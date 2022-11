Xu hướng thời trang thể thao thu đông 2022

Xu hướng thời trang thường lặp lại sau 10 - 20 năm. Ngay bây giờ, những xu hướng và nhất là màu sắc từ năm 1980-1990 đang được yêu thích trở lại.

Người phụ trách chiến lược nội dung của Trendalytisc, Kristin Breakell, cho biết: "Tôi nghĩ rằng các xu hướng mới luôn tham khảo quá khứ bằng cách này hay cách khác. Tốc độ của chu kỳ thời trang đã tăng nhanh, phần lớn do ảnh hưởng của mạng xã hội. Nói cách khác, so với 10 năm trước, các xu hướng hiện tại đang nhanh chóng trở nên cũ".

Xu hướng thời trang năm 2023 sắp tới được dự đoán sẽ mang lại nhiều kiểu cách mới mẻ, nhất là những bộ trang phục trẻ trung, năng động và cá tính thu hút giới trẻ, nhiều tầng lớp trong xã hội. Những gam màu như xanh lá, hồng, vàng, tím, xám, trắng,… sẽ là màu sắc "lên ngôi" trong mùa thu đông 2022. Công nghệ ứng dụng trong trang phục thể thao cũng được các thương hiệu không ngừng cải tiến, giúp sản phẩm trở nên thoải mái và tiện lợi hơn.

Các "ông lớn" trong làng thời trang thể thao như Adidas, Li-Ning, Nike, Le Coq Sportif thường dẫn dắt và định hình các xu hướng. Adidas ra mắt nhiều sản phẩm thu đông 2022 mới với quần áo gió và nỉ sử dụng các gam màu chủ đạo như: xanh, cam, xám, trắng. Thương hiệu cũng ứng dụng công nghệ COLD.RDY giúp giữ nhiệt cho cơ thể, lớp lót trong chải sợi, tăng cường hơi ấm và cảm giác mềm mại.

Adidas - một trong những "ông lớn" ngành may mặc luôn mở đầu định hình phong cách (Ảnh: Li-Ning).

Còn với bộ sưu tập thu đông 2022 của Nike, màu sắc chủ đạo trong các thiết kế là đen, trắng, xanh Valerian,... Những màu sắc basic chưa bao giờ lỗi mốt, lại khá an toàn khi dễ dàng phối đồ cho các hoạt động ngoài trời.

BST thu đông của Nike theo xu hướng màu sắc đơn giản, dễ dàng phối đồ (Ảnh: Li-Ning).

Lựa chọn "lối đi" trẻ trung hơn, Li-Ning đón đầu xu hướng thu đông với các trang phục mang màu sáng như xanh, tím, hồng, be, trắng… Sự tươi mới được "thổi hồn" trong từng sản phẩm, thiết kế phóng khoáng, linh hoạt của thể thao, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo tính thời trang, dễ dàng phối đồ.

Li-Ning đón đầu xu hướng thu đông với các trang phục mang màu sáng, trẻ trung (Ảnh: Li-Ning).

Thương hiệu cũng không ngừng cải tiến công nghệ mang đến những bộ sưu tập ấm áp hoàn thiện cho trang phục trong thời tiết đông lạnh hay mưa phùn với "WARM AT" cản gió, "AT PROOF SMART" chống thấm, "LITE AT" siêu nhẹ, "AT- BACTERIA" kháng khuẩn, hạn chế mùi mồ hôi dù có vận động cường độ cao.

Với thời tiết đầu mùa chưa quá lạnh, những chiếc áo gió mỏng nhẹ sẽ giúp người mặc có nhiều sự lựa chọn hơn khi lựa chọn trang phục cho những hoạt động thường ngày. Một diện mạo khỏe khoắn, thể thao khi phối cùng quần gió hay làm mới ngoại hình trẻ trung của bạn khi phối cùng một chiếc quần jeans năng động và đôi sneaker êm ái, thời trang.

Đầu mùa lạnh, những items áo gió mỏng nhẹ sẽ giúp người mặc có nhiều sự lựa chọn hơn khi lên "outfit" cho những hoạt động thường ngày (Ảnh: Li-Ning).

Còn với những ai tìm kiếm sự trẻ trung, phóng khoáng, những bộ quần áo nỉ mềm mịn sẽ là lựa chọn ưng ý, mang dấu ấn cá nhân và đậm chất streetstyle cho người mặc.

Từ chiếc áo nỉ phom dáng tối giản đến những chiếc hoodie khỏe khoắn, bụi bặm, đều được Li-Ning nhấn nhá bằng những chi tiết phá cách (Ảnh: Li-Ning).

Mỗi người đều có thể trở thành những tín đồ thời trang thời thượng với những mẫu áo gió, nỉ thể thao bắt kịp xu hướng trong mùa thu đông năm nay.