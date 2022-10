Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 2 lĩnh vực xếp hạng vào nhóm 600 thế giới

Sáng 26/10, tổ chức xếp hạng THE đã công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực của kỳ xếp hạng thế giới 2023 (THE WUR by Subjects 2023).

Trong bảng xếp hạng THE WUR by Subjects 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì 4 lĩnh vực đã được xếp hạng trong kỳ xếp hạng trước và gia tăng thêm 2 lĩnh vực mới được xếp hạng là Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics) và Khoa học sự sống (Life Sciences).

Như vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng 6/11 lĩnh vực - tăng thêm 2 lĩnh vực mới so với kỳ xếp hạng trước.

Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng 6/11 lĩnh vực, tăng thêm 2 lĩnh vực mới so với kỳ xếp hạng trước (Ảnh: T.L).

Vị trí cụ thể của các lĩnh vực:

- Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics) - xếp hạng 501-600

- Khoa học sự sống (Life Sciences) - xếp hạng 501-600

- Khoa học máy tính (Computer Sciences) - xếp hạng 601-800

- Kỹ thuật (Engineering) - xếp hạng 801-1000

- Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) - xếp hạng 801-1000

- Khoa học xã hội (Social Sciences) - xếp hạng 601-800

THE World University Ranking by Subject xếp hạng 11 lĩnh vực của các trường đại học dựa trên 3 nguồn dữ liệu: Kết quả khảo sát (do THE thực hiện độc lập), cơ sở dữ liệu công bố khoa học trên hệ thống Scopus (thuộc NXB Elsevier) và dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp.

Trọng số tính điểm được THE chuẩn hóa theo từng lĩnh vực cụ thể. Kết quả xếp hạng được đánh giá dựa 5 nhóm tiêu chí gồm:

- Giảng dạy (Teaching)

- Nghiên cứu (Research)

- Trích dẫn (Citation)

- Thu nhập từ chuyển giao công nghệ (Industry Income)

- Triển vọng quốc tế (International Outlook)

Trước đó, vào ngày 12/10, tổ chức xếp hạng THE cũng đã công bố kết quả xếp hạng thế giới THE WUR 2023, trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì vị trí trong top 1001-1200 thế giới và có sự tăng trưởng về chất lượng nghiên cứu khoa học và chất lượng giảng dạy.

Cũng trong tháng 10 năm 2022, tổ chức xếp hạng đại học thế giới QS, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành được giải thưởng Công nhận về sự cải tiến chất lượng (Recognition of Improvement).