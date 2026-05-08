Việt Nam có đủ điều kiện trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa châu Á

Ngày 8/5, Hội nghị Cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo Việt Nam 2026 diễn ra tại tổ hợp VinPalace, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), quy tụ nhiều chuyên gia, nhà quản lý, đạo diễn, đại lý môi giới và lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, kinh tế.

Với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình của Nền Công nghiệp Văn hóa & Kinh tế Thể thao - From Connection to World-Class Experience (Từ kết nối đến trải nghiệm đẳng cấp thế giới)", sự kiện được xem là diễn đàn quy mô lớn nhằm kết nối các nguồn lực và xây dựng hệ tham chiếu tiêu chuẩn quốc tế cho ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo tại Việt Nam.

Tiềm lực trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa châu Á

Bà Lâm Thị Phương Thanh (ở giữa ảnh) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao & Du lịch - tại Hội nghị Cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo Việt Nam 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại hội nghị, bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch ( VH-TT&DL) - đánh giá, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, triển lãm và sự kiện đã cho thấy năng lực sáng tạo và tinh thần hội nhập mạnh mẽ.

Theo Bộ trưởng, ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, góp phần kết nối thị trường, quảng bá hình ảnh quốc gia và tạo động lực cho nhiều lĩnh vực kinh tế khác phát triển.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng để các chủ trương lớn về phát triển công nghiệp văn hóa thực sự đi vào cuộc sống, cần tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là kiến tạo hệ sinh thái sự kiện văn hóa, nghệ thuật và triển lãm mang tầm quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Theo bà, Việt Nam cần chủ động chuẩn bị hạ tầng, nâng cao năng lực đăng cai và tăng cường hợp tác với các thương hiệu sự kiện lớn trên thế giới nhằm đưa những sự kiện quy mô quốc tế đến Việt Nam.

“Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, nhà đầu tư, nhà tài trợ cần tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế để đề xuất các sáng kiến hợp tác”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề cập tới nhiệm vụ thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Theo bà, Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa đã mở đường, điều quan trọng lúc này là tốc độ thể chế hóa và khả năng tổ chức thực hiện.

Bộ VH-TT&DL sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để tham mưu Chính phủ sớm đưa các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và thủ tục hành chính vào thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Ở góc độ doanh nghiệp, Bộ trưởng cho rằng nhiệm vụ cốt lõi là chủ động nâng tầm năng lực sáng tạo và năng lực cạnh tranh, cùng với tầm nhìn, năng lực quản trị và khát vọng vươn lên.

“Tôi mong các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sự kiện, triển lãm, quảng cáo, tiếp tục đầu tư nghiêm túc vào chất lượng, tính chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ và xây dựng bản sắc riêng, không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà còn vươn ra khu vực và quốc tế.

Tôi tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành quyết liệt của Chính phủ, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, sự hưởng ứng của nhân dân và sự hợp tác hiệu quả của các đối tác quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa năng động và điểm đến của các sự kiện, triển lãm quy mô khu vực châu Á trong thời gian tới”, bà Phương Thanh khẳng định.

Cụ thể hóa chính sách phát triển văn hóa trong thực tiễn

Tại hội nghị, bà Phạm Thái Hà trình bày tham luận “Ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao - Từ trải nghiệm đến động lực tăng trưởng”.

Theo bà Phạm Thái Hà, Giám đốc điều hành VEC, hệ thống hạ tầng phục vụ các sự kiện quy mô lớn hiện tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Nhiều công trình mới như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm... được kỳ vọng góp phần thu hút các sự kiện toàn cầu trong tương lai.

Tuy nhiên, bà cho rằng để giải quyết bài toán phát triển ngành, sự nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp là chưa đủ mà cần một chiến lược đồng bộ giữa tầm nhìn quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo của khu vực tư nhân.

Trong khi đó, ông Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, nhận định việc xây dựng hành lang chính sách thuận lợi sẽ là bệ phóng quan trọng giúp nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam bứt phá trong giai đoạn tới.

Ông Cấn Văn Lục nêu lên những chính sách nổi bật hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó nhấn mạnh Nghị quyết 80 tạo nền móng khi xác định đây là một ngành kinh tế chiến lược, Nghị quyết 28 cụ thể hóa định hướng đó, trong đó có việc bảo đảm chi cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, chính sách áp dụng thuế suất giá trị gia tăng ưu đãi 5% cho lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, triển lãm và thể thao sẽ tháo gỡ trực tiếp áp lực tài chính, kích cầu thị trường...

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các diễn giả, đại biểu tham gia 2 phiên thảo luận “Từ bản sắc đến biểu tượng: Định vị Việt Nam thành điểm đến sự kiện tầm khu vực” và "Từ trải nghiệm đến tăng trưởng: Chiến lược thương hiệu trong nền kinh tế trải nghiệm", nêu lên những vấn đề thực tế của những người làm nghề sự kiện, triển lãm và quảng cáo, đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu.