Cụ ông 82 tuổi kể chuyện gian khổ ôn thi để đỗ tốt nghiệp THPT

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, cụ ông 82 tuổi Nguyễn Huy Kỳ (học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân, Hà Nội) được dư luận xã hội dành nhiều sự quan tâm. Tấm gương cụ ông 82 tuổi chống gậy đi thi đã truyền cảm hứng học tập, vươn lên cho nhiều người trẻ tuổi.

Do quá khứ từng nhỡ nhàng đường học vấn, cụ Huy Kỳ đặt trọn hi vọng có được tấm bằng "tú tài" trong kỳ thi lần này. Thời điểm sau khi kết thúc thi, cụ Kỳ chia sẻ với phóng viên: "Ngày trước, sắp tốt nghiệp cấp 3 thì tôi đi bộ đội, nhà trường đặc cách cho tốt nghiệp sớm nhưng tôi không nắm bắt được thông tin chế độ này. Sau này tôi xuất ngũ, các thầy cô trường cũ đã nghỉ hưu, không ai chứng nhận cho tôi tốt nghiệp. Bây giờ tôi muốn làm thầy thuốc đông y. Để làm đông y thì phải học y sĩ, do vậy tôi cần phải đi thi để có bằng tốt nghiệp THPT".

Sau khi Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố điểm thi, cụ Kỳ vui mừng thông báo tin đã đỗ tốt nghiệp THPT.

Điểm thi tốt nghiệp của cụ ông Nguyễn Huy Kỳ.

Cụ thể, thí sinh Nguyễn Huy Kỳ có điểm thi là: môn Toán 3,6 điểm; môn Ngữ văn 4,75; Lịch sử 7,5 và Địa lý 6,5. Cụ Kỳ được cộng 0,25 điểm ưu tiên do là thí sinh thuộc đối tượng có tuổi đời từ 35 tuổi trở lên (tính đến ngày thi tốt nghiệp THPT).

Đồng thời, do cụ là học viên giáo dục thường xuyên có chứng chỉ Tin học loại A nên được cộng thêm 1 điểm khuyến khích. Như vậy, cụ Kỳ đạt trên 5 điểm xét tốt nghiệp và không có môn nào dưới 1 điểm, đủ điều kiện tốt nghiệp THPT.

Cụ Kỳ cho biết rằng, cụ biết điểm vào lúc 4h sáng ngày 24/7, nhờ được giáo viên trong trường thông báo.

Khi biết được rằng bản thân đã đỗ "tú tài", cụ Kỳ không giấu nổi niềm hân hoan. Mặc dù điểm số của cụ không cao nhưng cụ hài lòng với kết quả đã nỗ lực để đạt được.

Cụ Huy Kỳ chống gậy đi thi tốt nghiệp ngày 8/7 vừa qua. (Ảnh: Minh Thư)

"Với những người đường học hành thuận lợi có lẽ sẽ không thấu hiểu được cảm xúc của tôi sau bao năm lận đận mới có được cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Tôi đã rất nỗ lực ôn luyện và cũng đã được các thầy cô giáo giúp đỡ rất nhiều", cụ chia sẻ.

Đáng nhớ nhất là khoảng thời gian trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, cụ Kỳ thường xuyên có mặt ở các lớp ôn luyện tại trường. Dù tuổi đã cao, chân đau nhưng cụ vẫn chăm chỉ đến lớp đều đặn. Nhiều hôm vào bữa trưa, không tiện đi lại, cụ bấm bụng nhịn hoặc ăn qua quýt chiếc bánh mỳ nhờ người khác mua giúp để tiếp tục giờ học buổi chiều.

Thành quả của quá trình học tập chăm chỉ là cụ Huy Kỳ đã đỗ tốt nghiệp THPT, hoàn thành ước nguyện.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cụ Nguyễn Huy Kỳ khẳng định rằng sẽ tiếp tục học để trở thành y sĩ, nuôi dưỡng đam mê hành nghề y.

Cụ Kỳ khoe thẻ dự thi tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội). (Ảnh: Minh Thư)

Niềm vui càng được nhân đôi khi cháu của cụ Kỳ - một học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng đạt được điểm cao, sẵn sàng tham gia kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm nay.

"Sau khi biết điểm thi, cả gia đình tổ chức ăn mừng bằng một bữa cơm thịnh soạn với... mớ rau muống luộc và hai bìa đậu", cụ Huy Kỳ hài hước kể.