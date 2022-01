Yoon Eun Hye: Nhan sắc tàn phai vì thẩm mỹ, khán giả quay lưng vì nói dối

Năm 2022, Yoon Eun Hye nhận lời góp mặt trong chương trình Huh Young Man's Food Travel và chia sẻ về kinh nghiệm đóng phim cũng như những câu chuyện đời tư. Tuy nhiên, tâm điểm của show diễn này lại tập trung vào khuôn mặt khác lạ của mỹ nhân xứ Hàn.

Khi chương trình lên sóng, nhan sắc của Yoon Eun Hye đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Ở góc nghiêng, Yoon Eun Hye lộ chiếc cằm nhọn, thiếu tự nhiên. Cơ mặt của nữ diễn viên cũng được nhận xét khá đơ và bị nghi ngờ vướng di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Yoon Eun Hye tham gia chương trình "Huh Young Man's Food Travel" (Ảnh: Allkpop).

Trong lúc cố gắng trả lời phỏng vấn, khuôn mặt Yoon Eun Hye luôn xuất hiện biểu tình cứng nhắc, không lột tả được cảm xúc. Nữ diễn viên khiến khán giả thất vọng bởi nhan sắc xuống dốc, không còn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào ngày nào.

Đây không phải lần đầu tiên Yoon Eun Hye vướng nghi vấn dao kéo thẩm mỹ. Sau scandal đạo nhái thiết kế thời trang vào năm 2015, sự nghiệp của Yoon Eun Hye đã bị tạm thời đóng băng. Bên cạnh đó, nhan sắc của cô cũng gây sốc khi lên xuống thất thường, ngày càng đánh mất vẻ ngoài tự nhiên tươi tắn.

Trong chương trình, Yoon Eun Hye nhận được câu hỏi về bộ phim nổi tiếng nhất. Ngay lập tức, nữ diễn viên không ngần ngại nhắc lại hai tác phẩm làm nên tên tuổi: "Tôi có hai tác phẩm đáng nhớ nhất. Princess Hours là tác phẩm đầu tiên đưa tên tuổi của tôi được khán giả biết đến. Và cái còn lại là Coffee Prince (Tiệm cà phê hoàng tử) - bộ phim này được quay trong thời kỳ hoàng kim của tôi".

Yoon Eun Hye từng được xem là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Yoon Eun Hye, sinh năm 1984, ra mắt công chúng với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ xứ Hàn - Baby VOX vào năm 1995. Nhờ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, Yoon Eun Hye trở thành thành viên được yêu thích nhất nhì nhóm nhạc Baby V.O.X và được tôn vinh là một trong những nữ thần thế hệ đầu của Kpop. Khi nhóm tan rã, Yoon Eun Hye chuyển hướng theo con đường diễn xuất.

Cô nhanh chóng trở thành diễn viên hạng A của Hàn Quốc qua các bộ phim truyền hình như Princess Hours (2006), The Vineyard Man (2006), Coffee Prince (2007), My Fair Lady (2009), Lie to Me (2011) và Missing You (2012).

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Yoon Eun Hye luôn là cái tên được chú ý mỗi khi xuất hiện nhờ nhan sắc nổi bật cùng tài năng trong diễn xuất. Cô luôn có mặt trong danh sách những nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng, được yêu thích ở Hàn Quốc, nữ diễn viên xinh đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc hay ngôi sao giải trí kiếm bộn tiền quảng cáo của xứ kim chi...

Yoon Eun Hye từng có thời kỳ hoàng kim trước khi bị fan quay lưng vì nói dối (Ảnh: Pinterest).

Tuy nhiên, từ năm 2015, sự nghiệp của Yoon Eun Hye có dấu hiệu tụt dốc khi người đẹp bị tố đạo nhái mẫu quần áo, lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ và nói dối. Yoon Eun Hye tham gia cuộc thi thiết kế thời trang ở Trung Quốc với tư cách thí sinh. Cô diện bộ thiết kế trench coat dài màu trắng với phần tay áo phối thêm viền bèo. Sau khi phần thi được phát sóng, một nhà thiết kế trẻ đã lên tiếng nói nữ diễn viên mượn ý tưởng từ sản phẩm của anh.

