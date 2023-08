Vợ Hồ Quang Hiếu diện váy cưới 60 mét vải trong lần đầu làm vedette

Nằm trong khuôn khổ dự án "Be Princess As You Are", NTK Kim Anh Lê lần đầu tiên mang BST mang tinh thần công chúa lên sân khấu. Và được trình diễn bởi loạt người mẫu nổi tiếng như Lâm Hoàng Oanh (The Face), Thanh Trâm (The Face), Thanh Tuyền (The New Mentor), và người mẫu Tuệ Như, bà xã của ca sĩ Hồ Quang Hiếu, trong vai trò vedette (Ảnh: Ban Tổ chức).