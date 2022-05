Video vũ đạo lập kỷ lục khi cán mốc 1,1 tỷ view của Kpop

Tính tới ngày 11/5, video trình diễn vũ đạo của Blackpink mang tên How You Like That, đĩa đơn chính trong album The Album của nhóm đã vượt 1,1 tỷ lượt xem trên YouTube. Đây là thành tích trong mơ đối với các nhóm nhạc xứ Hàn.

Sản phẩm âm nhạc mang tên How You Like That là một sản phẩm âm nhạc của "phù thủy âm nhạc" Teddy, mang giai điệu sôi nổi, mạnh mẽ. Tạo hình của 4 cô gái trong MV cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Video trình diễn vũ đạo "How You Like That" của Blackpink đạt 1,1 tỷ view trên YouTube (Ảnh: News).

Ngay vừa khi ra mắt, How You Like That đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và đạt hơn 1,4 triệu người xem vào thời điểm MV được phát trực tiếp. How You Like That cũng trở thành MV được xem nhiều nhất khi công chiếu trực tiếp trên YouTube vào thời điểm phát hành.

Trên hầu hết các mạng xã hội, hashtag Blackpink và How You Like That đều xuất hiện và dẫn đầu xu hướng. Video vũ đạo How You Like That được phát hành vào tháng 7/2020 và cũng nhanh chóng lập kỷ lục về lượt xem sau hơn một năm trình làng.

Video vũ đạo How You Like That trở thành video thứ 5 của Blackpink đạt được cột mốc quan trọng này cùng các video âm nhạc chính thức khác như Kill This Love, Ddu-Du Ddu-Du, As if it's your last và Boombayah.

Như vậy, Blackpink hiện đang nắm giữ 3 kỷ lục khủng trên YouTube. Đó là nhóm nhạc Kpop đầu tiên sở hữu MV vũ đạo đạt 1,1 tỷ lượt xem, nhóm nhạc đầu tiên của Kpop đạt nút ruby của YouTube và nhóm nhạc đầu tiên của Kpop có MV đạt hơn 1,85 tỷ lượt xem dành cho MV Ddu-Du Ddu-Du.

Video clip vũ đạo 1,1 tỷ view của Blackpink (Video: BLACKPINK YouTube).

Nhóm Blackpink được tập đoàn giải trí YG của Hàn Quốc thành lập từ năm 2016 với 4 thành viên là Rose, Jennie, Lisa và Jisoo. Album đầu tiên của nhóm mang tên Square One với bản hit Whistle đã nhanh chóng leo lên vị trí số một bảng xếp hạng ăn khách tại Hàn Quốc trước khi có mặt trong top những ca khúc ăn khách của Billboard (Mỹ).

Sau đó, nhiều ca khúc khác của Blackpink cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng ca khúc ăn khách của Billboard, đưa nhóm trở thành một trong những nhóm nhạc châu Á nổi tiếng tại Mỹ và trên thế giới. Tháng 9/2019, bốn cô gái xinh đẹp của nhóm nhạc xứ Hàn trở thành nhóm nhạc có lượng người theo dõi nhiều nhất trên trang YouTube.

Không chỉ thành công rực rỡ trong lĩnh vực âm nhạc, Blackpink còn có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang khi thành viên của nhóm đều là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng danh tiếng.

Bốn cô gái của Blackpink có ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực ca hát, thời trang của nhạc trẻ xứ Hàn (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, từ khi phát hành The Album từ năm 2020, nhóm chưa trình làng thêm sản phẩm mới khiến fan của Blackpink vô cùng sốt ruột. Sau The Album, nhóm chỉ có hoạt động solo của hai thành viên là Rosé, Lisa mà không có thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào có sự tham gia của cả bốn thành viên.

Trong 7 năm hoạt động, Blackpink chỉ phát hành 23 sản phẩm âm nhạc và chưa trở lại hơn một năm gần đây. Tính từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, nhóm chỉ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với các thông tin liên quan tới hoạt động thời trang, thành viên của nhóm làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng hay lần thử sức đầu tiên của thành viên Jisoo trong vai trò diễn viên ở bộ phim Snowdrop.

Sự vắng bóng quá lâu của nhóm nhạc trên sân khấu nhạc trẻ khiến fan của họ lo lắng, sốt ruột. Một fan bình luận: "Blackpink rất tài năng nhưng họ dường như chỉ quan tâm đến việc trở thành người có tầm ảnh hưởng hơn là một nghệ sĩ thực thụ. Đáng tiếc, gần đây họ chỉ xuất hiện trên truyền thông với tư cách người mẫu mà không có các hoạt động liên quan tới âm nhạc".

Fan của Blackpink khát khao được thấy bốn cô gái của nhóm trở lại sân khấu âm nhạc trong một dự án chung (Ảnh: Naver).

Valentine năm 2022, công ty YG Entertainment - đơn vị quản lý Blackpink thông báo việc phát hành sản phẩm lưu niệm mới của nhóm mang tên 2022 Welcoming Collection. Thông tin khiến người hâm mộ thất vọng và thậm chí còn kêu gọi tẩy chay sản phẩm này.

Người hâm mộ đã thể hiện sự phẫn nộ trên Twitter: "Chúng tôi không mòn mỏi đợi 500 ngày chỉ để xem sản phẩm lưu niệm", "Không có nhạc, đừng mơ thu tiền". Họ không ngừng yêu cầu YG cho Blackpink phát hành album mới.

Sự nghỉ ngơi quá lâu của bốn cô gái khiến fan của Blackpink lo lắng về nguy cơ tan rã của nhóm. Đặc biệt, trong hơn một năm nay, các thành viên của nhóm đều có hoạt động riêng lẻ và đang khá thành công.