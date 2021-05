Cựu hiệu trưởng ĐH Mỹ đối mặt với án tù 25 năm vì bê bối gian lận tăng hạng

Dân trí Cựu Hiệu trưởng Trường Kinh doanh và quản lý Fox của Đại học Temple, Mỹ đã bị liên bang buộc tội hôm thứ Sáu vì đã dàn dựng một gian lận phức tạp nhằm nâng cao danh tiếng của trường.

Việc làm này, nhằm mục đích thu hút sinh viên cũng như các nhà tài trợ bằng cách gửi dữ liệu giả mạo về các chương trình sau đại học của trường cho các cơ quan xếp hạng quốc gia.

Truy tố về tội danh âm mưu lừa dối sinh viên, nhà tài trợ

Quyền Luật sư Hoa Kỳ, bà Jennifer Arbittier Williams, đã thông báo trong cuộc họp báo rằng ông Moshe Porat, đã bị truy tố với tội danh âm mưu lừa dối các ứng viên, sinh viên và nhà tài trợ của trường tin rằng trường cung cấp các chương trình cấp bằng kinh doanh được xếp hạng hàng đầu, để thuyết phục họ sẽ trả học phí và quyên góp cho trường Temple.

Các công tố viên cáo buộc trong nhiều năm qua, ông Porat, 74 tuổi và hai cấp dưới đã can thiệp và làm sai số liệu các tiêu chí mà tạp chí U.S. News và World Report đánh giá các trường học để đảm bảo rằng các ngành học của trường họ luôn đứng top đầu bảng xếp hạng.

Ông Porat, ở Bala Cynwyd, PA, là Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Fox từ năm 1996 đến năm 2018. Ông cũng là Hiệu trưởng Trường Quản lý Thể thao, Du lịch & Khách sạn Temple từ năm 1998 đến năm 2018.

Ông Moshe Porat.

Theo cáo trạng, từ ít nhất năm 2014 cho đến ít nhất là năm 2018, Porat đã âm mưu với một giáo sư Fox tên là Isaac Gottlieb và một nhân viên Fox tên là Marjorie O'Neill để gửi thông tin sai lệch về chương trình MBA trực tuyến của trường ("OMBA") và chương trình học bán thời gian và chương trình MBA ("PMBA") tới US News & World Report nhằm nâng cao thứ hạng của Fox trong các cuộc khảo sát hàng năm của US News.

Nhiều tài liệu cho thấy, những kẻ chủ mưu bị cáo buộc đã đồng ý cung cấp thông tin sai lệch cho U.S. News về số lượng sinh viên OMBA và PMBA của Fox đã thực hiện Bài kiểm tra Nhập học Quản lý Sau đại học ("GMAT"); kinh nghiệm làm việc trung bình của sinh viên Fox's PMBA; và tỷ lệ sinh viên Fox đã đăng ký bán thời gian vì người ta tin rằng những con số tốt hơn cho các chỉ số này sẽ dẫn đến thứ hạng tốt hơn cho trường Temple.

Theo cáo trạng, với sự can thiệp dàn xếp của ông Pora, U.S. News đã xếp hạng chương trình OMBA của Fox là số một trong nước bốn năm liên tiếp (2015 - 2018). U.S. News cũng đưa chương trình PMBA của Fox lên xếp hạng từ vị trí thứ 53 năm 2014 lên vị trí thứ 20 năm 2015, vị trí thứ 16 năm 2016 và vị trí thứ 7 vào năm 2017.

Theo Cáo trạng, Porat cũng sử dụng những thứ hạng này trong các tài liệu tiếp thị nhắm vào các sinh viên và nhà tài trợ tiềm năng của Fox. Việc ghi danh vào các chương trình OMBA và PMBA của Fox đã tăng lên đáng kể trong một vài năm ngắn ngủi, dẫn đến doanh thu học phí tăng lên hàng triệu đô la mỗi năm.

Làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống học thuật

Ngoài ra, Gottlieb và O'Neill đã bị buộc tội trong một Thông tin riêng biệt với một tội danh là âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản.

Bất chấp những phủ nhận của ông Porat, bà Williams khẳng định cáo buộc gian lận và chia sẻ: "Các nạn nhân cho tội trạng này là sinh viên, sinh viên tốt nghiệp và các nhà tài trợ cho Trường Fox cũng như các trường đại học khác và sinh viên của họ đã bị lừa khỏi thứ hạng hợp pháp của họ".

Bà cũng cho biết thêm hành vi của ông Porat làm suy yếu tính toàn vẹn của toàn bộ hệ thống học thuật và làm tổn thương những sinh viên đã làm việc chăm chỉ để được nhập học.

Terry Harris, Đặc vụ phụ trách Văn phòng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ thuộc Văn phòng Khu vực Miền Đông của Tổng Thanh tra, cho biết. "Với tư cách là cơ quan thực thi pháp luật của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng ráo riết những kẻ lừa đảo sinh viên hoặc điều chỉnh hệ thống vì mục đích ích kỷ của họ. Ông Porat đã cố ý lạm dụng vị trí và uy tín của mình để lừa gạt chính những người mà ông đã hứa sẽ phục vụ, là những sinh viên trường Temple. Điều đó là không thể chấp nhận được."

Trong khi đó, luật sư Michael A. Schwartz, người biện hộ cho ông Porat, nói: "Tiến sĩ Porat đã cống hiến bốn mươi năm cuộc đời của mình để phục vụ Đại học Temple, đầu tiên với tư cách là một giảng viên, và cuối cùng là hiệu trưởng của Trường Kinh doanh Fox, và ông ấy đã làm như vậy một cách xuất sắc. Ông ấy mong muốn sẽ bảo vệ danh dự bản thân trước những cáo buộc này và được tuyên vô tội".

Vụ việc đã được điều tra bởi FBI, Sở Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ và Văn phòng Tổng Thanh tra của Bộ Giáo dục...

Nếu bị kết tội, Porat phải đối mặt với mức án tối đa có thể là 25 năm tù giam, sau đó là ba năm thả tự do có giám sát và khoản tiền phạt 500.000 USD.

Ngoài ra, hai đồng phạm là Gottlieb và O'Neill mỗi người phải đối mặt với mức án tối đa có thể là 5 năm tù giam, sau đó là 3 năm thả tự do có giám sát; và một khoản tiền phạt 500.000 USD.

Cáo buộc này cũng sẽ giáng một đòn nặng nề vào uy tín của chính trường Temple cũng như những đánh giá, xếp hạng trường học của U.S. News với World Report.

Phạm Chu Quang Vinh (Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và The Philadelphia Inquirer)