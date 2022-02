Các trường học ở Đắk Lắk ghi nhận trên 450 giáo viên, học sinh là F0

Sáng 17/2, thông tin từ Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, từ ngày 7/2 - 16/2, toàn ngành có 374 học sinh, học viên mắc Covid-19 và 71 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học mắc Covid-19.

Các trường học các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cho học sinh đến trường học trực tiếp.

Hiện đã có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm vaccine 2 mũi, trong đó 32,91% được tiêm mũi 3. Đối với học sinh, đến nay có trên 156.000 học sinh THCS, THPT, GDTX được tiêm vaccine mũi 1 (chiếm tỉ lệ 83,06%) và 127.000 học sinh được tiêm vaccine mũi 2 (chiếm tỉ lệ 67,62%) và 250 học sinh được tiêm mũi 3.

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, hiện tất cả các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã cho toàn bộ trẻ mầm non và học sinh phổ thông đến trường học trực tiếp. Các trường tích cực, chủ động, có phương án để thay đổi từ hình thức dạy học trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại khi tình hình dịch bệnh Covid-19 chuyển cấp độ trong khu vực.

So với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tỉ lệ học sinh tỉnh Đắk Lắk được đi học trực tiếp từ đầu năm học đến trước Tết Nguyên đán rất thấp, quá trình học trực tuyến bị gián đoạn do sự cố về đường truyền, cúp điện và thiếu thiết bị... vì vậy, chất lượng dạy và học đang bị ảnh hưởng, mục tiêu giữ vững chất lượng dạy học so với năm học 2020-2021 rất khó khăn.

UBND tỉnh Đắk Lắk họp trực tuyến về tình hình mở cửa trường học thời gian vừa qua.

Ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk - cho biết, trong thời gian tới nhà trường tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, tuyệt đối không lơ là, chủ quan để xảy ra những hậu quả đáng tiếc xảy ra trong quá trình thực hiện. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo từ các văn bản của Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở GD-ĐT.

"Mỗi đơn vị xây dựng phương án dạy học tham mưu cho chính quyền địa phương dưới sự chỉ đạo của ngành giáo dục. Các trường căn cứ vào Bộ tiêu chí để thường xuyên đánh giá mức độ an toàn trong trường học, từ đó triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2021-2022 trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh", ông Hiệp cho hay.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, với tình trạng các trường có học sinh và giáo viên là F0 sẽ thực hiện theo hướng dẫn 4 bước của ngành. Trường hợp giáo viên cách ly y tế tại nhà cũng thực hiện dạy học trực tuyến tại nhà hoặc phân công người thay thế nếu cần thiết.

Về việc hiện một số trường tiểu học trên địa bàn chỉ dạy một buổi, gây không ít khó khăn cho phụ huynh trong công tác đưa đón, ông Đỗ Tường Hiệp cho rằng, trước mắt các trường học nhất là các bậc học mầm non, tiểu học mới mở cửa học trực tiếp trở lại nên phải thận trọng, đánh giá lại tình hình dịch bệnh để điều chỉnh và huy động học sinh đến trường những tuần tiếp theo.

"Hiện số lượng trẻ mầm non đến trường cũng còn thấp và phụ huynh cũng đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để quyết định cho con trẻ đến trường", ông Hiệp thông tin thêm.