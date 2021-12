Bố mẹ chuẩn bị cho con trở thành công dân toàn cầu với khóa học từ Hội đồng Anh

Dân trí Trong những năm gần đây, công dân toàn cầu trở thành từ khóa "hot" được các bậc phụ huynh quan tâm. Bởi lẽ, khi trở thành công dân toàn cầu, các em sẽ phát triển bản thân về cả tư duy lẫn kỹ năng để sẵn sàng vươn mình ra thế giới.

Cùng Hội đồng Anh, ngay bây giờ bố mẹ có thể bắt đầu trang bị cho con những nền tảng trở thành công dân toàn cầu.

Cộng đồng toàn cầu kết nối với nhau qua tiếng Anh

Bố mẹ nào cũng mong con em mình có cơ hội tiếp xúc và trải nghiệm các nền giáo dục quốc tế tiên tiến như Mỹ, Anh, Úc, New Zealand... Chính vì thế, không khó để thấy rằng, tiếng Anh là yếu tố đầu tiên để thế hệ trẻ kết nối quốc tế và chuẩn bị cho hành trang trở thành công dân toàn cầu.

Là tổ chức uy tín hàng đầu trong giảng dạy tiếng Anh với hơn 80 năm kinh nghiệm, Hội đồng Anh sẽ giúp học viên bắt đầu lộ trình trở thành công dân toàn cầu ngay từ 5 tuổi. Khởi đầu với khóa học Primary Plus, các em sẽ được trau dồi khả năng ngôn ngữ và sử dụng tự nhiên trong môi trường tiếng Anh chuyên nghiệp. Từ đó xây dựng sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh ở trường lẫn trong đời sống thường ngày. Với học viên từ 12-17 tuổi, các em sẽ được phát triển toàn diện ở cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết và cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau trong môi trường học tập quốc tế. Ngoài ra, với học viên bậc trung học phổ thông cần nâng cao kỹ năng tiếng Anh học thuật để ôn luyện IELTS hoặc các kỳ thi tiếng Anh nói chung, khóa Secondary Plus IELTS & Academic sẽ là lựa chọn rất phù hợp. Qua lộ trình này, các em sẽ tối ưu các cơ hội học tập, chạm đến ước mơ du học hoặc đơn giản là được tuyển thẳng vào trường đại học yêu thích nhờ việc sở hữu điểm IELTS ngay từ bậc THPT.

Bà Trish Thomson, Giám đốc Marketing Hội đồng Anh tại khu vực Đông Á, chia sẻ: "Đội ngũ hơn 50 chuyên gia thiết kế các khóa học riêng biệt, phù hợp với nhu cầu từng quốc gia của Hội đồng Anh sẽ truyền cảm hứng cho học sinh trong việc học tiếng Anh đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Với chương trình học hướng đến tương lai và sự dẫn dắt của các giáo viên giàu chuyên môn, chúng tôi tin rằng các em học sinh sẽ được trang bị những kỹ năng thiết yếu cho hành trình trở thành công dân toàn cầu."

Anh Nguyễn Quang Trung - phụ huynh của em Nguyễn Thị Quỳnh Giao, học viên lớp Secondary 6 tâm sự: "Cháu đã phát triển kỹ năng và phương pháp học tự tin hơn rất nhiều khi học tại Hội đồng Anh. Tôi rất vui khi thấy con mình giao tiếp lưu loát, tranh luận với các bạn bằng tiếng Anh và kết nối với nhiều bạn bè thông qua khóa học."

Trang bị tiếng Anh là bước đệm đầu tiên giúp trẻ trở thành công dân toàn cầu (Ảnh chụp trước thời điểm Covid-19).

