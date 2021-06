Asian School tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới

Dân trí Trong năm học 2021-2022 sắp tới, Asian School tiếp tục trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tiêu chuẩn nhằm đáp ứng các tiêu chí kiểm định và môi trường học tập, sinh hoạt lý tưởng.

Đó là những việc làm hướng tới mục tiêu không ngừng hoàn thiện môi trường học tập theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của phụ huynh và học sinh.

Cơ sở Nguyễn Văn Hưởng -Thảo Điền, một trong số 11 cơ sở hiện đại của Asian School.

Với phương châm "Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới", học sinh của trường luôn được thụ hưởng môi trường giáo dục chuẩn mực với kỳ vọng trở thành những công dân ưu tú trong tương lai. Vì thế hằng năm nhà trường luôn đầu tư phát triển môi trường học đường theo hướng hiện đại hóa, đưa công nghệ đến gần với sự phát triển của học sinh, giúp các em tiếp cận tri thức tiên tiến, hiện đại của thế giới nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt để sau này, các em có cơ hội góp phần hút "mật ngọt" thế giới về xây dựng và phát triển đất nước.

Asian School là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, cung cấp điều kiện học tập, giảng dạy và chăm sóc như các trường phổ thông tại các nước phát triển.

Tại Asian School, học sinh được trang bị khu công nghệ chuyên biệt, đặt ở các khu vực thư giãn bên ngoài lớp học, vừa giúp học sinh tra cứu tri thức mới, kết nối thế giới số và thư giãn sau giờ học.

Không gian thư viện cũng là một trong những khác biệt mà nhà trường chú trọng đầu tư, phát triển hằng năm. Bên cạnh nguồn tài liệu truyền thống, trường còn đầu tư hệ thống thư viện điện tử để giúp học sinh dễ dàng kết nối tri thức toàn cầu. Vào bất kỳ không gian nào của thư viện học sinh cũng dễ dàng tìm được những nơi lý tưởng phục vụ cho việc đọc sách của mình.

Đặc biệt, với mô hình thư viện sách và thư viện điện tử hiện đại theo hướng LEARNING COMMONS giúp học sinh có thể tự tra cứu, học, đọc tài liệu, nghiên cứu, thảo luận về các vấn đề quan tâm, hoặc đơn giản chỉ là nghỉ ngơi, thư giãn sau mỗi giờ học…

Cơ sở Cộng Hòa của Asian School.

Bên cạnh đầu tư trang thiết bị dạy học, Asian School còn chú trọng đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giải trí, nghệ thuật, các câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ hàng tuần nhằm cân bằng môi trường học tập và giải trí giúp học sinh phát triển toàn diện, trong đó hệ thống STEM Center với hàng loạt các mô hình Lego Mindstorm EV3, mạch Arduino, Makeblock, Airblock, LewanSoul... là nơi học sinh thỏa sức khám phá, sáng tạo và trải nghiệm về trí tuệ nhân tạo (AI) và lập trình robot…

Asian School xây dựng mô hình thư viện sách và thư viện điện tử hiện đại theo hướng Learning Commons giúp học sinh dễ dàng tiếp cận tri thức toàn cầu.

Trường Quốc tế Á Châu đào tạo từ lớp 1-12, kết hợp song song chương trình của Bộ GD&ĐT và chương trình quốc tế theo tiêu chuẩn bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ) cung cấp cho học sinh nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc. Hàng ngàn học sinh Asian School tự tin du học ngay từ cấp phổ thông đến bậc học tiến sĩ tại 457 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục.

Nhiều em còn giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…

Đối với bậc THPT, từ năm học 2021-2022, học sinh có thêm lựa chọn theo học chương trình Advanced Placement (AP) của College Board - Hoa Kỳ ngoài chương trình American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards.

Trường Thịnh