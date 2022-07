Bí quyết chinh phục học bổng chứng chỉ năng lực toàn cầu New Zealand

Mới đây, Cơ quan Giáo dục New Zealand thông báo mở đơn ứng tuyển cho học bổng NZGCC năm 2022. 30 giáo viên trúng tuyển khi tham gia khóa học này sẽ có cơ hội học tập và giao lưu với các đồng nghiệp đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Đại học Massey (New Zealand). Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của 3 học viên khóa 2021 về bí quyết chinh phục học bổng này.

Thể hiện bản thân phù hợp với tiêu chí khóa học

Là giảng viên đại học giảng dạy Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Thủy Lợi, Nguyễn Văn Sơn luôn trăn trở về việc làm thế nào để tích hợp những kỹ năng mềm vào trong chương trình học, từ đó giúp sinh viên của mình có thể thích ứng, hội nhập và hòa nhập trong một tương lai toàn cầu.

Đối với Văn Sơn, việc tích hợp kỹ năng toàn cầu vào chương trình tiếng Anh là một điều cần được thúc đẩy nhiều hơn.

Trước khi bắt tay ngay vào đăng ký tham gia học bổng, anh đã đặt ra câu hỏi cho bản thân và tự tìm kiếm câu trả lời. Anh chia sẻ: "Câu hỏi đầu tiên mà tôi tự đặt ra chính là bản thân có thực sự phù hợp với học bổng không? Đào sâu vấn đề hơn, tôi bắt đầu xem xét liệu rằng chương trình có thể liên hệ với bản thân và áp dụng vào công việc trong tương lai không? Chỉ cho đến khi hiểu rõ mục đích và mục tiêu học tập của mình, tôi mới bắt đầu nghiên cứu kỹ các tiêu chí của học bổng và chương trình học, lên kế hoạch chi tiết cho câu trả lời, đầu tư nội dung cho video. Cuối cùng là tôn trọng các mốc thời gian của chương trình để nộp bài đúng hạn."

Hiểu rõ mục tiêu khóa học

Khác với Văn Sơn, chị Nguyễn Thị Như Ngọc một giáo viên nhiều kinh nghiệm trong luyện thi IELTS tìm đến học bổng với mong muốn phát triển bản thân. Chị chia sẻ: "Trong môi trường làm việc mà học sinh của tôi là người Việt Nam và chưa có quá nhiều sự đa dạng văn hóa, khi ấy, tôi đã chọn mục tiêu hướng tới sự phát triển cá nhân và góc nhìn của bản thân nhiều hơn khi tham gia khóa học."

Tham gia NZGCC, Như Ngọc đã có cái nhìn rộng hơn về sự đa dạng văn hóa cùng nhiều kiến thức mới từ bạn bè quốc tế.

Để sở hữu Chứng chỉ Năng lực toàn cầu, Như Ngọc đã đầu tư thời gian và công sức để hiểu rõ khái niệm năng lực toàn cầu và công dân toàn cầu. Từ đó, chị chắt lọc nội dung dựa trên 3 câu hỏi của chương trình đưa ra ứng với hoàn cảnh, nhu cầu bản thân và đưa vào nội video ứng tuyển. "Một số lưu ý của tôi đó là video cần nói đúng trọng tâm và trong thời gian cho phép của chương trình. Điều này vừa thể hiện sự tôn trọng với yêu cầu của ban tổ chức và giảm thiểu khối lượng công việc cho người phụ trách kiểm duyệt nội dung", Như Ngọc chia sẻ thêm.

Đầu tư nội dung chất lượng

Là một trong số những người trẻ tham gia chương trình học bổng này, giảng viên thỉnh giảng của Đại học Hà Nội đồng thời là người sáng lập của một trung tâm ngoại ngữ, Nguyễn Thúy Vi đã có lời khuyên thú vị đó là hãy 'tự tin khoe cá tính': "Vì không giỏi làm hiệu ứng sáng tạo trong video nên mình tập trung nhiều vào phần nội dung video. Mình nghĩ các thí sinh nên đầu tư vào chất lượng nội dung, qua đó thể hiện được cá tính riêng, làm nổi bật ý tưởng và nguyện vọng để ban tổ chức hiểu được về tính cách, tầm nhìn và những đóng góp các bạn có thể mang lại cho cộng đồng."

Theo Thúy Vi, việc đầu tư vào nội dung video sẽ giúp BTC hiểu hơn về thí sinh, từ đó gia tăng cơ hội ứng tuyển thành công.

Năm nay, ENZ mang đến 30 suất học bổng dành cho đối tượng giáo viên, giảng viên Việt Nam. Khóa học được thiết kế với 20 mô-đun bài giảng, trong đó nổi bật là chủ đề Khuôn mẫu & Khái quát hóa (Stereotypes & Generalizations), Thấu cảm và Lắng nghe chủ động (Empathy & Active Listening), Giá trị văn hóa (Cultural Values) và Giảng dạy các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (Teaching the SDGs). Thông qua 5 tuần học tập chủ động trên nền tảng trực tuyến và 5 buổi tương tác cùng giảng viên và đồng nghiệp quốc tế, người học được cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn đa chiều và có tính thực tiễn cao.

Học bổng 100% Chứng chỉ Năng lực Toàn cầu là sáng kiến giáo dục do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) triển khai tại Việt Nam, hướng tới trang bị các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21. Để trở thành 1 trong 30 giáo viên đạt học bổng và sở hữu chứng chỉ NZGCC, ứng viên cần điền đơn đăng ký và nộp một video ngắn trả lời 3 câu hỏi của hội đồng tuyển chọn. Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký từ nay cho đến hết ngày 21/8/2022. Xem thông tin tại https://www.facebook.com/thongtingiaoducnewzealand