Học kỹ năng mềm để "cứng cáp" trong tương lai

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam năm 2009, có hơn 83% học sinh sinh viên thiếu kỹ năng mềm cần thiết - yếu tố không thể thiếu để một công dân toàn cầu tự tin và thể hiện giá trị bản thân. Để hỗ trợ bố mẹ trong xây dựng lộ trình giúp con vững chắc hơn về các kỹ năng mềm, giáo trình giảng dạy của Hội đồng Anh lồng ghép những kỹ năng cần thiết cho tương lai song song với phát triển kỹ năng tiếng Anh. Học viên sẽ vừa học tiếng Anh, đồng thời khai phá những kỹ năng quan trọng của công dân toàn cầu như: Giao tiếp, giải quyết vấn đề, lãnh đạo, tư duy phản biện và làm việc nhóm. Đặc biệt hơn, các nội dung này sẽ được triển khai trong đa dạng hình thức như thảo luận nhóm, hỏi đáp, bài luận cá nhân… để tạo sự sinh động và đổi mới cho người học.

Bên cạnh học ngoại ngữ, trẻ còn cần được phát triển cả về kỹ năng sống (Ảnh chụp trước thời điểm Covid-19).

Em Lại Ngọc Ánh Dương, học viên của Hội đồng Anh chia sẻ sau khi tham gia khóa học tiếng Anh và được trải nghiệm Connecting Cultures Clubs: "Em có cơ hội được gặp gỡ với các bạn học viên đến từ các quốc gia khác như Ai Cập, Tây Ban Nha. Với em, hoạt động này rất hào hứng, thú vị và mang nhiều giá trị khi được kết nối và tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa của các bạn trên toàn thế giới, đồng thời còn giúp em tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh."

Nâng cao nhận thức của trẻ về các vấn đề toàn cầu

Đã qua rồi thời học sinh Việt Nam chỉ cần học bài vở trên trường lớp. Với những bậc phụ huynh hiện đại, ai cũng mong con có thể cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, có cái nhìn sâu sắc về các vấn đề đang diễn ra để hội nhập và đóng góp giá trị cho cộng đồng. Nhằm trang bị tư duy toàn cầu và đưa học sinh đến gần với bối cảnh thế giới ngay từ phổ thông, chương trình học Secondary Plus dành cho học sinh THCS và Secondary Plus IELTS & Academic dành cho học sinh THPT sẽ lồng ghép tình huống thảo luận và nghiên cứu về đô thị hóa, môi trường, thực phẩm nhân đạo và biến đổi khí hậu… cho học sinh.

Khi đã có nền tảng tiếng Anh vững vàng cùng kỹ năng mềm, các em sẽ nhạy bén nắm bắt các vấn đề xã hội, từ đó giúp các em tự tin bắt kịp những thay đổi của xã hội và hướng tới những tiêu chuẩn của một công dân toàn cầu.

Học viên sẽ được khơi dậy tinh thần sẵn sàng tìm giải pháp cho các vấn đề xã hội (Ảnh chụp trước thời điểm Covid-19).

Ngoài ra, các khóa học này cũng tạo dựng cơ hội để học viên chia sẻ quan điểm thông qua nhiều hoạt động xuyên suốt khóa học như cuộc thi thuyết trình, tranh biện với vòng chung kết khu vực có sự tham gia của các bạn học viên Hội đồng Anh đến từ các quốc gia khác. Đây là cơ hội tuyệt vời để các em giao lưu quốc tế và cùng nhau xây dựng một cộng đồng để giải quyết các vấn đề toàn cầu trong tương lai.

Primary Plus, Secondary Plus, và Secondary Plus IELTS & Academic là các chương trình học tiếng Anh dành cho học viên từ 6-17 tuổi, giúp nâng cao kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng sống và khả năng ứng phó trước những tình huống trong cuộc sống, sẵn sàng cho môi trường học quốc tế và trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

Xem thông tin chi tiết về các khóa học tại đường link:

Primary Plus: https://www.britishcouncil.vn/hoc-tieng-anh/tieu-hoc/primary-plus

Secondary Plus: https://www.britishcouncil.vn/hoc-tieng-anh/trung-hoc-co-so/secondary-plus

Secondary Plus IELTS & Academic: https://www.britishcouncil.vn/hoc-tieng-anh/trung-hoc-pho-thong

Trường Thịnh