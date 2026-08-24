Tùng Dương biểu diễn tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Nam ca sĩ dự kiến thể hiện hai ca khúc: We Are the Champions của Queen, gắn với tinh thần chiến thắng, và Khát vọng vinh quang, sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành cho thể thao Việt Nam.

Hai bài hát mang màu sắc khác nhau nhưng cùng hướng tới tinh thần chiến thắng, khát vọng và sự kết nối với khán giả trước giờ bóng lăn.

Với Tùng Dương, được cất tiếng hát giữa không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình là một trải nghiệm đặc biệt. Nam ca sĩ cho biết, anh muốn dành trọn năng lượng và nhiệt huyết để mang đến những cảm xúc đáng nhớ cho khán giả trước giờ bóng lăn.

Ca sĩ Tùng Dương (Ảnh: Ban tổ chức).

Tùng Dương cho rằng, biểu diễn tại sân vận động đòi hỏi cách xử lý khác sân khấu ca nhạc thông thường, đặc biệt ở kỹ thuật trình diễn và kiểm soát âm thanh. Vì vậy, anh cùng ê-kíp đã tính toán kỹ phần phối khí, từ mở đầu, cao trào đến phần bè, nhằm tạo hiệu ứng tốt trên các khán đài và khuyến khích khán giả cùng hòa giọng.

Khát vọng vinh quang là sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được anh viết riêng cho dịp này, lấy cảm hứng từ bóng đá và tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam.

Nghe bài hát "Khát vọng vinh quang" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Video: Nhân vật cung cấp).

Sau lần kết hợp với Tùng Dương trong ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai năm ngoái, Nguyễn Văn Chung nhận thấy cả hai có sự đồng điệu về năng lượng âm nhạc và tinh thần hướng đến cộng đồng.

Với Khát vọng vinh quang, nam nhạc sĩ mong muốn tạo nên một ca khúc giàu năng lượng, phù hợp với không khí của trận đấu lớn và có thể kết nối hàng nghìn khán giả trên khán đài. Đây cũng là lý do anh tiếp tục chọn Tùng Dương thể hiện sáng tác mới.

Nam nhạc sĩ tiết lộ sẽ bay từ TPHCM ra Hà Nội ngày 26/8 để trực tiếp có mặt tại trận chung kết lượt về. Đây cũng là lần đầu Nguyễn Văn Chung được nghe Khát vọng vinh quang qua giọng hát Tùng Dương. Sau phần trình diễn, anh sẽ hòa cùng khán giả trên khán đài và cổ vũ đội tuyển Việt Nam.