Scandal này bị xem là vết nhơ trong sự nghiệp của Yoon Eun Hye và từ đó, nữ diễn viên như rút khỏi showbiz. Cô quyết định lui về "ở ẩn" gần 3 năm và quay lại phim trường với dự án Love alert (Cảnh báo tình yêu).

Song, sự trở lại của Yoon Eun Hye không được khán giả ủng hộ khi mỹ nhân xứ Hàn thường xuyên dính nghi án dao kéo thẩm mỹ. 4 năm qua, Yoon Eun Hye không nhận thêm bất kỳ dự án phim truyền hình hay điện ảnh nào.

Nhan sắc ngày càng khác lạ của Yoon Eun Hye khiến cô dính nghi vấn dao kéo thẩm mỹ (Ảnh: Osen).

Năm 2020, cô xuất hiện trong các sự kiện, tìm cách giành lại tình cảm của khán giả. Cô và bạn diễn Gong Yoo cùng ê-kíp của Tiệm cà phê hoàng tử đã có buổi hội ngộ và gặp gỡ người hâm mộ trong bộ phim tài liệu sau 13 năm phát sóng bộ phim. Tại chương trình, Yoon Eun Hye chia sẻ, cô còn nhiều việc muốn làm và phát triển hơn trong sự nghiệp nên hiện tạm gác lại kế hoạch kết hôn.

Ở tuổi 38, Yoon Eun Hye sống kín tiếng và chưa lập gia đình. Trong quá khứ, cô từng được khán giả đẩy thuyền với nam diễn viên Kim Joong Kook khi cùng tham gia chương trình X-Man. Họ từng được khen đẹp đôi và trong một cuộc phỏng vấn năm 2021, Yoon Eun Hye đã nói về mối quan hệ này.

Yoon Eun Hye cho biết vào thời điểm quá khứ, mọi người đều nghi ngờ cô và Kim Jong Kook là một cặp. Ngay cả bố mẹ cô cũng tò mò. "Bố mẹ tôi cũng cổ vũ chúng tôi quen nhau nữa", Yoon Eun Hye kể.

Yoon Eun Hye ở tuổi 38 sống kín tiếng và chưa kết hôn (Ảnh: Instagram).

Ngôi sao 38 tuổi cũng thừa nhận rằng, sau những scandal ồn ào trong quá khứ, cuộc sống của cô hiện tại không dễ dàng. Cô không tiếp xúc hay gặp gỡ nhiều người trong những năm qua. Yoon Eun Hye kể rằng, cô không hò hẹn với người khác giới dù sắp bước vào tuổi U40. "Không ai hỏi xin số điện thoại của tôi hay mời tôi đi chơi suốt 8 năm qua", cô tâm sự.

Yoon Eun Hye cũng kể về những thay đổi của cô trong những năm "ở ẩn". Sau nhiều chuyện tồi tệ, cô từng rơi vào cảnh mất ngủ, stress và tìm tới rượu. Nhưng cuối cùng, Yoon Eun Hye nhận ra rằng, rượu không thể cứu cô thoát khỏi những áp lực và mệt mỏi của cuộc sống nên quyết định bỏ. Cô dành thời gian trò chuyện với những người yêu thương về những khó khăn của mình, tìm cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống một cách tích cực và khóc nếu cảm thấy buồn.

"Tôi khóc không vì buồn. Tôi chỉ cố gắng sống tốt hơn. Tôi từng tìm cách kiềm chế cảm xúc của mình nhưng giờ đây tôi cảm thấy thoải mái sau khi khóc mỗi ngày. Tôi trở nên khỏe mạnh hơn sau khi vượt qua những giới hạn bản thân hay sự phán xét của người khác", cô chia sẻ.