Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire: Điểm hẹn mới của siêu show, đại nhạc hội bờ biển tầm cỡ quốc tế

Thiên đường giải trí biển "không ngủ" trong lòng siêu đô thị

Những con tim yêu âm nhạc hẳn sẽ luôn mong đợi được tham dự những lễ hội âm nhạc trên các bãi biển xinh đẹp từ Miami, Venice (Mỹ) qua Barcelona (Tây Ban Nha) hay Cape Le Grand (Australia)… Bởi, các bữa tiệc âm thanh, ánh sáng bên bờ biển luôn đem lại những cảm xúc thăng hoa tột đỉnh của những tâm hồn yêu thích trải nghiệm.

Tại Việt Nam, những sự kiện âm nhạc bên bãi biển Đà Nẵng, Phú Quốc… không còn lạ lẫm với giới trẻ. Thế nhưng ngay tại phía Đông Hà Nội, một điểm đến của những siêu show, đại nhạc hội bên bờ biển tầm cỡ quốc tế cũng đang khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Điển hình là sự kiện Hello Summer Ocean Park vừa diễn ra tuần qua đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Được tổ chức tại Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park lớn nhất thế giới, thuộc siêu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, sự kiện khiến các khách mời đặc biệt phấn khích bởi một màu xanh trải dài, tiếng sóng vỗ bờ và những bãi cát trắng mịn, không khác gì những bãi biển nổi tiếng trên thế giới.

Giữa khung cảnh tuyệt vời ấy là những màn trình diễn bùng nổ của các nghệ sĩ nổi tiếng trong bữa tiệc triệu đô Hello Summer Ocean Park. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, những bản hits đỉnh cao, những bản tình ca của sóng và giai điệu căng tràn đam mê thực sự làm bùng nổ không khí tại Tổ hợp biển tạo sóng lớn hàng đầu thế giới.

Trước sự kiện Hello Summer Ocean Park, biển xanh cát trắng tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng là nơi liên tục diễn ra những siêu show, đại nhạc hội trong vòng 1 tháng qua dành cho cư dân tương lai - những người dù chưa nhận nhà nhưng vẫn được tận hưởng những khoảnh khắc âm nhạc đỉnh cao.

Còn nhớ, ngay từ siêu sự kiện "chào sân" Summer Wave Park vào đợt lễ 30/4-1/5, Royal Wave Park đã gây tiếng vang rộng khắp với bữa tiệc âm nhạc cực chất giữa "phố biển" trong lòng khu đô thị. Sự quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng hot nhất hiện nay như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Thu Phương, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên… đã tạo nên sức hút khó cưỡng của siêu lễ hội.

Theo nhận xét của nhiều người tham gia sự kiện, các lễ hội quốc tế tại đây được đầu tư hoành tráng với quy mô khủng, ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp, đạo diễn hàng đầu tại Việt Nam. Hơn nữa, chủ đầu tư đã chi mạnh tay vào hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng để đem lại không khí đẳng cấp không hề kém cạnh bất kỳ sự kiện âm nhạc hoành tráng nào trên thế giới.

Đặc quyền sống đẳng cấp giữa kỳ quan vươn tầm quốc tế

Không chỉ là những phút giây thăng hoa với âm nhạc, cư dân Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire còn được tận hưởng trọn vẹn những đặc quyền sống chất xứng tầm. Bên bãi biển xanh, bờ cát trắng, hàng dừa nghiêng theo gió, hàng loạt cảnh quan tuyệt mỹ lấy cảm hứng từ những tinh hoa kiến trúc thế giới, tạo nên kỳ quan độc bản tại siêu quần thể đô thị biển đẳng cấp thế giới.

Vinhomes đã mang đến cho cư dân tương lai trải nghiệm vui chơi, giải trí hấp dẫn, từ những hoạt động cảm giác mạnh như cưỡi mô tô lướt trên sóng tới những giây phút nhẹ nhàng trôi về tuổi thơ với thả diều trên bãi cát. Những cư dân nhí tha hồ bung sức trong đường trượt nước sắc màu hay say mê trong những trận bắn súng nước "đã đời"… Tất cả tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân.

Sức hấp dẫn của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire không chỉ đến từ Tổ hợp công viên biển tạo sóng lớn bậc nhất thế giới mà còn bao gồm hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế Công viên trung tâm Empire Park rộng hơn 7,5 ha; Công viên ven kênh Silk Park dài hơn 2,6 km; Đại lộ Kinh đô Ánh sáng Kingdom Avenue rộng 5,8 ha…

Tất cả tạo nên giá trị bất động sản "hàng hiệu" Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Cùng vị trí kim cương và hàng loạt lợi thế vàng, siêu đô thị biển hứa hẹn trở thành viên ngọc mới ở phía Đông Thủ đô. Do đó, không khó hiểu khi có tới gần 6000 khách hàng đã hoàn tất hợp đồng trở thành cư dân và hàng nghìn khách hàng khác đang hoàn tất thủ tục trở thành chủ sở hữu siêu phẩm Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.