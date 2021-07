"Căng mình" chấm thi ở điểm nóng Covid: Nhiều tỉnh đã chấm xong môn Văn

Dân trí Nhiều tỉnh phía Nam và Tây Nguyên đã thực hiện chấm thi tốt nghiệp THPT theo đúng kế hoạch đề ra. Hoạt động chấm diễn ra thuận lợi, đúng quy trình, quy chế. Một số tỉnh đã chấm xong môn Ngữ Văn.

Ngày 16/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã họp trực tuyến với BCĐ thi cấp tỉnh của 11 tỉnh phía Nam và Tây Nguyên để kiểm tra về công tác chấm thi, gồm: TP HCM, Đồng Nai, Tiền Giang, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Lâm Đồng, Gia Lai, Long An, Kom Tum.

Tiến độ chấm thi theo đúng kế hoạch

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra dành nhiều thời gian trao đổi về công tác chuyên môn trong chấm thi. Theo báo cáo của 11 Hội đồng thi, hoạt động chấm diễn ra thuận lợi, đúng quy trình, quy chế.

Những quy định trong chấm tự luận như: một bài thi được 2 giám khảo ở 2 tổ chấm độc lập, có thống nhất điểm; chấm kiểm tra ít nhất 5% tổng số bài thi… được thực hiện nghiêm. Qua báo cáo, việc chênh lệch điểm giữa 2 giám khảo ít xảy ra; quá trình chấm kiểm tra cũng chưa phát hiện vấn đề bất cập.

Về chấm thi trắc nghiệm, hầu hết các tỉnh đã hoàn thành việc quét bài, nhận dạng bài thi và gửi các đĩa CD0, CD1 về Bộ GDĐT. Quy trình và tiến độ chấm được các địa phương cam kết sẽ đảm bảo an toàn, theo đúng kế hoạch.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc họp với các Sở GDĐT về công tác chấm thi.

Trong số 11 Hội đồng thi tham gia cuộc họp, TP HCM có số lượng bài thi đông nhất với 87.668 bài tự luận Ngữ văn, hơn 420.000 bài trắc nghiệm. Với công suất và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm hiện nay, Hội đồng thi sẽ hoàn thành công tác chấm chậm nhất vào ngày 24/7, theo đúng kế hoạch Bộ GDĐT đề ra.

Hội đồng thi Sở GDĐT Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chấm được 1/3 trong số 12.846 bài thi môn tự luận Ngữ văn; quét xong bài và nhận dạng bài thi của hơn 44.000 bài thi trắc nghiệm. Hoạt động chấm này dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 18/7 với các môn trắc nghiệm và trước ngày 20/7 với môn tự luận.

Hội đồng thi Sở GDĐT Kom Tum trong ngày 17/7 sẽ hoàn thành chấm thi môn tự luận. Việc chấm trắc nghiệm đã làm đến bước bàn giao CD2 cho Bộ GDĐT; hiện chỉ chờ đáp án từ Bộ để hoàn thiện các bước tiếp theo.

"Tình hình chấm thi tại địa phương diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch. Công tác chấm thi tự luận được tiến hành từ 11/7 và chiều ngày 16/7 đã chấm xong. Ngày 17/7 sẽ tiến hành ráp phách, kiểm rò. Dự kiến buổi chiều hoàn tất phần chấm tự luận", Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng Phạm Thị Hồng Hải nói và cho biết sẽ đảm bảo tiến độ và an toàn, an ninh, đúng Quy chế trong hoạt động chấm thi.

Thực hiện 3 tại chỗ: chấm thi, ăn, nghỉ tại chỗ

Báo cáo đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP HCM Lê Hoài Nam cho biết, bên cạnh đảm bảo công tác chuyên môn về chấm thi, Hội đồng thi Sở GDĐT TP HCM phải "căng mình" ứng phó với dịch bệnh.

