Chàng trai 16 tuổi với bảng thành tích nhiều người ngưỡng mộ

Dân trí Nguyễn Duy An - Hội trưởng hội học sinh trường Horizon với thành tích học tập "khủng", giành được nhiều huy chương ở nhiều cuộc thi lớn, mới đây "ẵm" học bổng 100% trường Trung học CATS Academy Boston (Mỹ).

Khi nhắc đến cái tên Duy An ở trường song ngữ quốc tế Horizon là nhắc đến một loạt thành tích đáng nể của cậu bé lớp 10. Cậu bạn được nhắc đến như một "nhà sưu tầm huy chương" với một danh sách dài các thành tích học tập khác.

Cậu bạn lớp 10 với 1 loạt thành tích "khủng"

Duy An là Hội trưởng hội học sinh trường Horizon, TPHCM, 9 năm liền đạt học sinh giỏi với GPA lớp 10 đạt 4.0/4.0. Cậu có bằng IELTS 7.0 khi mới chỉ là học sinh trung học, và được giải 3 cuộc thi tiếng Anh cấp thành phố dành cho học sinh lớp 9. Không chỉ vậy, bảng thành tích của cậu bạn sinh năm 2005 đã có hơn 10 tấm huy chương ở nhiều cuộc thi quốc tế khác nhau.

Cậu bạn là một trong ba học sinh trên thế giới nhận học bổng 100% trường Trung học CATS Academy Boston (Mỹ) 2021. Duy An xuất sắc trở thành học sinh Việt Nam nhận học bổng 59,500 USD tương đương gần 1,4 tỷ đồng cho mỗi năm học tại trường.

Duy An chia sẻ: "Em rất vui và tự hào khi mình có thể có được nhiều huy chương mang về như vậy. Em đã cố gắng rất nhiều, rèn luyện hằng ngày để từng bước một đạt tới thành công. Đạt được học bổng 100% của CATS Academy Boston cũng nằm trong mục tiêu của em. Và em đã làm được...".

Nguyễn Duy An (áo xanh ở giữa) chụp ảnh cùng mẹ và đại diện CATS Academy Boston, đại diện Unimates.

Cậu bạn sinh năm 2005 này hiện đang sở hữu: 1 huy chương Đồng phần thi Khoa học Xã hội tại cuộc thi Olympia Quốc tế online (năm 2019) và được vào vòng chung kết tại đại học Cambridge; đạt được 10 huy chương bao gồm 2 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc tại cuộc thi World Scholar's Cup và vào vòng chung kết đại học Yale ở Mỹ. Ngoài ra, Duy An còn có được 4 huy chương (2 Bạc, 2 Đồng) tại cuộc thi International Math Challenge Viii tại Bangkok, Thái Lan.

Với danh sách các thành tích dài như vậy, Duy An đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Luôn xác định rõ mục tiêu để phấn đấu

Chắc chắn để đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ đó, Duy An đã phải trải qua một quãng thời gian vô cùng chật vật. Cậu bạn tâm sự: "Đâu phải ai sinh ra đã giỏi và thành công. Để đạt được bảng thành tích đó, em đã phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên có những lúc áp lực học quá lớn khiến cho em thấy rất chới với. Cảm thấy mình không có kỷ luật, không có kế hoạch hành động, không mục tiêu, cũng chẳng có động lực trong học tập".

Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi, Duy An đã lấy lại được một tinh thần hứng khởi như ban đầu. Cậu có chia sẻ: "May mắn rằng em có cơ hội tham gia một chương trình Smartkids & SuperTeens Bootcamp và khóa học chuyên sâu cùng người thầy đáng kính Ernest Wong. Có thể nói bên cạnh những nỗ lực của bản thân thì việc có một người Mentor dẫn lối và đưa ra những lời khuyên rất là quan trọng. Chính vì thế em luôn cảm thấy rất may mắn vì đã được gặp thầy và theo học thầy trong những thời gian vừa qua".

Duy An cùng thầy Ernest Wong - người thầy dẫn dắt, đồng hành cùng cậu.

Khi được hỏi về những bí quyết giúp có được những thành tích như hiện tại, Duy An không ngần ngại trả lời rằng mình không có bí quyết gì quá đặc biệt cả. "Em cũng giống như các bạn khác, cũng phải tập trung trên lớp, làm bài tập về nhà, đọc thêm tài liệu nghiên cứu. Tham gia các hoạt động xã hội và leadership… để cuộc sống phong phú hơn".

Duy An chia sẻ thêm: "Cũng do em ý thức được rằng mình đang là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, thì phải luôn xác định rõ mục tiêu và những mong muốn trong tương lai của mình. Vì chỉ khi có mục tiêu thì mới có động lực để hoàn thành nó. Việc đặt mục tiêu, lên kế hoạch cho mục tiêu cũng như thời gian biểu và kế hoạch hành động để thực hiện nó trong học tập hay trong cuộc sống cũng sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn và đạt được hiệu quả cao hơn".

"Ước mơ trở thành diễn giả…"

"It's not how good you are but how good you are, it's how good you want to be" (Không quan trọng bạn giỏi như thế nào mà quan trọng bạn muốn giỏi như thế nào). Đây là câu nói của thầy Ernest, cũng là người truyền cảm hứng cho Duy An trong suốt thời gian qua. Nó trở thành châm ngôn sống, tạo động lực cho cậu sẽ luôn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Duy An bộc bạch: "Hiện tại em đang chuẩn bị tốt nhất để nhập học vào trường CATS Academy Boston vào tháng 9 tới và sẽ tập trung nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất ở đây. Mục tiêu của em không chỉ dừng ở CATS, em muốn sau khi tốt nghiệp sẽ giành được học bổng vào khối trường IVY LEAGUE".

Luôn không cho phép mình ngừng cố gắng để trở thành hoàn thiện hơn, chàng trai 16 tuổi luôn đặt ra cho mình những cột mốc mới. "Ước mơ của em trong tương lai là được trở thành một diễn giả nổi tiếng truyền cảm hứng cho sinh viên và thanh niên", Duy An chia sẻ thêm.

Hà Trang - Mai Hoa - Trường Thịnh