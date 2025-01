Tùng Dương lần đầu kết hợp cùng dàn "anh trai", gây xúc động tại Sóng 25

Tối 8/1, chương trình Sóng 25 - Live concert diễn ra tại TPHCM. Đồng hành cùng Trấn Thành trong vai trò dẫn dắt còn có 4 "anh trai" là Anh Tú Atus, Dương Domic, HURRYKNG và WEAN.

Phối hợp ăn ý cùng MC Trấn Thành, các nghệ sĩ đã mang đến những màn giao lưu vui nhộn, khuấy động sức nóng chương trình.

MC Trấn Thành đảm nhận vai trò dẫn dắt cùng Anh Tú Atus, Dương Domic, HURRYKNG và WEAN (Ảnh: Ban tổ chức).

Sóng 25 có chủ đề "Đỉnh sóng dẫn đầu", nói về hành trình chinh phục những giấc mơ lớn dựa trên tinh thần "tiên phong - dám nghĩ - dám làm".

Dương Domic kể về niềm hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm của khán giả và những giá trị mà mình đã đạt được sau chương trình Anh trai say hi.

RHYDER chia sẻ: "Trước khi em tham gia chương trình, nhiều người nghĩ rằng em đang đi lạc khỏi con đường của mình. Giờ đây em chỉ muốn nói rằng không phải ai lang thang cũng đi lạc, chỉ là đang đi tìm chính mình. Và cơ hội sẽ đến với những ai có sự chuẩn bị thật tốt".

Dương Domic và Anh Tú Atus (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sân khấu, loạt ca khúc đình đám từng oanh tạc các bảng xếp hạng đã được vang lên như: Hào quang, Catch me if you can, Kim phút kim giờ...

Đặc biệt, Kim phút kim giờ thu hút sự chú ý khi kết hợp giữa hai phiên bản: Anh trai say hi và Our song Vietnam. Các nghệ sĩ như Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng cùng dàn "anh trai" gồm Isaac, HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Pháp Kiều và Negav đã mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Sau màn trình diễn này, các nghệ sĩ phải thực hiện một thử thách là trình diễn ngẫu hứng một bài hát trong show "Anh trai say hi" theo phong cách bolero, cha cha cha, dance...

Ở phần thi này, Isaac khiến khán giả hò hét, vỗ tay không ngớt khi hát bolero bài Kim phút kim giờ một cách mượt mà.

Tiết mục của nghệ sĩ Tùng Dương cùng dàn "anh trai" (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khi đó, bản hit Tình đầu quá chén được biến hóa thành các phiên bản bolero, cha cha cha qua tài năng ứng biến của Negav, Pháp Kiều, Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng, khiến khán giả sửng sốt.

HURRYKNG gây bất ngờ khi trình diễn ngẫu hứng một đoạn vọng cổ bài Walk theo gợi ý từ HIEUTHUHAI.

Tiết mục Khát vọng là người Việt do nghệ sĩ Tùng Dương và dàn "anh trai" trình diễn đã khép lại Sóng 25 trong sự xúc động và tự hào. Giọng ca nội lực của Tùng Dương kết hợp cùng các "anh trai" mang đến một tiết mục tràn đầy khí thế, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc.

Câu hát "Tôi yêu Việt Nam của tôi trải qua bao nắng mưa. Tôi yêu Việt Nam của tôi đi xa là chan chứa" được cất lên với niềm tự hào dân tộc của những người con đất Việt, truyền cảm hứng cho một năm mới đầy năng lượng.