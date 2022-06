Vẻ trẻ trung đáng ngưỡng mộ của Xuân Lan và Thanh Hằng

Siêu mẫu Xuân Lan, Thanh Hằng, Minh Kha, Thùy Dương, Hữu Long, Vũ Linh, Lừng Nguyễn... xuất hiện ấn tượng trong show thời trang Welcome to the Jungle tối 12/6 tại TPHCM. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng tới theo dõi buổi diễn, ví như MC Thanh Mai, Hoa hậu Giáng My, siêu mẫu Thúy Hạnh, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương…

Thanh Mai, Giáng My (đứng giữa) trẻ trung và duyên dáng (Ảnh: Kiếng Cận).

Thanh Hằng là một siêu mẫu, hoa hậu, diễn viên kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng. Cô được biết đến sau khi giành vương miện Hoa hậu Người mẫu qua ảnh 2001. Người đẹp gây ấn tượng qua nhiều bộ phim như Nụ hôn thần chết (2008), Mỹ nhân kế (2013)...

Thanh Hằng cũng từng ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, làm huấn luyện viên chương trình The Face, làm giám khảo cuộc thi Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model mùa thứ 4...

Tái xuất trên sàn catwalk, siêu mẫu Thanh Hằng diện bộ váy đen thanh lịch và sang trọng khoe dáng vóc thanh mảnh. Ở tuổi 39, Thanh Hằng vẫn rất trẻ trung, thần thái khi sải bước tự tin và lôi cuốn trong những tràng pháo tay của khán giả.

Thanh Hằng (Ảnh: Kiếng Cận).

Khán giả tại khán phòng khá bất ngờ với sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Anh Khoa với màn trình diễn ca khúc Sương đêm. Vẫn với chất giọng đặc trưng, nam ca sĩ gốc Khánh Hòa tái xuất ấn tượng sau một thời gian im ắng. Anh được khán giả dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt khi làm nóng sân khấu bằng âm nhạc.

Phạm Anh Khoa (Ảnh: Kiếng Cận).

Sau những thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây Phạm Anh Khoa cho biết, anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và trở thành một người bố tốt. Cũng vì lý do ấy, ánh đèn sân khấu không còn là mục tiêu lớn nhất của đời anh. Thay vào đó, chàng ca sĩ 37 tuổi có thể hát bất cứ đâu cho bà con nghe.

Là nhà sản xuất cho buổi diễn, đạo diễn catwalk và xuất hiện mở màn, siêu mẫu Xuân Lan gây ấn tượng với trang phục gợi cảm. Bà mẹ một con sải bước mạnh mẽ và cá tính trên sàn diễn. Ông xã nữ siêu mẫu, Nguyễn Ngọc Lâm đồng hành cùng vợ trong vai trò tổng đạo diễn.

Xuân Lan (Ảnh: Kiếng Cận).

Không chỉ tạo nên những dấu ấn trong làng thời trang Việt với vai trò người mẫu, Xuân Lan còn có chỗ đứng vững vàng trong lòng công chúng nhờ những vai trò khác như nhà tổ chức tuần lễ thời trang, thực hiện chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan và đào tạo người mẫu trẻ.

Xuân Lan tâm sự, cô là người đam mê công việc và thích cảm giác bận rộn. Sau khi kết hôn, được ông xã hỗ trợ và ủng hộ nhiều trong công việc khiến cô càng đam mê với nghề hơn nữa.

Sau khi kết thúc cuộc thi Quý ông hoàn mỹ, Minh Kha trở thành cái tên quen thuộc trên các sàn diễn thời trang lớn. Góp mặt trong buổi diễn ngày 12/6, chàng trai đến từ Đồng Nai ghi dấu ấn với màn diễn chuyên nghiệp và tự tin.

Minh Kha (Ảnh: Kiếng Cận).

Trưởng thành sau cuộc thi Quý ông Hoàn mỹ, Minh Kha, thí sinh thuộc đội Xuân Lan chiếm cảm tình của khán giả bởi sự điềm đạm và nụ cười tỏa nắng. Sau khi giành ngôi Á quân, Minh Kha trở thành Nam vương Hòa bình Việt Nam và đại diện nước nhà tham gia cuộc thi Mister Grand International 2022 - Nam vương Hòa bình Quốc tế sắp tới.

Nói về bộ sưu tập, NTK Hà Linh Thư cho biết, đây được xem là một cuốn tiểu thuyết về thời trang mà chị giới thiệu chương đầu tiên. Các chương tiếp theo sẽ được chị trình làng trong thời gian tới với những sáng tạo mới.