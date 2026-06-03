Ngày 3/6, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin diễn viên Ngụy Tông Vạn qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 89 tuổi. Lễ tiễn biệt nam nghệ sĩ dự kiến diễn ra vào ngày 5/6 tại Nhà tang lễ Long Hoa, Thượng Hải (Trung Quốc).

Ngay sau khi tin buồn được công bố, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ đã bày tỏ sự tiếc thương đối với một trong những gương mặt gạo cội của điện ảnh và truyền hình Trung Quốc.

Ngôi sao kỳ cựu Nguỵ Tông Vạn nổi tiếng với vai diễn Tư Mã Ý trong "Tam quốc diễn nghĩa" (Ảnh: Sina).

Diễn viên Ngô Kinh chia sẻ rằng ông vô cùng biết ơn vì từng có cơ hội hợp tác với Ngụy Tông Vạn. Theo nam diễn viên, sự tận tâm với nghề và nhân cách đáng kính của người đàn anh là điều anh sẽ mãi ghi nhớ.

Diễn viên Chu Dã Mang cũng bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc. Anh cho biết tinh thần cống hiến cho nghệ thuật cùng lối sống ngay thẳng của Ngụy Tông Vạn đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhiều thế hệ diễn viên trẻ.

Sự ra đi của nam nghệ sĩ được xem là mất mát lớn đối với màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ là một diễn viên thực lực, Ngụy Tông Vạn còn được xem là biểu tượng của lớp nghệ sĩ luôn đặt nghệ thuật lên trên danh tiếng và vật chất.

Tư Mã Ý kinh điển của màn ảnh Trung Quốc

Nhắc tới Ngụy Tông Vạn, khán giả lập tức nhớ đến vai diễn Tư Mã Ý trong Tam quốc diễn nghĩa phiên bản năm 1994.

Được chuyển thể từ một trong Tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc, bộ phim quy tụ hơn 1.000 diễn viên cùng hàng chục nghìn lượt quần chúng tham gia ghi hình. Đây được xem là một trong những dự án truyền hình có quy mô lớn nhất lịch sử Trung Quốc thời điểm đó.

Ngụy Tông Vạn nổi tiếng khá muộn (Ảnh: Sina).

Khi phát sóng, Tam quốc diễn nghĩa nhanh chóng tạo nên hiện tượng trên khắp châu Á. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ nội dung bám sát nguyên tác, bối cảnh hoành tráng và dàn diễn viên được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Trong số hàng trăm nhân vật xuất hiện trên màn ảnh, Tư Mã Ý do Ngụy Tông Vạn thể hiện được xem là một trong những vai diễn xuất sắc nhất.

Ông tái hiện trọn vẹn hình ảnh vị chính trị gia, quân sự gia nổi tiếng thời Tam Quốc với sự đa nghi, mưu lược, kiên nhẫn và đầy tham vọng. Từng ánh mắt, cử chỉ, cách nhíu mày hay nụ cười nửa miệng của ông đều khiến khán giả cảm nhận rõ sự sắc sảo và khó đoán của nhân vật.

Đặc biệt, những màn đấu trí giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng trở thành điểm nhấn của bộ phim. Trong nhiều phân cảnh, Ngụy Tông Vạn gần như không cần lời thoại dài nhưng vẫn truyền tải được nội tâm phức tạp của nhân vật thông qua biểu cảm và ánh mắt.

Nhiều nhà phê bình từng nhận xét rằng phiên bản Tư Mã Ý của Ngụy Tông Vạn là hình tượng kinh điển khó có thể thay thế. Sau hơn 30 năm, vai diễn này vẫn thường xuyên được nhắc đến như một trong những màn hóa thân xuất sắc nhất của phim truyền hình Trung Quốc.

Ít ai biết rằng khi nhận vai Tư Mã Ý, Ngụy Tông Vạn đã ngoài 50 tuổi. Trong quá trình ghi hình, ông nhiều lần bị ngã ngựa khi thực hiện các cảnh quay chiến trận nhưng vẫn kiên quyết không sử dụng diễn viên đóng thế.

Ngụy Tông Vạn có hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật (Ảnh: Sina).

Để tạo nên hình ảnh chân thực nhất, nam diễn viên chấp nhận mặc áo giáp nặng hàng chục kg và đội mũ sắt trong nhiều giờ liên tục dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tinh thần làm nghề nghiêm túc ấy giúp ông nhận được sự kính trọng từ đồng nghiệp và ê-kíp sản xuất.

Không chỉ thành công với Tam quốc diễn nghĩa, Ngụy Tông Vạn còn là một trong số ít nghệ sĩ góp mặt trong hai tác phẩm thuộc Tứ đại danh tác Trung Quốc. Ngoài Tư Mã Ý, ông còn đảm nhận vai Cao Cầu trong Thủy Hử.

Nhân vật Cao Cầu gian xảo, tham quyền cố vị cũng được ông thể hiện xuất sắc, trở thành một trong những vai phản diện kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Hành trình từ công nhân nhà máy đến ngôi sao điện ảnh

Ngụy Tông Vạn (SN 1938) lớn lên tại Thượng Hải trong một gia đình đông anh chị em. Từ nhỏ, ông đã yêu thích nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là nhạc kịch. Dù cha mẹ phản đối vì cho rằng đây là con đường không ổn định, cậu bé Ngụy Tông Vạn vẫn thường xuyên tìm cách đến các rạp hát để xem biểu diễn.

Năm 1955, biến cố kinh tế khiến gia đình gặp khó khăn. Ông phải nghỉ học để làm công nhân tại một nhà máy ở Thượng Hải khi còn rất trẻ.

Dù nổi tiếng, Ngụy Tông Vạn vẫn sống giản dị (Ảnh: Sina).

Dù cuộc sống vất vả, tình yêu nghệ thuật trong ông chưa bao giờ tắt. Ngoài giờ làm việc, Ngụy Tông Vạn tích cực tham gia đội văn nghệ của nhà máy và biểu diễn trong các chương trình quần chúng.

Chính những năm tháng ấy đã giúp ông tích lũy kinh nghiệm sân khấu và nuôi dưỡng giấc mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Sau nhiều nỗ lực, ông thi đỗ Học viện Sân khấu Thượng Hải. Điều đặc biệt là thời điểm đó, ngoại hình gầy gò và không nổi bật khiến nhiều người cho rằng ông khó có thể thành công trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, tài năng diễn xuất cùng sự chăm chỉ đã giúp Ngụy Tông Vạn chinh phục ban giám khảo.

Dù vậy, con đường nghệ thuật của ông không hề bằng phẳng. Sau khi tốt nghiệp, ông liên tục bị từ chối vì không sở hữu ngoại hình phù hợp với tiêu chuẩn ngôi sao lúc bấy giờ.

Nhiều năm liền, ông chỉ được giao những vai phụ hoặc vai rất nhỏ trên sân khấu. Mãi tới tuổi ngoài 40, Ngụy Tông Vạn mới có cơ hội xuất hiện đáng kể trên màn ảnh.

Nhờ tài năng và sự bền bỉ, ông lần lượt giành được nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín như Kim Kê, Kim Ưng và Bách Hoa, trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ.

Nghệ sĩ sống thanh bạch giữa hào quang

Điều khiến đồng nghiệp kính trọng Ngụy Tông Vạn không chỉ là tài năng mà còn là nhân cách. Trong suốt sự nghiệp, ông luôn đặt chất lượng vai diễn lên trên thù lao. Nam nghệ sĩ từng nhiều lần từ chối những lời mời quảng cáo có giá trị lớn vì không muốn đánh đổi uy tín cá nhân.

Ông từng nói: "Tôi không muốn giới thiệu những sản phẩm mà bản thân chưa từng sử dụng. Tôi không muốn lừa dối công chúng".

Những năm cuối đời, khi không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, Ngụy Tông Vạn sống rất giản dị. Ông từng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ rằng sau hơn 40 năm đóng phim, bản thân vẫn chưa sở hữu một căn nhà riêng thực sự giá trị.

Tuy nhiên, nam diễn viên chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối. Theo ông, điều quý giá nhất không phải tiền bạc mà là được sống với đam mê và nhận được sự yêu mến của khán giả.

Ngụy Tông Vạn bên người bạn đời (Ảnh: Sina).

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Ngụy Tông Vạn còn có một cuộc hôn nhân khiến nhiều người cảm phục.

Vợ ông lớn hơn chồng 6 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Hai người quen nhau khi nam diễn viên còn là một nghệ sĩ vô danh, chưa có danh tiếng hay tài sản.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Ngụy Tông Vạn luôn nhắc đến vợ với sự biết ơn sâu sắc. Ông cho rằng chính sự cảm thông và hy sinh của bà đã giúp ông có thể theo đuổi nghệ thuật trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Ngay cả khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, ông vẫn giữ thói quen hỏi ý kiến vợ trước những quyết định quan trọng. Những năm cuối đời, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, làm việc nhà và ở bên người bạn đời đã đồng hành cùng mình suốt nhiều thập kỷ.