Song song với các Ban chuyên môn như Ban làm phách, Ban chấm thi tự luận, Ban chấm thi trắc nghiệm… TPHCM còn thành lập Ban phòng chống Covid-19 để kiểm soát, phòng chống dịch cho tất cả đội ngũ giám khảo, cán bộ, nhân viên tham gia chấm thi được yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Hình ảnh tại các điểm cầu các địa phương

Gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu chấm thi, trước khi thực hiện nhiệm vụ, đều được xét nghiệm Covid-19. Hoạt động xét nghiệm này đều đặn tiến hành 5 ngày/lần, để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh, đảm bảo an toàn cao nhất cho nhân sự tham gia.

Khi TP HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, Hội đồng thi của Sở đã chia nhỏ Ban chấm thi thành 20 tổ, mỗi tổ không quá 10 người để đảm bảo giãn cách. Các tổ chấm chia ca, tổ chức chấm lệch giờ để tránh tập trung đông người.

Tỉnh Đồng Nai hiện cũng là "điểm nóng" về dịch Covid-19, Phó Giám đốc Sở GDĐT Đỗ Huy Khánh cho biết, địa phương này đã trưng dụng một khu vực độc lập để tổ chức chấm thi và làm nơi ở tập trung trong suốt thời gian chấm thi cho tất cả lực lượng tham gia công tác này. Trước đó, tất cả nhân sự chấm thi đều được xét nghiệm Covid-19, đảm bảo âm tính mới tham gia làm nhiệm vụ.

Nguyên tắc 3 tại chỗ - chấm thi, ăn, nghỉ tại chỗ cũng được Hội đồng thi Sở GDĐT Long An, Sở GDĐT Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng. Theo đó, 176 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và công an tham gia làm nhiệm vụ trong các ban chấm thi của Bà Rịa - Vũng Tàu, gần 200 cán bộ của Long An, đều được xét nghiệm Covid-19.

Trong suốt quá trình chấm thi tập trung, lực lượng này thực hiện ăn nghỉ cách ly và chỉ rời khu chấm khi công tác chấm thi đã hoàn tất. Trước khi ra về, cán bộ, giáo viên, nhân viên được xét nghiệm lại Covid-19 để đảm bảo không có nguồn dịch lây trong cộng đồng.

"Chúng tôi xác định việc chấm thi cũng phải thực hiện nhiệm vụ kép là tổ chức chấm đúng Quy chế và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K để bảo đảm an toàn phòng chống dịch", đại diện Sở GDĐT Bà Rịa - Vũng Tàu nói.

Chặt chẽ đến khâu chấm cuối cùng, chuẩn bị tốt cho thi đợt 2

Ghi nhận nỗ lực của các địa phương, thầy cô tham gia công tác chấm thi trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tốt công tác chấm thi để bảo đảm cả chất lượng và tiến độ. Song song với đó, việc phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho thành viên tham gia, phải đặt lên mức cao.

Thứ trưởng biểu dương các địa phương đã chủ động, sáng tạo các phương án tổ chức chấm thi trong điều kiện có dịch, như thực hiện 3 tại chỗ, chia nhỏ tổ, chấm lệch giờ. "Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp từng phút, từng giây, một lơ là nhỏ cũng có thể khiến lây lan dịch. Do đó, tuyệt đối không chủ quan; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế", Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Đánh giá công tác chấm thi của các địa phương đang diễn ra theo đúng kế hoạch, bước đầu đạt mục tiêu kép: bảo đảm an toàn phòng dịch, chất lượng và tiến độ. Trưởng BCĐ cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đề nghị địa phương tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt việc chấm thi, không lơ là, chủ quan dù ở khâu cuối cùng. Trong đó lưu ý những công đoạn như nhập điểm, khớp phách phải đảm bảo chặt chẽ, tránh sai sót, gây thiệt thòi cho thí sinh.

Tại cuộc họp, nhiều Sở GDĐT báo cáo là đã xin ý kiến UBND tỉnh và đề xuất tổ chức thi đợt 2 vào đầu tháng 8. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị, sau khi Bộ GDĐT thống nhất với các địa phương và chốt thời điểm thi chính thức, các Hội đồng thi tiếp tục chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thi đợt 2 đảm bảo an toàn về dịch, an toàn Quy chế, trên tinh thần nhân văn, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.

