VP Bá Vương cầu hôn bạn gái quản lý, tổ chức đám cưới vào cuối năm nay

Chiều 29/11, VP Bá Vương tổ chức triển lãm cá nhân tại TPHCM. Đây là sự kiện giao thoa giữa âm nhạc, hội họa và nghệ thuật sắp đặt, diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/11.

Triển lãm trưng bày 9 bức tranh theo hình thức nghệ thuật sắp đặt, từ đó tạo nên một chuyến hành trình cảm xúc, được dẫn dắt bởi 8 bài hát trong album. Triển lãm truyền tải thông điệp "yêu bản thân và tự do là chính mình".

Ngay trong ngày đầu tiên, sự kiện đã thu hút gần 1.000 lượt khán giả đến thưởng thức.

Nam nghệ sĩ chia sẻ triển lãm đánh dấu 7 năm làm nghề của anh. Nhân dịp này, VP Bá Vương chính thức công khai bạn gái cũng là vợ sắp cưới đã quen 7 năm. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xúc động. Vợ sắp cưới - cũng là quản lý của nam ca sĩ - không kiềm được nước mắt.

VP Bá Vương công khai bạn gái cũng là quản lý của mình (Ảnh: Ban Tổ chức).

VP Bá Vương cho biết đây không chỉ là một chương quan trọng trong sự nghiệp mà còn mở ra chương mới trong cuộc sống của anh.

"Tôi và My (vợ sắp cưới - PV) đã đồng hành cùng nhau 6-7 năm rồi. Lúc đầu, chúng tôi cũng chỉ là đồng nghiệp với nhau nhưng chính sự hy sinh, chịu "ẩn mình", không cần công khai của cô gái này đã khiến tôi thương rất nhiều.

Hiện tại, My đã "say yes" (đồng ý - PV) và triển lãm lần này cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi nên tôi muốn công bố mọi thứ. Mình không có gì phải giấu, không có gì phải sợ hết. Tình yêu là thứ rất đẹp và cần được tôn vinh", VP Bá Vương nói.

Cặp đôi dự định đám cưới vào tháng 12 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đặc biệt, nam ca sĩ tiết lộ trong MV "Em đang ở đâu" của anh có sự xuất hiện của vợ sắp cưới với vai trò bạn diễn.

"Có một cảnh quay trên phi thuyền trong 7 tiếng đồng hồ. Lúc thực hiện xong, chân của My bầm tím từ trên xuống dưới nhưng không một lời than trách vì My sợ bị phát sinh chi phí. Điều này khiến tôi nhớ mãi, cảm thấy có lỗi vì không quan tâm đến người bên cạnh", ca sĩ chia sẻ.

Nói về dự định tổ chức đám cưới, nam nghệ sĩ cho hay: "Tôi đã lên kế hoạch tổ chức vào tháng 12 tới. Tôi hy vọng nếu có ai thấy hình cưới của hai đứa thì cũng không bất ngờ và cảm nhận được tình yêu đích thực là như thế nào".