Bốn giáo viên ở Đắk Lắk dùng từ ngữ phản cảm trên mạng xã hội

Chiều 21/3, trao đổi PV Dân trí, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk xác nhận đơn vị phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh làm rõ hành vi dùng từ ngữ không đúng chuẩn mực trên mạng xã hội Facebook, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ của 4 giáo viên trường THPT Chu Văn An.

Bốn giáo viên Trường THPT Chu Văn An dùng từ ngữ không chuẩn mực trên mạng xã hội.

"Sau khi nhận được văn bản từ cơ quan công an, Sở đã yêu cầu 4 giáo viên làm bản tường trình để làm căn cứ xử lý theo quy định. Từ đầu năm học, Sở luôn có hướng dẫn về những phát ngôn của cán bộ, giáo viên trên mạng xã hội và sau vụ việc này, sẽ tiếp tục có văn bản chấn chỉnh", ông Khoa thông tin.

Trước đó, Phòng PA03, Công an tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Sở GD-ĐT chỉ đạo các phòng chức năng, Ban Giám hiệu trường THPT Chu Văn An có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, để không xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ, ảnh hưởng danh dự nhà giáo, tác động xấu đến học sinh, phụ huynh, gây mất an ninh tại địa bàn.

Văn bản nêu rõ, qua xác minh, cơ quan công an xác định 4 giáo viên gồm: Phó Hiệu trưởng (thời gian qua bỏ phiếu nhưng không đạt), Phó chủ tịch công đoàn trường và 2 giáo viên khác của trường THPT Chu Văn An đã dùng các từ ngữ, hình ảnh phản cảm, không phù hợp đạo đức nhà giáo để đăng tải, bình luận trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên trang facebook của Phó chủ tịch công đoàn trường đăng tải một hình ảnh bản thân đứng chụp hình bên cạnh bảng hiệu ghi "Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh" kèm dòng trạng thái "Môn vô văn hóa xin chào toàn thể anh em nha" khiến nhiều học sinh, phụ huynh bất bình.

Không chỉ vậy, các thầy cô giáo còn liên tục bình luận, có thái độ cợt nhã, châm biếm và sử dụng một số hình ảnh tham gia bỏ phiếu rất phản cảm, gây dư luận xấu.

Theo nguồn tin của Dân trí, tại trường THPT Chu Văn An thường xuyên xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, đơn thư liên quan đến các cán bộ trong trường. Trước sự việc, Sở GD-ĐT từng có nhiều lần chấn chỉnh, yêu cầu chấm dứt tình trạng trên nhưng sự việc vẫn tiếp diễn.