Công an điều tra nghi án bé 6 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội

Dân trí Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang thụ lý điều tra vụ việc, một bé gái 6 tuổi nghi bị bạo hành dẫn tới tử vong tại phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 17/9, theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, cơ quan Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng đối tượng, nghi có hành vi bạo hành một bé gái 6 tuổi dẫn đến tử vong... lên Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo nguồn tin, sự việc xảy ra vào khoảng 11h đến 15h ngày 16/9, tại nhà riêng của nạn nhân ở phường Xuân Đỉnh.

Qua lời khai của bố đẻ nạn nhân, thời điểm trên, anh này có hành vi bạo hành bé gái. Đến khoảng 15h ngày 16/9 thì nạn nhân có biểu hiện nôn, nên đã được gia đình đưa vào bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Trường tiểu học Xuân Đỉnh, nơi học sinh trên đang theo học.

"Hiện cơ quan công an đang tạm giữ bố nạn nhân để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Còn người mẹ do quá sốc, liên tục bị ngất nên đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc. Hiện Đội Cảnh sát hình sự, công an quận đang thụ lý vụ việc", nguồn tin nói thêm. Về danh tính nạn nhân, nghi phạm và nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trao đổi nhanh với PV Dân trí sáng 17/9, cô Trần Thị Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, đã nắm được sự việc học sinh tử vong trên đây.

Theo cô Hải, học sinh tử vong hiện đang học lớp 1 của trường mình. Học sinh này đã nhận lớp và làm quen với cô giáo chủ nhiệm khoảng 10 ngày nay theo đúng lịch học của thành phố.

Buổi học hôm qua là buổi học trực tuyến chính thức của học sinh lớp 1 sau khi khai giảng.

"Theo quy định, khoảng 7h tối, học sinh lớp 1 sẽ vào học trực tuyến. Tuy nhiên, khi điểm danh cô giáo chủ nhiệm không thấy tên học sinh này nên gọi điện cho gia đình thì biết cháu đã qua đời.

Ngay lập tức, Hiệu trưởng, hiệu phó nhà trường và giáo viên đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm hỏi", cô Hải cho biết.

Cũng theo cô Hải, giáo viên chủ nhiệm của học sinh này cho biết, sau thời gian nhận lớp làm quen và học sinh thức, học sinh này theo kịp các bạn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Văn Yên- Mỹ Hà