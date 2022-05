Chủ tịch huyện chỉ đạo xử lý nghiêm giáo viên đánh bé gái lớp 1 bầm tím

Sáng 25/5, trao đổi PV Dân trí, ông Lê Nam Cao - Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar cho biết sau khi nắm thông tin việc giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Tám đánh một học sinh lớp 1, ông đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT xử lý nghiêm vụ việc.

Trước việc bé gái lớp 1 bị cô giáo đánh, Chủ tịch huyện Cư M'gar chỉ đạo xử lý nghiêm giáo viên (Ảnh: Uy Nguyễn).

Khi xem lại những hình ảnh cô bé lớp 1 bị đánh bầm tím, vị Chủ tịch huyện xót xa và bức xúc trước cách hành xử của nữ giáo viên này. "Tôi cũng không hiểu sao cô giáo lại đánh học sinh như vậy, đối với việc này cương quyết phải xử lý thật nghiêm", ông Cao nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Thuần - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết trường cũng đang trong quá trình xem xét, xử lý việc cô giáo Đ.T.X (chủ nhiệm lớp 1B) đánh học sinh. Trước mắt, nhà trường đã tạm đình chỉ cô giáo X. một tuần để làm rõ.

Lý do cô giáo đánh bé gái lớp 1 là do em này không hoàn thành bài kiểm tra (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thông tin từ trường Tiểu học Lê Văn Tám vào ngày 23/5 trong giờ kiểm tra cuối kỳ, em H.T.R. (lớp 1B) do đau bụng nhưng không nói với giáo viên và không hoàn thành bài kiểm tra. Lúc này, cô giáo X. có hỏi lý do nhưng em này không nói nên do bức xúc cô giáo đã dùng thước đánh em H.T.R.

Sau vụ việc, mẹ của em học sinh này đã chụp lại những vết bầm trên tay, đùi trên người con mình đăng tải lên mạng xã hội Facebook và bày tỏ bức xúc khi cô giáo chủ nhiệm đã đánh bé chỉ vì không làm xong bài kiểm tra gây xôn xao cộng đồng mạng. Sau vài giờ đăng tải, người mẹ đã gỡ thông tin bài đăng.

Nắm bắt thông tin, Phòng GD-ĐT huyện Cư M'gar đã đến trường làm việc. Tại đây, cô giáo X. đã xin lỗi gia đình cháu bé và được phụ huynh chấp nhận, bỏ qua.