Trước thềm Oscar 2021, cùng điểm lại những phim tranh giải nổi danh một thời

The Devil Wears Prada, La La Land, Gone Girl hay Pretty Woman là bốn trong số những bộ phim nổi danh trên đường đua Oscar một thời.

Lễ trao giải Oscar 2021 đã cận kề. Mùa giải thứ 93 của giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh đã công bố danh sách 8 đề cử chính thức từ 366 phim tranh giải trong hạng mục Phim xuất sắc của năm. Mặc dù không có định nghĩa cụ thể cho khái niệm "xuất sắc nhất", những tác phẩm được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ lựa chọn thường được công chúng đóng khung là những tác phẩm nặng tính hàn lâm, khó cảm thụ. Thế nhưng sự thật không phải hoàn toàn như vậy. Hãy cùng điểm lại một số bộ phim từng là "chiến mã" trên đường đua Oscar ở nhiều hạng mục khác nhau mà vẫn "cân" được giữa yếu tố nghệ thuật lẫn tính giải trí đại chúng dưới đây.

Người Đàn Bà Đẹp (Pretty Woman)

Phát hành năm 1990, Pretty Woman là tác phẩm gắn liền với tên tuổi của nữ diễn viên Julia Roberts. Bộ phim đã mang lại cho "người đàn bà đẹp" một đề cử Oscar tại hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Trong phim, Julia Roberts vào vai Vivian, một cô gái bán hoa tình cờ gặp được doanh nhân thành đạt Edward (Richard Gere) trên đường. Vừa mới chia tay bạn gái, chàng trai giàu có nhanh chóng bị cô gái xa lạ hớp hồn và cả hai rơi vào một chuyện tình đẹp mang màu sắc cổ tích.

Pretty Woman là phim gắn liền với tên tuổi của ngôi sao Julia Roberts.

Pretty Woman khai thác một chủ đề khá nhạy cảm khi ấy là tình dục, nhưng lại sở hữu một lối kể chuyện duyên dáng và hài hước. Diễn xuất tự nhiên của Julia Roberts xóa nhòa mọi định kiến về những cô gái bán hoa chỉ biết dựa dẫm vào tiền bạc. Dù đã hơn 30 năm trôi qua, Pretty Woman vẫn giữ nguyên giá trị và được xem là một trong những tác phẩm kinh điển. Năm 2018, câu chuyện tình của Vivian và Edward lại tiếp tục được đưa lên sân khấu qua vở nhạc kịch Pretty Woman: The Musical. Điều đó khiến bộ phim càng trở nên đáng xem, dù bạn đang ở thế hệ nào.

Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu (The Devil Wears Prada)

The Devil Wears Prada là tác phẩm rom-com (tình cảm hài, lãng mạn) kết hợp hoàn hảo những yếu tố được yêu thích của phụ nữ như: thời trang, truyền thông, tình yêu và sự nghiệp… Chuyện phim xoay quanh hành trình gian khổ của Andy (Anne Hathaway) khi nhận lời làm trợ lý cho Miranda (Meryl Streep), tổng biên tập của một tờ tạp chí thời trang nổi tiếng.

The Devil Wears Prada có sự tham gia của ba ngôi sao: Anne Hathaway, Meryl Streep và Emily Blunt.

Đây chính là bệ phóng giúp hai cái tên Anne Hathaway và Emily Blunt nhanh chóng lên hàng ngôi sao. Đồng thời, minh tinh Meryl Streep cũng gây ấn tượng với một vai diễn gai góc trong sự nghiệp. Nhân vật Miranda của bà được xây dựng dựa trên "người thật việc thật" là Anna Wintour - "bà hoàng" của tạp chí Vogue. Diễn xuất tinh tế mang lại cho Meryl Streep một đề cử Oscar cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Ngoài ra, bộ phim còn nhận được một đề cử cho "Thiết kế phục trang xuất sắc" nhờ những bộ cánh lộng lẫy, sành điệu.

