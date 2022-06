Bạc Liêu: Tạo không gian tốt nhất để thí sinh làm bài thi hiệu quả

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu kiểm tra công tác của Ban in sao đề thi (Ảnh: CK).

Ngày 29/6, lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ ngày 24/6, các thành viên của Ban in sao đề thi đã bắt đầu các công việc như chuẩn bị phong bì, túi đựng đề thi, máy in, máy photo... Ban in sao sẽ được cách ly tuyệt đối với bên ngoài và khu vực này được tổ chức bảo vệ 3 vòng 24/24h của lực lượng công an.

Tại điểm thi trường THPT Bạc Liêu, trường đã bố trí xong sơ đồ phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng. Điểm thi này có 863 thí sinh, là học sinh của các trường: THPT Chuyên Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu, THPT Phan Ngọc Hiển, THPT Hiệp Thành và Trung tâm GDTX-HN tỉnh.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị của các đơn vị tổ chức, điểm thi đến thời điểm này đã gần như hoàn tất nhằm đảm bảo cho thí sinh có không gian tốt nhất khi làm bài thi.

Học sinh Bạc Liêu đang "nước rút" ôn tập để bước vào kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả cao (Ảnh: CK).

Các trường THPT ở Bạc Liêu cũng đang trong giai đoạn "nước rút" ôn tập cho học sinh khối lớp 12.

Ghi nhận tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu (trường có học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số) có 105 học sinh khối lớp 12 ôn luyện nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Trần Văn Chúng, Hiệu trưởng trường cho biết, thời gian ôn thi của học sinh lớp 12 được ấn định là 10 tuần. Phương châm ôn thi tốt nghiệp của trường là "bám sát đối tượng mà dạy, không để điểm thi bị liệt".

Do đó, trường lập danh sách những học sinh chưa nắm vững kiến thức, đặc biệt là những học sinh còn "chậm" theo từng môn để quan tâm ôn tập nhiều hơn. Đối với những học sinh này, các giáo viên sẽ có phương án giúp đỡ như tăng cường kiểm tra bài cũ, giao bài tập vừa sức, động viên, khuyến khích nhằm tạo động lực học tập, tạo động lực về tinh thần cho các em.

Thầy Chúng cũng cho biết vừa qua sở có chỉ đạo tổ chức thi thử cấp cụm 2 lần. Riêng trường tổ chức thi thử thêm một lần ở cấp trường, qua đó rút kinh nghiệm trong quá trình ôn thi. Kết quả thi thử học sinh đều đỗ tốt nghiệp 100%.