Uniqlo tổ chức triển lãm ảnh và ra mắt bộ sưu tập UT PEACE FOR ALL

Triển lãm trưng bày các bức ảnh với thông điệp hòa bình và nhân đạo, đồng thời ra mắt các mẫu thiết kế UT PEACE FOR ALL mới, nhằm lan tỏa giá trị hòa bình và khuyến khích sự ủng hộ cho các dự án từ thiện toàn cầu. 63 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là thành quả kết hợp giữa niềm tin của Uniqlo về "Sức mạnh của trang phục" và lý tưởng "Sức mạnh của nhiếp ảnh" mà Magnum Photos theo đuổi.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Cristina de Middel (từ tổ chức Magnum Photos) chụp tại Việt Nam.

Triển lãm cũng là dịp để thương hiệu đề cao sự ủng hộ liên tục của khách hàng đối với PEACE FOR ALL trong suốt thời gian qua. Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, qua 2 năm triển khai, dự án đã quyên góp được hơn 1,5 tỷ yên (tương đương khoảng 10 triệu đô la Mỹ). Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán các mẫu áo thun thuộc bộ sưu tập PEACE FOR ALL được quyên góp cho 3 tổ chức nhân đạo quốc tế, bao gồm: UNHCR (Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn), Save the Children, và Plan International. Những dự án nổi bật của các tổ chức này cũng được chia sẻ trong khuôn khổ triển lãm.

Các hình ảnh được trưng bày tại triển lãm ảnh toàn cầu PEACE FOR ALL là những câu chuyện được kể lại thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh sáng tạo, được giám tuyển kỹ lưỡng, tái hiện những khoảnh khắc ấn tượng, đầy niềm vui và cảm xúc cảm sâu lắng bởi các nhiếp ảnh gia nổi bật của Magnum: nhiếp ảnh gia Cristina de Middel, nhiếp ảnh gia Lindokuhle Sobekwa và nhiếp ảnh gia Olivia Arthur. Các nhiếp ảnh gia đã đến các vùng đất của 3 đất nước Việt Nam, Ethiopia và Romania để ghi lại những khoảnh khắc này từ các hoạt động hỗ trợ của dự án PEACE FOR ALL.

Đồng thời, các bức ảnh cũng minh họa rõ nét cách thức mỗi tổ chức nhân đạo sử dụng hiệu quả nguồn quỹ để chung tay giải quyết các vấn đề của xã hội, và cũng là dịp ý nghĩa để khách hàng của Uniqlo từ khắp nơi trên toàn thế giới có thể thấy được những tác động tích cực khi chung tay cùng thương hiệu góp phần lan tỏa mục tiêu cao đẹp của dự án PEACE FOR ALL.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Olivia Arthur, tái hiện khoảnh khắc trẻ em đang vui chơi và tham gia các hội thảo tại Trung tâm tư vấn ở Bucharest, Romania.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lindokuhle Sobekwa, phản ánh hoạt động cứu trợ và cuộc sống thường ngày của người dân ở Ethiopia.

Tại London (Anh), triển lãm PEACE FOR ALL sẽ diễn ra tại Coal Drops Yard, một khu phức hợp mua sắm và không gian công cộng tư nhân và là một phần của dự án phát triển King's Cross Central của thành phố kinh đô thế giới này. Sau đó, các triển lãm tương tự sẽ được tổ chức tại các thành phố lớn khác trên thế giới, bao gồm: New York, Tokyo, Hà Nội, Paris, Milan, Thượng Hải, Singapore, Seoul, Manila, Kuala Lumpur và Stockholm. Thông tin chi tiết về các triển lãm sẽ sớm được công bố tại từng khu vực.

Để đánh dấu sự hợp tác giữa Uniqlo và Magnum Photos, 3 mẫu thiết kế PEACE FOR ALL mới sẽ có mặt tại các cửa hàng Uniqlo và trên cửa hàng Uniqlo trực tuyến kể từ ngày 20/9. Đây là các hình ảnh được trưng bày trong khuôn khổ Triển lãm ảnh Toàn cầu PEACE FOR ALL. Mỗi mẫu thiết kế tái hiện những khoảnh khắc ấn tượng trong các hoạt động nhân đạo từ dự án PEACE FOR ALL khi triển khai tại Việt Nam, Romania và Ethiopia, qua góc nhìn độc đáo của các nhiếp ảnh gia từ tổ chức Magnum Photos.

Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán áo thun PEACE FOR ALL sẽ được quyên góp cho các tổ chức nhân đạo quốc tế, bao gồm UNHCR (Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn), Plan International, và Save the Children.

Mọi thông tin về triển lãm và bộ sưu tập UT PEACE FOR ALL, truy cập tại: https://www.uniqlo.com/vn/vi/contents/feature/peace-for-all/