Tuổi 20 của “em bé được săn đón nhất”: Sống giản dị, có nửa triệu USD

Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, Suri từng được truyền thông ưu ái gọi là “em bé được săn đón nhất hành tinh”. Ngay từ khi chào đời, mọi khoảnh khắc của cô đều thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Tuy nhiên, khi trưởng thành, Suri lại có xu hướng rũ bỏ sự hào nhoáng vốn gắn liền với tên tuổi gia đình để theo đuổi cuộc sống bình dị hơn.

Suri Cruise - con gái ruột của tài tử Tom Cruise - vừa tròn 20 tuổi (Ảnh: W).

Ngày 18/4 vừa qua, Suri chính thức tròn 20 tuổi. Theo tạp chí Hello!, cô hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng). Dù con số này khá khiêm tốn so với khối tài sản ước tính hàng trăm triệu USD của cha ruột, nhưng với một người trẻ ở độ tuổi sinh viên, đây vẫn là nền tảng tài chính đáng kể.

Suri là con gái duy nhất của Tom Cruise và Katie Holmes - cặp đôi “vàng” nức tiếng một thời của Hollywood từng kết hôn từ năm 2006 đến 2012. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô chuyển đến sống cùng mẹ tại New York (Mỹ) và gắn bó với môi trường sống này cho đến hiện tại.

Mối quan hệ giữa Suri và cha ruột từ lâu trở thành chủ đề gây tò mò, nhưng cả hai đều giữ im lặng trước công chúng. Theo một số nguồn tin, Suri và Tom Cruise không còn gặp gỡ từ nhiều năm trước. Dù vậy, các thỏa thuận pháp lý vẫn được thực hiện đầy đủ.

Cụ thể, sau ly hôn, Tom Cruise từng chu cấp 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) mỗi năm cho con gái cho đến khi cô đủ 18 tuổi. Hiện tại, nam diễn viên vẫn chịu trách nhiệm chi trả các khoản liên quan đến học phí đại học, y tế và bảo hiểm.

Tom Cruise và con gái Suri Cruise không gặp nhau từ năm 2013 (Ảnh: People).

Đáng chú ý, tại lễ tốt nghiệp trung học, Suri từng gây xôn xao khi sử dụng tên “Suri Noelle” thay vì họ của cha. Động thái này được cho là dấu mốc thể hiện mong muốn xây dựng bản sắc cá nhân độc lập, tách biệt khỏi danh tiếng gia đình.

Hiện tại, Suri theo học năm thứ 2 tại Carnegie Mellon University - một trong những trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Cô theo đuổi chuyên ngành thiết kế, lĩnh vực cho phép phát triển đa dạng kỹ năng sáng tạo như đồ họa, thời trang và nghệ thuật thị giác.

Dù được cho là thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cha mẹ, Suri chưa có ý định gia nhập làng giải trí. Thay vào đó, cô dành thời gian cho việc học, tham gia các hoạt động nghệ thuật học đường và hợp tác với một số nhóm kịch tại New York.

Suri Cruise hiện sống giản dị, kín tiếng (Ảnh: People).

Những người thân cận cho biết, Suri có cuộc sống không khác nhiều so với các sinh viên khác. Cô thích gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động xã hội và từng trải qua những mối quan hệ tình cảm đầu đời. Một trong số đó là mối quan hệ với Toby Cohen - bạn học cũ, tuy nhiên cả hai đã chia tay sau khi tốt nghiệp trung học do theo học ở hai thành phố khác nhau.

Nữ diễn viên Katie Holmes được nhận xét là người có ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình trưởng thành của con gái. Ngôi sao Hollywood luôn cố gắng nuôi dạy Suri theo hướng độc lập, tránh để con bị “bao bọc” bởi sự giàu có hay danh tiếng.

Katie Holmes từng bày tỏ niềm tự hào khi Suri bước vào đại học: “Tôi còn nhớ khi mình ở tuổi của con, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Thật tuyệt vời khi được khám phá bản thân. Tôi rất hạnh phúc khi nghĩ đến việc con gái mình cũng đang có những trải nghiệm đó”.

Khi nói về việc con rời nhà để theo học đại học, Katie Holmes không giấu được cảm xúc: “Bạn luôn muốn giữ con bên mình mãi mãi, nhưng chúng là những cá thể tuyệt vời. Bạn phải làm mọi thứ để trao cho con những gì con cần, rồi chúng sẽ sải cánh bay đi. Điều đó thực sự buồn, nhưng tôi rất tự hào về con gái mình”.

Katie Holmes nuôi dưỡng con gái Suri Cruise giản dị, tránh xa truyền thông (Ảnh: W).

Katie Holmes cũng cho biết luôn cố gắng tạo cho Suri một môi trường sống bình thường, tránh xa sự xa hoa và áp lực từ danh tiếng gia đình. Theo nữ diễn viên, điều quan trọng nhất không phải là tiền bạc hay sự nổi tiếng, mà là giúp con phát triển một cách tự nhiên, tự lập và hiểu rõ giá trị của bản thân.

Những người bạn thân của Katie Holmes từng nhận xét cô là một người mẹ tận tụy, luôn đặt con gái lên hàng đầu và nỗ lực bảo vệ Suri khỏi sự soi mói của truyền thông. Nhờ vậy, dù lớn lên trong gia đình nổi tiếng, Suri Cruise vẫn có tuổi thơ và tuổi trẻ tương đối bình yên.

Dù mang danh “con gái của một trong những ngôi sao đình đám nhất Hollywood”, ở tuổi 20, Suri Cruise đang học tập, khám phá bản thân và xây dựng con đường riêng. Thay vì chạy theo sự nổi tiếng hay ánh đèn sân khấu, cô chọn sự tự do và cân bằng, đây là điều không phải “con nhà sao” nào cũng dễ dàng có được.