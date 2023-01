"Vẽ đường cong" dẫn đầu bình chọn Bài hát của năm giải Cống Hiến 2023

Trúc Nhân cho biết, nam ca sĩ bất ngờ khi bài hát mà anh góp giọng và yêu thích được ghi nhận. Ngoài đề cử Bài hát của năm, anh còn góp mặt trong hạng mục Music video của năm (Có không giữ mất đừng tìm) và Nam ca sĩ của năm.

"Vẽ đường cong" đánh dấu lần đầu Trúc Nhân hợp tác hoa hậu Thùy Tiên, truyền cảm hứng sống tích cực cho khán giả (Ảnh trích từ MV).

"Với Nhân, Vẽ đường cong đến thật bất ngờ nhưng lại cũng rất hợp thời điểm. Tất cả các yếu tố từ bài hát, giai điệu của Khắc Hưng, lần đầu tiên hợp tác với Thùy Tiên cùng câu chuyện rất truyền cảm hứng và cả ý tưởng MV mà đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đưa vào MV,… mọi thứ đều hài hòa và cộng hưởng với nhau để cùng tạo nên một thông điệp mà Nhân cũng rất tâm đắc: healthy is the new sexy - chúng ta đều đẹp khi biết yêu thương và chăm sóc chính mình. Khi được Khắc Hưng cho nghe bản demo và nắm bắt thông điệp của nhãn hàng Olivoilà là Nhân đã cảm thấy háo hức và có rất nhiều cảm hứng để thể hiện ca khúc này. Vì vậy, quá trình thu âm của 2 anh em khá ăn ý", Trúc Nhân nói.

"Vẽ đường cong" được nhạc sĩ Khắc Hưng chấp bút với giai điệu bắt tai và ca từ dễ nhớ, góp phần lan tỏa thông điệp sống lành mạnh, tích cực. Sau gần hai tháng ra mắt, ca khúc thu hút hơn 28 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận, đạt top 5 mục âm nhạc thịnh hành trên Youtube sau một tuần ra mắt.

Đa số khán giả nhận xét MV được đầu tư bài bản từ phần nghe đến phần nhìn, thông điệp nhân văn, ca từ đẹp, mang nhiều giá trị khuyến khích giới trẻ hướng đến một lối sống khỏe, lành mạnh và tươi vui, nhiều năng lượng tích cực.

Trúc Nhân cho hay: "Tôi trân trọng tình cảm của khán giả, hội đồng nghệ thuật đã yêu thích nhạc phẩm, ghi nhận và đánh giá cao chất lượng của bài hát. Hơn hết, cách lan tỏa thông điệp nhân văn sống khỏe vẽ đường cong bằng con đường âm nhạc là cách dễ dàng nhất để tiếp cận và truyền cảm hứng đến mọi người. Đó không chỉ là công việc mà còn là sứ mệnh của những người làm nghệ thuật như anh Khắc Hưng, Trúc Nhân và nhiều nghệ sĩ khác".

Nam ca sĩ cho rằng, anh không đặt nặng yếu tố thắng thua, việc có mặt trong các đề cử đã là hạnh phúc vì được đón nhận. "Nếu may mắn thắng bất kỳ hạng mục nào, tôi đều vui, biết ơn vì tâm huyết của mình được đánh giá cao. Tôi hạnh phúc vì được sống với đam mê, cống hiến hết mình cho nghệ thuật và khán giả", Trúc Nhân nói thêm.

Trúc Nhân thành danh từ Giọng hát Việt 2012, từng 5 lần được đề cử giải Âm nhạc Cống hiến và thắng 3 lần (Ảnh trích từ MV).

Đại diện nhãn hàng dầu olive Olivoilà cũng bất ngờ khi Vẽ đường cong đang dẫn đầu bình chọn Bài hát của năm. "Điều này cho thấy thông điệp ý nghĩa đã chạm đến người nghe. Hơn cả yếu tố thương mại, thông điệp sống khỏe vẽ đường cong với nguồn năng lượng tích cực, ca từ gần gũi và hiện đại giúp nhạc phẩm tạo nên thành tích ấn tượng này", đại diện nhãn hàng Olivoilà chia sẻ.

Theo nhãn hàng Olivoilà, định nghĩa vẻ đẹp thực sự không giới hạn ở ngoại hình, mà nằm ở tâm hồn, lối sống tích cực, sự tự tin. Đó cũng là tinh thần nhãn hàng muốn truyền tải đến khán giả qua ca khúc.

"Với Vẽ đường cong, chúng tôi muốn nhấn mạnh về vẻ đẹp hiện đại: không cần áp đặt mình vào những thước đo, chuẩn mực, vẻ đẹp thật sự nằm ở suy nghĩ tích cực từ bên trong và sự khỏe khoắn toát ra ở dáng vóc bên ngoài. Trên hành trình ấy, Olivoilà sẽ là bạn đồng hành, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm tốt cho sức khỏe, góp phần cải thiện sắc vóc, thể chất lẫn tinh thần cho người dùng", đại diện nhãn hàng nói thêm.

MV "Vẽ đường cong" hiện đạt hơn 28 triệu lượt xem trên Youtube

Giải Cống Hiến ra đời năm 2005. Sự kiện nhằm tôn vinh các khám phá, sáng tạo đóng góp vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc.