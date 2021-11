Vợ "ông trùm" đồ hiệu siêu giàu diện váy xẻ gợi cảm đi quảng bá phim mới

Dân trí Minh tinh xinh đẹp Salma Hayek diện bộ váy cắt xẻ gợi cảm xuất hiện rạng rỡ tại New York, Mỹ ngày 16/11 để quảng bá phim mới "House of Gucci".

Tối 16/11, Salma Hayek và nhiều ngôi sao nổi tiếng khác đã tham dự buổi công chiếu bộ phim House of Gucci tại thành phố New York, Mỹ. Nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar diện bộ váy Gucci gợi cảm khoe thân hình quyến rũ. House of Gucci là một trong những bộ phim được khán giả yêu điện ảnh chờ đợi nhất trong thời gian này vì kịch bản hấp dẫn và quy tụ dàn sao "khủng".

Ở tuổi 55, Salma Hayek vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ và cô luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý trong mỗi lần xuất hiện tại sự kiện. Salma Hayek không chỉ là ngôi sao điện ảnh hạng A mà còn là biểu tượng nhan sắc của Hollywood.

Salma Hayek trẻ trung đi quảng bá phim mới tại Mỹ ngày 16/11.

Trong năm 2021 này, nữ diễn viên người gốc Mexico có tới bốn dự án phim lớn ra mắt khán giả. Trong đó, đáng chú ý là hai bộ phim "bom tấn" Eternals và House of Gucci. Những tuần gần đây, nữ diễn viên U60 bận rộn đi khắp thế giới để quảng bá phim mới.

Trong một cuộc trò chuyện với phóng viên, Salma Hayek cho biết, cô cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực khi giờ đây, dù đã lớn tuổi nhưng cô vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Salma Hayek trẻ trung với váy xanh ngọc

Salma tâm sự: "Ngày xưa, tôi luôn phải chạy đi khắp nơi tìm kiếm kịch bản phim và đạo diễn nhưng họ lại không muốn mời tôi đóng phim. Giờ đây khi tôi đã lớn tuổi thì họ tìm đến với tôi nhiều hơn, tôi được tiếp thêm sinh lực bởi điều này".

Dù bận rộn với nhiều dự án phim lớn và các hoạt động từ thiện, xã hội ý nghĩa nhưng Salma Hayek chia sẻ, mối ưu tiên hàng đầu của cô vẫn là tổ ấm với tỷ phú Pháp Francois-Henri Pinault, doanh nhân kinh doanh đồ hiệu sở hữu khối tài sản ước chừng gần 50 tỷ USD và là một trong những người giàu nhất thế giới.

Salma Hayek hạnh phúc bên chồng tỷ phú.

Biểu tượng gợi cảm Salma Hayek kết hôn với tỷ phú người Pháp Francois-Henri Pinault vào năm 2009. Đây là lần đầu tiên Salma lên xe hoa còn với tỷ phú Pháp, đây là cuộc hôn nhân thứ hai của ông. Salma Hayek sinh con gái cho chồng siêu giàu khi cô đã 41 tuổi và đây là đứa con chung duy nhất của cặp đôi.

Salma Hayek tươi tắn trên thảm đỏ

Chia sẻ với báo giới, nữ diễn viên xinh đẹp Salma Hayek cho biết, cô đã nghe nhiều lời đồn đại về việc cô kết hôn với Francois-Henri Pinault vì tiền và cô cảm thấy bị xúc phạm khi nghe những thông tin như vậy.

"Khi tôi kết hôn với anh ấy, mọi người đều nói: "Ồ, đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô ấy lấy anh ta vì tiền" còn tôi thì nghĩ: "Ừ, bạn nghĩ sao cũng được. Hãy cứ nghĩ những gì bạn muốn". Chúng tôi đã có 15 năm bên nhau và chúng tôi yêu nhau rất nhiều".

Salma Hayek khẳng định khi cô và chồng gặp nhau lần đầu trong một sự kiện, cô không hề biết chồng là ai mà chỉ cảm thấy có thiện cảm vì Francois-Henri Pinault có vẻ ngoài điển trai và thông minh.

Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, cuộc sống của cô trở nên rất tích cực từ khi cô cưới một người đàn ông yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Gia đình cô luôn ngập tràn tiếng cười và với cô, gia đình là luôn là mối quan tâm hàng đầu.

Salma Hayek diện váy gợi cảm

Vĩnh Ngọc

Theo DM