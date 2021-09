Cùng học an toàn giao thông thông qua phim hoạt hình

Dân trí Với nhân vật ngộ nghĩnh cùng nội dung hấp dẫn được truyền tải thông qua hình thức phim hoạt hình, chương trình "Tôi yêu Việt Nam" phiên bản Vui giao thông hứa hẹn mang đến cho các bạn nhỏ kiến thức ATGT thật bổ ích.

Trẻ nhỏ ở độ tuổi 3-5 tuổi đang ở trong giai đoạn thích khám phá, ham học hỏi, tìm tòi, sáng tạo. Đồng thời ở độ tuổi này, bé đã bắt đầu cùng với ông bà, bố mẹ tham gia giao thông hàng ngày. Do đó việc giáo dục kiến thức về an toàn giao thông (ATGT) cho trẻ vào giai đoạn mầm non là cần thiết và phù hợp, giúp trẻ dễ tiếp thu, có kiến thức để bảo vệ bản thân, hình thành văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều chương trình giáo dục kiến thức ATGT cho trẻ nhỏ được tổ chức. Tuy nhiên, việc giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ nhỏ cũng có rất nhiều khác biệt so với người lớn. Làm sao để những kiến thức được truyền tải đến bé một cách gần gũi, sinh động, dễ hiểu thì mới có thể đạt hiệu quả tích cực. "Tôi yêu Việt Nam" phiên bản "Vui giao thông" là một trong những chương trình đáp ứng được đầy đủ mong muốn đó.

Đây là một chuỗi series phim hoạt hình nhằm mang đến những bài học an toàn giao thông cho trẻ nhỏ được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2020. Sau khi phát sóng, chương trình đã mang lại hiệu quả tốt khi góp phần vào tỷ lệ trẻ em có nhận thức về an toàn giao thông đạt 76% vào cuối năm 2020 và đặc biệt, để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh.

Nối tiếp thành công đó, "Vui giao thông" chính thức ra mắt mùa 2 với những sự đổi mới vô cùng thú vị cả về hình thức lẫn nội dung, đem lại sự hào hứng cho khán giả nhí.

Bi, Bo, Ben được khắc họa đầy màu sắc, sinh động và đáng yêu.

3 nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu là Bi (khỉ), Bo (mèo), Ben (tắc kè) sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bé trong mùa 2. Với 3 cá tính hoàn toàn khác nhau, các nhân vật sẽ đem đến những câu chuyện sống động, chân thực, từ đó cùng nhau rút ra những bài học bổ ích.

Bi là một bạn khỉ kháu khỉnh, hiếu động, tràn đầy năng lượng và luôn tỏ ra hứng khởi với mọi trải nghiệm trong cuộc sống. Bo rất thông minh và ham học hỏi, luôn mang bên mình cuốn sách thần kỳ "biết tuốt" Honda chứa đầy kiến thức giao thông hữu ích. Trong khi đó, cậu bạn tắc kè tên Ben khá e dè nhưng tốt bụng.

Đặc biệt trong mùa 2 này, "Vui giao thông" còn có sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó là Giáo sư Hổ - một vị thủ lĩnh đặc biệt cùng những nhiệm vụ cực kì thú vị tại Sở chỉ huy vui giao thông.

Giáo sư Hổ - nhân vật mới đồng hành cùng Bi, Ben và Bo.

Thông qua lăng kính hồn nhiên, sinh động của các nhân vật, mỗi tập phim sẽ là một chuyến phiêu lưu với những trải nghiệm thú vị được truyền tải đến các bạn nhỏ. Phim hoạt hình giúp trẻ tăng khả năng ghi nhớ, tập trung chú ý, xử lý logic, lý luận, xử lý thính giác, thị giác, đồng thời nâng cao tính sáng tạo và bồi đắp trí tưởng tượng cho trẻ. Vì vậy, series "Vui giao thông" kỳ vọng sẽ đem đến cho trẻ những bài học ATGT bổ ích, dễ gần, dễ hiểu thay vì giáo dục trẻ theo cách cứng nhắc, nặng lý thuyết.

Series "Vui giao thông" mùa 2 gồm 26 tập với thời lượng mỗi tập 5 phút chính thức phát sóng từ ngày 18/9/2021 vào lúc 18:50 thứ Bảy hàng tuần và phát lại vào 16:00 thứ Hai của tuần kế tiếp trên VTV3. Ngoài ra, phim còn được phát sóng trên kênh Youtube của chương trình "Tôi yêu Việt Nam" và POPS Kids.

Song song với việc phát sóng series "Vui giao thông", trong năm học 2021-2022, Honda Việt Nam (HVN) tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai chương trình ATGT "Tôi yêu Việt Nam" trực tiếp cho khoảng 1,5 triệu em nhỏ tại hơn 5.000 trường mầm non ở 23 tỉnh/thành phố.

Trong nhiều năm qua, HVN đã phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức nhiều chương trình giáo dục ATGT cho học sinh các cấp. Điều đó cho thấy mong muốn của HVN trong việc xây dựng kỹ năng, thói quen tham gia giao thông văn minh, lịch sự, có ý thức tuân thủ luật ATGT ngay từ khi còn nhỏ. Từ đó giúp hình thành nhân cách và năng lực cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.

