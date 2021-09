Chiến sĩ quân hàm xanh đồng hành cùng học sinh biên giới học trực tuyến

Dân trí Thực hiện phương châm "Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học", các chiến sĩ quân hàm xanh đã đồng hành với học sinh khu vực biên giới Nghệ An trong việc học trực tuyến.

Do địa bàn biên giới xa xôi, điều kiện để học sinh có đầy đủ trang thiết bị học online là rất khó, do đó các đơn vị Biên phòng trên địa bàn các huyện biên giới Nghệ An đã cử đội công tác trực tiếp xuống địa bàn giúp đỡ, hướng dẫn các em học sinh khó khăn về thiết bị học trực tuyến để các em sớm tiếp cận sử dụng và học tập tốt trong giai đoạn khó khăn này.

Chiến sĩ Biên phòng Nghệ An giúp học sinh biên giới học trực tuyến.

Theo Trung tá Hồ Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Càn, Kỳ Sơn, hiện Đồn đang nuôi hai cháu học sinh mồ côi, cùng với đó là hỗ trợ, giúp các em học sinh trên địa bàn học trực tuyến.

"Trong những năm qua, Đồn luôn thực hiện công tác giảng dạy, phổ biến về pháp luật, biên giới quốc gia cho các em học sinh lớp 9 trên địa bàn. Vừa qua, đơn vị cũng phối hợp với các nhà trường hướng dẫn, bày cho các em học sinh tham gia học trực tuyến...", Trung tá Hồ Mạnh Hùng, chia sẻ.

Cũng theo Trung tá Hồ Mạnh Hùng, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong việc học online của học sinh như mạng internet, nhận thức việc học trực tuyến còn hạn chế…

"Với địa bàn xã biên giới Nậm Càn hiện nay mạng Internet còn yếu; điều kiện mua sắm điện thoại, máy tính cho các em là quá khó khăn, khi mà bà con đang đói. Đây cũng là lần đầu tiên các cháu tiếp cận học trực tuyến nên rất vất vả", Trung tá Hồ Mạnh Hùng cho biết thêm.

Thầy Đặng Đình Chinh, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Càn, chia sẻ: "Việc triển khai học trực tuyến đối với các em ở biên giới là rất khó khăn về công nghệ, thiết bị, mạng yếu… Rất may, trong dịp vừa qua, có các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Càn đến tận nhà để hỗ trợ cho các cháu cài máy và học trực tuyến".

Theo Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, năm học 2021-2022, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh này tiếp tục nhận đỡ đầu 116 cháu học sinh thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; có 19 cháu thuộc chương trình "Con nuôi Đồn Biên phòng" được nhận nuôi trực tiếp tại đơn vị, 96 cháu thuộc chương trình "Nâng bước em đến trường".

"Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới, những ngày qua các đơn vị trên các địa bàn đóng quân bằng những cách làm khác nhau đã tích cực tham gia, phối hợp cùng với địa phương, nhà trường ở khu vực biên giới tổ chức sửa chữa, chỉnh trang trường, lớp; mua sắm, chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo mới, phương tiện đi học, các thiết bị phục vụ học trực tuyến.

Bên cạnh đó, các đơn vị hướng dẫn các cháu về ý thức, cách thức phòng, chống dịch Covid-19 và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh trong quá trình đến trường và sinh hoạt tại đồn biên phòng", Đại tá Trần Đăng Khoa, chia sẻ.

Tại huyện Kỳ Sơn, trong số 9.730 học sinh Tiểu học thì chỉ có 2.579 học sinh có phương tiện để học online. Ngoài ra, có gần 5.000 học sinh ở những vùng không có kết nối Internet. Số lượng học sinh ở bậc THCS có thiết bị học trực tuyến cũng chiếm chưa đến 30% với 1.640/6.067 học sinh. Ở huyện Tương Dương, toàn huyện có 7.420 học sinh Tiểu học nhưng chỉ có 47,5% học sinh đủ điều kiện học trực tuyến, cấp THCS có 4.984 học sinh nhưng chỉ có 33,7% đủ điều kiện để học. Trước đó, qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tại các vùng thuận lợi, tỷ lệ học sinh có đủ điều kiện để học trực tuyến là 90%, còn các vùng còn lại chỉ khoảng 60% học sinh đủ điều kiện theo học.

Một số hình ảnh về hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Nghệ An trong hỗ trợ học sinh học trực tuyến ở biên giới:

Cán bộ vận động quần chúng của Đồn Nậm Càn hướng dẫn các em học sinh làm quen với việc học trực tuyến.

Để đảm bảo kết nối, học sinh được hướng dẫn chọn các vị trí thuận lợi để ổn định kết nối Internet.

Trung tá Bùi Thị Hương Giang, nhân viên vận động quần chúng Đồn biên phòng Nậm Càn hướng dẫn các em học sinh học trực tuyến.

Hằng ngày, Trung tá Bùi Thị Hương Giang xuống bản hướng dẫn, hỗ trợ các em học sinh ở xã Nậm Càn học trực tuyến.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Càn hỗ trợ phương tiện và giúp đỡ 2 con nuôi của đơn vị học trực tuyến tại đồn.

Đồn Biên phòng Châu Khê đóng trên địa bàn huyện Con Cuông, tặng sách, vở cho các em học sinh.

Đồn Biên phòng Nậm Càn hỗ trợ các cháu do đơn vị nhận đỡ đầu trong chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng" chuẩn bị cặp, sách, vở, bút, quần, áo... cho năm học mới..

Những chiến sĩ Biên phòng đội mưa đi đến các hộ dân để hướng dẫn các em học sinh học trực tuyến.

Nguyễn Duy