Trao học bổng giúp sinh viên viết tiếp ước mơ

Đại diện nhà trường chia sẻ, trường Đại học (ĐH) Thành Đô luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào các thế hệ sinh viên tài năng đang theo học tại nhà trường. Trường đã lập ra Quỹ học bổng Unigo - bạn đồng hành với tổng giá trị 55 tỷ đồng, nhằm tiếp thêm động lực để sinh viên hoàn thành tốt hơn con đường học tập của mình.

TS. Phan Thị Thanh Thảo - Hiệu trưởng trường ĐH Thành Đô trao học bổng đến các bạn sinh viên (Ảnh: ĐH Thành Đô).

Trong lễ khai giảng, trường ĐH Thành Đô đã có những suất học bổng trao tặng cho các tân sinh viên như: học bổng đồng hành cùng phụ huynh - "We go together 2022" đến sinh viên nhập học ngành Công nghệ thông tin; học bổng Unigo Tài năng 2022 - "Unigo Talent Scholarship" dành cho sinh viên ngành Kế toán và Công nghệ thông tin; học bổng Tiếp sức - "Unigo Baton Scholarship 2022" cho sinh viên học ngành Việt Nam học; học bổng Ngôn ngữ Anh - "The Queen's Platinum Jubilee Scholarship 2022"; học bổng "Nữ thần công lý" - "Justitia Scholarship 2022" ngành Luật ; học bổng hệ Cao đẳng với ngành Dược học. Đại diện nhà trường cho biết, sinh viên nhận các gói học bổng sẽ được miễn 50% học phí một năm học.

Những phần quà nhà trường gửi tặng sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm động lực học tập tại mái trường ĐH Thành Đô, theo đuổi ước mơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn tới tương lai tươi sáng hơn.

Các sinh viên được khen thưởng và trao tặng học bổng (Ảnh: ĐH Thành Đô).

Khinh khí cầu vươn cao - chắp cánh ước mơ cho sinh viên

Trong ngày khai giảng năm học mới, trường ĐH Thành Đô đã tổ chức lễ hội khinh khí cầu. Đây được xem là một món quà tinh thần ý nghĩa giúp sinh viên có thêm niềm vui học tập tại trường.

Với sự đa dạng về màu sắc, khinh khí cầu vừa tạo nên không khí vui tươi, bừng sáng trong ngày khai giảng, vừa giúp cho buổi lễ trở nên trang trọng hơn. Với đặc trưng luôn hướng và bay lên trời cao, khinh khí cầu còn mang đến thông điệp về những thành công ở phía trước, hướng sinh viên phải luôn phấn đấu, vươn cao trong học tập và rèn luyện bản thân.

Toàn cảnh khí cầu trong lễ khai giảng (Ảnh: ĐH Thành Đô).

Kết thúc buổi lễ khai giảng, hình ảnh được các sinh viên lưu giữ lại cùng với chiếc khinh khí cầu vươn thẳng lên bầu trời giống như ước nguyện bay cao và bay xa của sinh viên trở thành sự thật. "Điều này như một món quà may mắn mang những mong muốn của chúng em gửi đến tương lai, một tương lai thành công rực rỡ", một sinh viên ĐH Thành Đô nói.

Các giảng viên chụp ảnh lưu niệm tại khinh khí cầu (Ảnh: ĐH Thành Đô).

Trống hội rộn ràng

Âm thanh của trống hội theo nhịp lúc trầm lúc bổng, lúc rộn rã vui tươi đã tạo nên một không khí rộn ràng và đầy háo hức. Trên sân khấu vườn hồng trong buổi lễ khai giảng, có sự xuất hiện của mười chiếc trống, đây được gọi là trống chào mừng tượng trưng cho ý nghĩa may mắn và thịnh vượng.

Theo đại diện nhà trường, qua hội trống rộn ràng, tươi vui này, thầy và trò ĐH Thành Đô như được tiếp thêm sức mạnh, để bắt đầu một năm học mới hứa hẹn nhiều thách thức nhưng cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Trống hội rộn ràng trong lễ khai giảng (Ảnh: ĐH Thành Đô).

Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 của trường ĐH Thành Đô đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Đại diện nhà trường chia sẻ, việc tổ chức một buổi lễ khai giảng chỉn chu, trang trọng đã thể hiện mong muốn đem tới những giá trị tốt đẹp nhất có thể cho sinh viên. Ban giám hiệu nhà trường và thầy cô muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên sự trân trọng, sự hỗ trợ cũng như cổ vũ các bạn hết mình với những nỗ lực phấn đấu vươn cao trong học tập, để các bạn sẽ có một năm học mới thành công và đạt được những kết quả tốt nhất.