Yêu sự thanh lịch của quý cô Pháp, đừng bỏ qua những bí quyết làm đẹp này

Ăn uống cân bằng để giữ dáng thay vì kiêng khem

Sự thanh lịch của các quý cô Pháp không chỉ được xây đắp từ trang phục họ khoác lên người, mà còn nhờ vóc dáng cân đối họ sở hữu. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh theo một số nguyên tắc dưới đây chính là cách mà các quý cô nước Pháp chọn để vừa duy trì sắc vóc và vẻ đẹp, vừa không bỏ lỡ những thú vui cuộc sống:

- Thay vì loại bỏ một món ăn nào đó như: sữa, đồ ngọt, bánh mì…, hãy ăn chúng với khẩu phần nhỏ.

- Không bỏ mặc cơn đói bởi chúng sẽ khiến nàng tiêu thụ nhiều hơn những gì cơ thể thực sự cần.

- Dùng dụng cụ ăn với những thực phẩm nàng thường dùng tay để giảm tốc độ ăn và muốn ăn ít hơn.

- Uống trà xanh hoặc nước chanh nóng vào buổi sáng để nuôi dưỡng da và cơ thể khỏe mạnh.

- Thường xuyên đi bộ, đạp xe… để tăng quá trình trao đổi chất.

Các quý cô Pháp luôn duy trì vóc dáng khỏe mạnh, cân đối bằng việc ăn uống cân bằng.

Đầu tư thông minh vào thời trang

Các quý cô nước Pháp luôn được đánh giá cao về gout thời trang thanh lịch, quyến rũ. Cách ăn mặc của họ chẳng hề cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức trở thành nguồn cảm hứng cho vô số tín đồ thời trang. Nếu nàng cũng mê mẩn những set đồ không bao giờ lỗi mốt - chi tiết tạo nên vẻ đẹp vượt thời gian, hãy lưu ý:

- Chọn mua những món đồ cơ bản, tối giản, có chất liệu từ sợi tự nhiên (bông, lụa, len cashmere, vải lanh…) và tôn dáng người như: áo sơ mi, chân váy bút chì, quần ống đứng…

- Phối đồ theo nguyên tắc: "Simple is the best". Hãy hạn chế mặc quá nhiều lớp váy áo cũng như tối giản phụ kiện đi kèm.

- Đi theo phong cách phối đối lập, pha trộn vẻ nữ tính và mạnh mẽ với một thiết kế điệu đà (sơ mi lụa, váy hoa…) cùng món đồ mạnh mẽ (blazer cứng cáp, áo khoác da…) để tạo nên tổng thể hài hòa đầy cuốn hút.

- Không phối quá 3 màu trên một bộ trang phục và ưu tiên những gam màu trung tính như: đen, đỏ thẫm, trắng, nâu, be…, kết hợp thêm: khăn quàng cổ, mũ, clutch… để tạo điểm nhấn.

Chọn hương nước hoa biểu trưng cho bản thân

Với những nàng thơ của kinh đô thời trang - nơi lừng danh với vô số hương thơm bất hủ, nước hoa không chỉ đơn thuần là phụ kiện tăng sự quyến rũ, mà đó còn là tuyên ngôn cá tính riêng tạo nên vẻ đẹp không thể hòa lẫn. Điều này biến nước hoa gần như trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa Pháp nói chung, và trong cuộc sống của các quý cô nước Pháp nói riêng.

Chuyên gia nước hoa Alexandra Balahoutis từng nói: "Cách nàng tạo ấn tượng qua việc chọn nước hoa sẽ quyết định suy nghĩ của ai đó về nàng. Và suy nghĩ ấy sẽ định hướng hành vi của họ đối với nàng". Thế nên, khi nàng muốn sở hữu mùi hương nào đó, hãy dựa theo một số gợi ý này để chọn nốt hương phù hợp với tính cách:

- Nhóm hương đại diện cho chất lãng mạn, cổ điển: hương Linh lan, hoa Hồng, Citrus…

- Nhóm hương đại diện cho nét tươi trẻ, đầy sức sống: Cam bergamot, Lý chua đen, Táo, Cam chanh, hoa Hồng, Mẫu đơn, Linh lan…

- Nhóm hương gợi vẻ bí ẩn, cuốn hút: hoa Phong lữ, Hoàng lan, Chanh xanh mướt, Cẩm chướng, Mận khô…

- Nhóm hương ngọt ngào, yêu kiều: Cam quýt, Phi yến, Cẩm chướng, hoa Nhài, Vani, Hổ phách…

- Nhóm hương thắp lửa sự nồng nàn, quyến rũ: hương quả mọng, Aldehydic, Bách hợp, Đàn hương…

Nếu nàng đã chọn được những nốt hương đại diện cho mình, hãy cùng tiếp tục khám phá một thương hiệu dành cho phái đẹp luôn gắn liền với hình ảnh quý cô Pháp thanh lịch và tinh tế. Đó chính là Enchanteur - nơi nàng có thể tìm thấy những nốt hương huyền thoại độc đáo, mang đậm dấu ấn Pháp và phù hợp với nhiều cá tính.

Enchanteur mang đến trọn bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân với hương nước hoa Pháp huyền thoại cùng các dưỡng chất như Silk Protein, Pro Vitamin B5… giúp nàng nuôi dưỡng làn da mịn màng và mái tóc mượt thơm.

Trong việc làm đẹp, phụ nữ Pháp luôn quan niệm: Khi bạn vui vẻ, gương mặt bạn cũng xinh hơn. Đó là lý do họ chẳng bao giờ chạy theo xu hướng, mà thay vào đó, họ nâng niu và điểm tô từng nét đẹp vốn có của mình, thoải mái tận hưởng từng giây phút yêu bản thân. Chính điều ấy đã truyền cảm hứng cho hàng triệu quý cô luôn muốn tìm tòi và học cách để thanh lịch như phụ nữ Pháp.