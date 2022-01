Cần lắm những bài rà soát kiến thức, kỹ năng cho học sinh cuối cấp

Dân trí Với thiết kế bao trùm chương trình cấp học và bám sát đề thi chuyển cấp, bài tổng rà soát của Archimedes School giúp học sinh xác định kiến thức tích lũy, kịp thời có kế hoạch bổ sung, nâng cao để vững vàng, tự tin trước ngưỡng cửa kỳ thi quan trọng.

Năm học 2021-2022 đã đi được nửa chặng đường, hơn 5 tháng học trực tuyến liên tiếp khiến việc tiếp thu kiến thức của Nhật An - cô học trò lớp 5 tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Thanh Xuân - trở nên khó khăn. Dù tổng thời gian học tăng lên, nhưng gia đình Nhật An vẫn không yên tâm khi các kiến thức năm cuối cấp đều khá nặng, trong khi việc tự học của bé không thể bù đắp được những thiếu hụt do khó khăn trong truyền tải kiến thức qua màn hình máy tính.

"Kỳ thi chuyển cấp quan trọng sắp đến gần, gia đình có định hướng cho con thi vào các trường chuyên, trường trọng điểm. Tuy nhiên, khu vực sinh sống thường xuyên trong vùng phong tỏa, là quận cam, nên việc học bị gián đoạn liên tục. Với một học sinh tiểu học, tập trung tới 5-6 tiếng một ngày qua việc học online là không dễ dàng. Điều lo lắng nhất là con hổng kiến thức, sau này kể cả thi đỗ các trường được định hướng, việc học cũng sẽ gặp khó khăn, vì kiến thức cấp 1 được xem là nền tảng quan trọng nhất", phụ huynh của bé Nhật An cho hay.

Nỗi lo lắng của cha mẹ Nhật An khá phổ biến với các gia đình có con là học sinh lớp 5 và lớp 9, đang trong quá trình chuẩn bị cho các kỳ thi cuối cấp quan trọng. Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng việc rà soát và kịp thời bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng. Do đó, ngoài thời gian ôn tập kiến thức cùng cô giáo tại lớp, gia đình Nhật An cũng tìm kiếm các chương trình tổng kiểm tra cho con, nhằm sớm xác định lượng kiến thức con mình đã tích lũy được, nhanh chóng bù lấp những phần thiếu hụt hoặc trẻ chưa nắm vững.

Archimedes School - hệ thống trường Phổ thông Việt Nam mang tinh thần quốc

Là một đơn vị mạnh về khả năng đánh giá học sinh độc lập, Hệ thống Archimedes School đã tổ chức thành công chương trình Tổng rà soát kiến thức dành cho học sinh các khối lớp, đặc biệt là lớp 5 và lớp 9. Các bài rà soát được thiết kế bao phủ kiến thức trọng tâm của chương trình cấp học với hệ thống câu hỏi đa dạng, được chia theo cấp độ từ dễ đến khó. Với lớp 9, bài sẽ bám sát cấu trúc đề thi Tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội những năm gần đây. Nhờ đó, chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh, thu hút hàng chục nghìn lượt học sinh tham gia.

Năm nay, Archimedes School tiếp tục tổ chức Tổng rà soát kiến thức cho học sinh lớp 5 và lớp 9 chuẩn bị vào THCS và THPT năm học 2022-2023. Không những thế, để khích lệ tinh thần học tập của học sinh, Archimedes School còn gửi tặng 100% phí tham gia đợt 1.

"Biết đến chương trình nhờ một người bạn, gia đình tôi đã đăng ký cho con tham gia ngay. Đây là cơ hội hiếm hoi và quý giá để có thể đánh giá được chính xác nhất kiến thức mà con có, nhất là ở thời điểm ngay sau khi học kỳ II bắt đầu, để có thêm thời gian bổ sung kiến thức và ôn luyện cho kịp kỳ thi quan trọng này" - một phụ huynh chia sẻ.

Theo thông tin của ban tổ chức, thí sinh sẽ tham gia rà soát kiến thức ở các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (đối với lớp 5); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (đối với lớp 9). Thí sinh tham gia sẽ nhận được thông tin Xếp hạng bài thi và Phiếu nhận xét các môn thi. Đây là những góp ý, tư vấn hữu ích và khách quan tại thời điểm này, giúp cha mẹ và học sinh có cái nhìn tổng quan về quá trình học tập cũng như đưa ra giải pháp kịp thời, chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

Để phù hợp với tình hình mới, trường áp dụng phương án thi online. Theo đó, học sinh có thể làm bài thi online trên phần mềm, có giám thị của trường hướng dẫn và trông thi. Học sinh và phụ huynh sẽ được tư vấn kỹ trên từng bài thi, và kết quả các bài thi này cũng có thể được sử dụng để tham gia xét tuyển vào lớp 6 và lớp 10 tại Hệ thống Archimedes School.

Rà soát kiến thức Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 (HS sinh năm 2011) Đợt 1: Chủ nhật, ngày 16/01/2022. Trực tuyến. Tặng 100% phí; Chi tiết xem tại: https://bit.ly/AS_ThongtinRS5 Liên hệ: 0898 588 568 (Ms Quỳnh) hoặc 0858 898 818 (Ms Mai Anh). Rà soát kiến Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9 (HS sinh năm 2007) Đợt 1: Chủ nhật, ngày 20/02/2022. Tặng 100% phí; Chi tiết xem tại: https://bit.ly/AS_ThongtinRS9 Liên hệ: 0818 969 929 (Mr Dương) hoặc 0384 353 535 (Ms Bình). Archimedes School hoạt động theo mô hình chất lượng cao, tạo cho học sinh môi trường văn hóa toàn cầu, cập nhật sự thay đổi trong học thuật và nghiên cứu, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng các học sinh năng khiếu. Website: aschool.edu.vn Facebook: https://www.facebook.com/archimedesdonganh/

Trường Thịnh