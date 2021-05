An Giang cho HS tạm dừng đến trường, Đồng Tháp rút ngắn thời gian học kỳ II

Dân trí Trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19, An Giang đã có thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường. Còn tỉnh Đồng Tháp thì kết thúc học kỳ II vào 15/5.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm đã có tờ trình xin UBND tỉnh An Giang chủ trương cho học sinh mầm non, phổ thông, học viên hệ giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cụ thể, cấp học mầm non kết thúc năm học từ ngày 12/5. Học sinh cấp tiểu học dừng đến trường từ ngày 13/5;

Học sinh cấp trung học (THCS và THPT) và học sinh, học viên hệ giáo dục thường dừng đến trường từ ngày 17/5, sau khi hoàn thành việc kiểm tra cuối học kỳ II (năm học 2020-2021), chuyển sang hình thức dạy và học qua mạng internet hoặc hình thức học tập khác phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhằm đảm bảo đủ thời lượng kiến thức, kỹ năng hoàn tất chương trình môn học và các hoạt động giáo dục năm học theo quy định.

Riêng đối với học sinh khối 9 và khối 12, nhằm đảm bảo chất lượng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh tiếp tục ôn tập dưới hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường, nhưng phải được bố trí giãn cách, đảm bảo các phương án an toàn phòng, chống dịch .

An Giang thống nhất cho học sinh mầm non tạm dừng đến trường vào 12/5; học sinh tiểu học dừng đến trường 13/5 và học sinh THCS và THPT dừng đến trường vào 17/5.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang quyết định tạm dừng các hoạt động giáo dục ngoại khóa, hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động dạy học ngoại ngữ- tin học ngoài nhà trường.

Chiều ngày 10/5, UBND tỉnh An Giang đồng ý với tờ trình của Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, đồng thời yêu cầu Sở GD-ĐT An Giang có trách nhiệm hướng dẫn về công tác chuyên môn để các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, khung kế hoạch thời gian năm học và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Còn tại Đồng Tháp, ngày 8/5, UBND tỉnh Đồng Tháp có ý kiến thống nhất với tờ trình Sở GD-ĐT tỉnh này về việc điều chỉnh thời gian kết thúc học kỳ II năm học 2020-2021.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất cho học sinh các cấp kết thúc học kỳ II, năm học 2020-2021 vào ngày 15/5. Đồng thời gian Sở GD-ĐT khẩn trương hướng dẫn các đơn vị trường học khối 9 và 12 ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối cấp và kỳ thi THPT sắp tới.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng lưu ý ngành giáo dục phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức ôn tập cho các em học sinh.

Nguyễn Hành