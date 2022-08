Chương trình Cao đẳng nội bộ - bệ phóng cho những đổi thay ngoạn mục

Nỗ lực hôm nay - quả ngọt ngày mai

Vào làm việc tại nhà máy Samsung Bắc Ninh (SEV) từ cuối năm 2017, sau khi biết về chương trình học Cao đẳng nội bộ, càng tìm hiểu, càng thấy đây là chương trình tốt cho tương lai của mình, chị Khuất Thị Sơn (38 tuổi, Thạch Thất - Hà Nội) đã nuôi ước mơ theo học. Tuy nhiên, ngày chị mới biết về chương trình cũng là thời điểm chị vừa kết hôn, rồi có con nhỏ nên đành tạm gác kế hoạch học tập lại để chăm sóc gia đình. Thế nhưng, ý chí học tập vẫn không ngừng được nung nấu trong người phụ nữ nhỏ bé này. Khi con lên ba tuổi, được sự ủng hộ từ gia đình, chị đã đăng ký học chuyên ngành Tiếng Hàn của chương trình Cao đẳng Nội bộ do Công ty liên kết với trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà. Bắt đầu học từ tháng 9/2021, bằng tất cả quyết tâm và tình yêu với việc học, chị Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt kết quả học tập khả quan. Chị cởi mở tâm sự: "Tôi là học viên lớn tuổi nhất khóa, mà cũng có lẽ là học viên lớn tuổi nhất từ trước đến nay. Trong suy nghĩ của nhiều người thì lớn tuổi học sẽ khó vào, nhưng với tôi, tôi vẫn cảm thấy mình tiếp thu minh mẫn như thời còn học phổ thông. Vì học ngoại ngữ nên tôi lúc nào cũng muốn thực hành. Bất cứ khi nào có cơ hội là tôi áp dụng vào thực tế. Ví dụ như nói chuyện, nhắn tin với thầy cô giáo dạy tiếng Hàn, hoặc khi gặp những kỹ thuật viên vào xưởng thì tôi cũng cố gắng sử dụng tiếng Hàn".

Dù rằng, con đường phía trước để hoàn thành chương trình học sẽ còn khó khăn bởi các yếu tố chủ quan nhưng chị cũng khẳng định: "Tôi đã suy nghĩ nhiều năm rồi mới tham gia học, hơn nữa Công ty đã tạo điều kiện rất nhiều mặt cho việc học nên tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành chương trình. Tôi sẽ thật sự cố gắng đầu tư cho tương lai rộng mở".

Một lớp học Cao đẳng nội bộ của Samsung (Ảnh: Samsung).

Những cố gắng của chị Khuất Thị Sơn là hoàn toàn có cơ sở khi trước chị, đã có nhiều đồng nghiệp hoàn thành chương trình học và bước sang chương mới trong công việc của mình tại Samsung. Một trong số đó là anh Đặng Văn Quốc Khải (25 tuổi, Thanh Hóa). Anh Khải làm việc tại nhà Samsung Thái Nguyên (SEVT) từ năm 2015, ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Ngày ấy, chàng trai trẻ đã tạm gác lại những hoài bão trên con đường học tập để dành ưu tiên cho việc đi làm, hỗ trợ gia đình trang trải chi phí chữa bệnh cho bố. Sau hơn một năm đi làm, khi việc chữa trị cho bố đã ổn định, anh quyết định đăng ký học chuyên ngành Điện - Điện tử trong chương trình Cao đẳng nội bộ do Công ty liên kết với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên. Sau ba năm bền bỉ vừa học vừa làm, anh đã tốt nghiệp và xuất sắc vượt qua kỳ tuyển dụng năm 2021 để trở thành kỹ thuật viên.

Anh chia sẻ: "Tôi biết rằng cơ hội sẽ không tới với bất kỳ ai hai lần. Lần trước, vì lý do cá nhân, tôi đã không thể học cao lên được nên lần này khi có cơ hội, tôi quyết không bỏ lỡ. Vừa học vừa làm mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn tự động viên mình cố gắng vì đó không phải chỉ là cố gắng vì riêng bản thân mình mà còn vì sự hỗ trợ của Công ty và nhiệt huyết của thầy cô trong những buổi lên lớp. Thời gian sẽ không chờ đợi ai để sửa sai và bắt đầu lại nên khi còn có thể tôi sẽ cố gắng ưu tiên hết cho việc học hành của mình, cho dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa tôi vẫn sẽ cố gắng vượt qua để không phải tiếc nuối".