Vai diễn của Meryl Streep được xây dựng từ Anna Wintour.

Đến nay, The Devil Wears Prada vẫn được xem là biểu tượng cho các phim cùng thể loại phát hành sau này như Confession of A Shopaholic (2009), hay series Emily In Paris (2020) nổi đình nổi đám. Ngay cả Cô Ba Sài Gòn của Việt Nam cũng lấy cảm hứng từ một cảnh kinh điển trong phim khi xây dựng kịch bản. Thành công của bộ phim khiến Lauren Weisberger, tác giả tiểu thuyết gốc, phải viết tiếp phần hậu truyện mang tên Revenge Wears Prada (2013) nhằm chiều lòng người hâm mộ.

Cô Gái Mất Tích (Gone Girl)

Dựa trên tiểu thuyết của nữ văn sĩ Gillian Flynn, Gone Girl từng là cơn sốt phòng vé khi phát hành năm 2014. Bộ phim thường xuyên có mặt trong danh sách những phim không nên xem vào mùa Valentine. Lý do rất đơn giản, Gone Girl mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về tình yêu, đặc biệt là hôn nhân. Chuyện phim kể về Amy (Rosamund Pike) lên kế hoạch gài bẫy chồng mình, Nick (Ben Affleck), bằng cách dàn xếp một vụ tự mất tích và đổ lỗi cho chồng. Dõi theo hành trình trả thù chồng đầy tội lỗi của Amy, người xem sẽ liên tục phải sởn gai ốc và tự vấn về tình yêu của chính mình.

Gone Girl cho thấy tình yêu và hôn nhân không đẹp như nhiều người tưởng.

Không chỉ lột tả những góc khuất của hôn nhân, Gone Girl còn thành công trong việc xây dựng hình ảnh mới về phụ nữ. Nhân vật Amy trong phim đã mở đường cho hàng loạt vai nữ ác nhân sau này. Riêng Rosamund Pike vừa có màn tái xuất sáng giá trong I Care A Lot với một nhân vật cũng ác độc không kém Amy. Diễn xuất biến hóa đã mang lại cho "bông hồng nước Anh" một đề cử Oscar 2015 cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc".

Những Kẻ Khờ Mộng Mơ (La La Land)

Nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện tình buồn khó quên, thì La La Land là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Đạo diễn Damien Chazelle đã khéo léo sử dụng âm nhạc để dẫn dắt câu chuyện - vốn được anh lấy cảm hứng từ chuyện đời mình. Nhân vật chính của phim là chàng nhạc công Sebastian (Ryan Gosling) và nàng diễn viên Mia (Emma Stone). Đôi bạn trẻ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chuyện tình của họ liên tục gặp nhiều khó khăn khi cả hai phải dành thời gian để phát triển sự nghiệp.

La La Land dùng âm nhạc để kể lại một chuyện tình buồn.

La La Land đánh dấu màn hợp tác lần thứ 3 của bộ đôi Ryan Gosling và Emma Stone. Phản ứng hóa học tuyệt vời của cặp đôi mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Ngoài ra, phần âm nhạc chính là điểm khiến bộ phim không thể bỏ qua. Album nhạc phim tạo nên cơn sốt trong suốt một thời gian dài với những bản tình ca được yêu thích như City of Stars hay A Lovely Night.

Tại Oscar 2017, La La Land từng lập kỷ lục khi nhận được đến 14 đề cử. Bộ phim chiến thắng với 6 đề cử, bao gồm "Nữ diễn viên chính xuất sắc" dành cho Emma Stone. Đây chính là bộ phim dành cho những tâm hồn lãng mạn, mơ mộng và say mê âm nhạc.

Các bộ phim kể trên xứng đáng nằm trong danh sách phim yêu thích của bất kỳ ai yêu thích điện ảnh.

Trường Thịnh