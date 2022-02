Bị cận, ông bà theo tôn giáo có được thi vào trường quân đội, công an?

Cận dưới 3 độ có được thi vào trường công an, quân đội?

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2022 với chủ đề "Lưu ý gì khi chọn ngành quân đội, công an?" do Báo Tuổi trẻ tổ chức, Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng ban thư ký Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng; Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Chuyên viên chính, Cục Đào tạo - Bộ Công an đã giải đáp những thắc mắc, băn khoăn với các thí sinh liên quan đến việc dự tuyển vào ngành quân đội, công an.

Một nữ sinh đến từ Đắk Lắk đưa ra câu hỏi: "Hiện nay, trên nhiều hội nhóm xuất hiện thông tin là các trường công an sẽ không tuyển sinh những thí sinh cận dưới 3 độ. Điều này khiến em vô cùng hoang mang và không biết liệu thông tin này có chính xác hay không".

Giải đáp vấn đề này, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, cũng như các trường quân đội, các trường công an sẽ có điều kiện về sức khỏe trong việc tuyển sinh. Trong những năm trước đây, những thí sinh cận thị sẽ được Bộ Công an đồng ý xem xét về điều kiện thị lực; đồng thời yêu cầu thí sinh cam kết chữa trị, đảm bảo tiêu chuẩn thị lực theo quy định trước khi nhập học.

Trước thông tin "trường công an không tuyển sinh thí sinh dưới 3 độ", ông Tuấn cho hay, liên quan tới nội dung này, hiện nay Cục đào tạo đang xây dựng hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm 2022. Sớm nhất trong tháng 3, quy định này sẽ được báo cáo, thông tin tới thí sinh.

Cũng liên quan tới điều kiện thị lực, một nam sinh bày tỏ sự băn khoăn, liệu em có thể dự thi vào Học viện Hậu cần hay không, khi trong hai mắt của em, có một mắt bị cận khá nặng.

Theo đó, Đại tá Vũ Xuân Tiến thông tin, vì Học viện Hậu cần tuyển thí sinh không bị cận thị, do đó nam sinh này sẽ không đủ điều kiện để đăng ký.

Hiện là học sinh lớp 12 tại Hậu Giang, một nam sinh cho biết: "Ông nội em tham gia kháng chiến chống Mỹ, cha em bị nhiễm chất độc màu da cam dưới 81%, được sự xác nhận của địa phương và được trợ cấp của nhà nước. Vậy khi thi vào các trường quân đội, em có được cộng điểm ưu tiên?"

Giải đáp vấn đề này, Đại tá Vũ Xuân Tiến cho biết, chính sách ưu tiên khi thi vào các trường quân đội được thực hiện theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, về chính sách ưu tiên khi dự thi vào các trường đại học, cao đẳng; hiện tại, Bộ GD-ĐT vẫn chưa ra công bố.

"Sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ công bố chính sách ưu tiên. Và khi đó, các trường quân đội sẽ thực hiện theo đúng quy định" - ông Tiến nói.

Con ngoài giá thú có đủ điều kiện lý lịch để thi vào trường quân đội?

Mong muốn dự thi vào trường thuộc ngành quân đội, một nam sinh đến từ Thanh Hóa đặt câu hỏi: "Em là con ngoài giá thú. Mặc dù mang họ bố nhưng trong giấy khai sinh của em lại không có tên bố, và phần quê quán thì lại lấy quê mẹ. Liệu rằng với lý lịch như hiện tại, em có thể thi vào Học viện Biên phòng được không?".

Theo Đại tá Vũ Xuân Tiến, trong trường hợp của nam sinh này, địa phương sẽ tiến hành xác nhận thông tin liên quan đến lai lịch, người thân nếu thí sinh đăng ký dự thi trường quân đội. Nếu những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, thí sinh vẫn được dự thi.

Có cần phải khai báo tôn giáo trong lý lịch?

"Ông bà của em theo tôn giáo, liệu có ảnh hưởng đến việc xét tuyển vào trường công an, quân đội hay không"? - đó là câu hỏi mà một nữ sinh học lớp 12 đặt ra cho các chuyên gia.

Trao đổi tại buổi tư vấn, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn bày tỏ, đối với tôn giáo, thí sinh cần khai báo rõ trong lý lịch tự khai là bản thân theo tôn giáo nào, bố mẹ hay ông bà theo tôn giáo nào, tình trạng hiện nay ra sao để cơ quan chức năng có thể đánh giá tình trạng lý lịch và đưa ra kết quả chính xác nhất.

Có nguyện vọng thi vào trường quân y, một học sinh ở Hải Dương băn khoăn về những hồ sơ sơ tuyển cần chuẩn bị và muốn có được thông tin về thời gian khám sơ tuyển sức khỏe và nộp hồ sơ.

Ông Vũ Xuân Tiến giải đáp, đối với hồ sơ sơ tuyển, thí sinh sẽ đến ban tuyển sinh cấp huyện để đăng ký, mua hồ sơ và kê khai theo hướng dẫn của cán bộ huyện làm công tác tuyển sinh. Theo hẹn của ban tuyển sinh cấp huyện, đến ngày hẹn, thí sinh sẽ đi khám sức khỏe tại hội đồng sơ tuyển cấp huyện và làm xét nghiệm lâm sàng theo đúng quy định. Thời gian khám sơ tuyển sẽ chia làm hai đợt, vào đầu tháng 4 và cuối tháng 4.

Vào trường quân đội có được đi du học?

Là thí sinh thuộc diện thi lại, một nam sinh đến từ Thanh Hóa (sinh năm 2003) đặt ra một câu hỏi: "Em được biết các trường quân đội có suất du học bên Nga cho sinh viên. Liệu thí sinh thi lại như em còn cơ hội. Và nếu muốn du học tại Nga, em nên thi trường nào?".

Đại tá Vũ Xuân Tiến cho hay, hàng năm, các trường quân đội vẫn có chỉ tiêu cho sinh viên đi du học. Năm nay, dự kiến có khoảng 180 chỉ tiêu ở tất cả các trường, trong đó tập trung chủ yếu ở Học viện Kỹ thuật Quân sự (105/180 chỉ tiêu).

Những thí sinh năm trước kết quả không như mong muốn, năm nay thi lại và đỗ trường quân sự thì vẫn có cơ hội đi du học; bởi các trường quân đội quy định các sinh viên năm thứ nhất học tại trường, nếu đủ điều kiện, chỉ tiêu thì sẽ được sơ tuyển đi học ở nước ngoài.

Ông Tiến đưa ra lời khuyên, nếu thí sinh này có mong muốn được du học bên Nga, thì đăng ký dự thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự là một lựa chọn thông minh, đúng đắn.