Quả thực, anh Khải đã không phải tiếc nuối khi chương trình Cao đẳng Nội bộ đã đem lại cho anh kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc và quả ngọt là việc được trở thành kỹ thuật viên với nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở hơn.

Nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực

Chương trình Cao đẳng Nội bộ tại các nhà máy của Samsung là chương trình đào tạo Cao đẳng hệ chính quy, dành cho tất cả nhân viên sản xuất của Samsung, học trong thời gian ba năm. Chương trình này do Samsung Việt Nam phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, Bắc Ninh (từ năm 2013) và Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên (từ năm 2014). Hiện tại, chương trình đang tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh cho khóa X tại SEV và khóa IX tại SEVT. Chương trình cung cấp nhiều ngành học đa dạng bao gồm Điện tử, Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Chăm sóc sắc đẹp (tại SEV) và Điện - Điện tử, Kế toán, Tiếng Hàn, Tiếng Anh (tại SEVT). Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình đều là những giảng viên có kinh nghiệm của các trường liên kết. Toàn bộ cơ sở vật chất bao gồm phòng học, máy móc, trang thiết bị đều do Samsung cung cấp. Do đó học phí dành cho sinh viên là nhân viên của Samsung có mức ưu đãi giảm từ 15% đến 25% tùy từng ngành học.

Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng nội bộ tại SEVT (Ảnh: Samsung).

Toàn bộ các lớp học được tổ chức ngay tại nhà máy, ngoài giờ làm việc nhằm giúp nhân viên có thể vừa học vừa làm.

Chia sẻ về ý nghĩa của việc mở ra chương trình Cao đẳng Nội bộ, ông Lại Hoàng Dũng - Tổng Trưởng phòng Đào tạo cấp cao Samsung Electronics Việt Nam cho biết: "Phần lớn nhân viên sản xuất tại Samsung là lao động phổ thông ở độ tuổi rất trẻ, đến từ những vùng sâu vùng xa và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều bạn đã phải từ bỏ giấc mơ Đại học của mình để đi làm phụ giúp cho gia đình. Hoàn toàn thấu hiểu khát vọng và mong muốn của nhân viên, chương trình cao đẳng nội bộ chính là cơ hội cho các nhân viên thực hiện ước mơ học tập còn dang dở."

Đặc biệt, để nhân viên có thể vận dụng những kiến thức đã học vào công việc cũng như tạo cơ hội phát triển cho những sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng nội bộ, kể từ năm 2017, Samsung đã tổ chức kỳ thi tuyển lên cấp bậc kỹ thuật viên - một cấp bậc mới với mức lương cao hơn và có nhiều cơ hội thăng tiến. Chính chương trình đào tạo này đã trở thành "bệ phóng" để những nhân viên là sinh viên tốt nghiệp có bước tiến xa vượt bậc.

Nhân viên Samsung tham gia Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng nội bộ tại SEV (Ảnh: Samsung).

Bà Vũ Thị Thu - Trưởng phòng Đào tạo cấp cao Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên chia sẻ về những tác động tích cực của chương trình tới sự phát triển bản thân nhân viên: "Với Samsung, con người luôn là yếu tố quan trọng nhất. Bởi vậy chúng tôi luôn nỗ lực để mang lại tương lai tươi sáng hơn cho nhân viên của mình. Chúng tôi rất vui khi chương trình Cao đẳng nội bộ luôn nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia của đông đảo nhân viên. Sự trưởng thành và niềm vui khi được thực hiện ước mơ học tập của các bạn nhân viên chính là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục cố gắng thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa".

Những chương trình đào tạo như Cao đẳng nội bộ của Samsung không chỉ đơn thuần giúp nhân viên có cơ hội phát triển bản thân, mà nhìn rộng ra, đó còn là cách mà doanh nghiệp đang nâng cấp trình độ cho lực lượng lao động của mình, qua đó giúp người lao động của doanh nghiệp có tâm thế chủ động khi tham gia vào lực lượng lao động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.