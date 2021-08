Trước khi bị "bắt quả tang" hò hẹn, Lee Min Ho bị nghi tìm hiểu cô gái này

Dân trí Cặp đôi của "Quân Vương Bất Diệt" Lee Min Ho và Kim Go Eun được cho là hẹn hò bí mật gần một năm nhưng không chịu công khai với người hâm mộ sau khi bộ phim đóng máy.

Sau khi bộ phim Quân Vương Bất Diệt (năm 2020) kết thúc, cặp diễn viên chính Lee Min Ho và Kim Go Eun liên tục được khán giả "đẩy thuyền" vì rất đẹp đôi. Bộ phim không quá thành công về tỉ suất bạn xem đài nhưng lại khiến fan của Lee Min Ho và Kim Go Eun mong chờ về mối quan hệ "phim giả tình thật" của cặp đôi.

Lee Min Ho và Kim Go Eun từng hợp tác trong "Quân vương bất diệt" (năm 2020).

Sau bộ phim, cặp đôi liên tục để lộ những dấu hiệu đang là một cặp tình nhân khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên". Mới đây, vào ngày 26/8, nữ diễn viên Kim Go Eun đã khoe một vài bức ảnh hậu trường của cô. Fan cũng tinh ý phát hiện ra rằng, khung cảnh hậu trường của buổi chụp hình giống hệt loạt ảnh đăng ngày 28/8 của Lee Min Ho.

Hai diễn viên được cho rằng có mặt tại cùng một địa điểm nhưng nhất định không công khai mối quan hệ với công chúng. Được biết, cặp đôi Quân Vương Bất Diệt cùng có mặt tại studio của nhiếp ảnh gia nổi tiếng - Hong Jang Hyun. Trước sự tò mò của fan, họ tiếp tục giữ im lặng.

Kim Go Eun đăng tải hình ảnh hậu trường tại một studio trên trang cá nhân vào ngày 26/8.

Tới ngày 28/8, Lee Min Ho cũng đăng ảnh hậu trường tại studio tương tự.

Năm ngoái, Lee Min Ho khiến fan tò mò khi đăng ảnh chụp chung với Kim Go Eun trong một cảnh phim của Quân Vương Bất Diệt trên trang cá nhân. Nữ diễn viên chính là cô gái đầu tiên được Lee Min Ho cho lên sóng Instagram, chỉ sau mẹ ruột.

Đáng nói hơn, từng hò hẹn với những "bóng hồng" khác trong làng giải trí như Suzy hay Park Min Young nhưng Lee Min Ho chưa bao giờ "khoe" bạn gái trên trang cá nhân nên sự xuất hiện của Kim Go Eun khiến fan của mỹ nam xứ Hàn tò mò.

Năm 2020, Lee Min Ho khiến fan xôn xao khi đăng ảnh chụp chung với Kim Go Eun lên trang cá nhân.

Kim Go Eun là cô gái đầu tiên, sau mẹ của anh, được Lee Min Ho "khoe" trên trang Instagram.

Lee Min Ho và Kim Go Eun còn bị phát hiện mặc đồ đôi.

Tiếp đó, cặp đôi vài lần xuất hiện chung trong các sự kiện tụ tập bạn bè nhưng tránh chụp ảnh chung. Song, điều này vẫn không qua nổi mắt của những thám tử mạng.

Cách tạo dáng và trang phục của hai nghệ sĩ cũng có nhiều điểm tương đồng. Sau một năm dính tin đồn hò hẹn, Lee Min Ho và Kim Go Eun vẫn chưa chịu công khai mối quan hệ dù được fan ủng hộ.

Mỹ nam xứ Hàn từng hò hẹn với nhiều ngôi sao nổi tiếng như nữ diễn viên Park Min Young, ca sĩ Suzy. Song, anh luôn kín tiếng về đời tư bởi lượng fan nữ đông đảo.

Kim Go Eun, bạn gái tin đồn của Lee Min Ho, sinh năm 1991 sở hữu vẻ đẹp chuẩn Hàn với dáng vóc thanh mảnh, gương mặt thanh tú và đôi mắt một mí đặc trưng. Cô từng thừa nhận là fan của Lee Min Ho khi tham gia Quân Vương Bất Diệt.

Kim Go Eun - bạn gái "tin đồn" của Lee Min Ho là một diễn viên trẻ triển vọng và tài năng của Hàn Quốc.

Kim Go Eun gia nhập làng giải trí vào năm 2012 với vai diễn ấn tượng trong A Muse. Vai diễn này đã mang lại cho cô giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải điện ảnh Hàn Quốc 2012. Cô tiếp tục góp mặt và khẳng định khả năng diễn xuất trong sê-ri Cheese in the Trap (2016) và Guardian: The Lonely and Great God (2016).

Lee Min Ho từng nói về bạn diễn của anh: "Kim Go Eun là một trong những nghệ sĩ nữ gần tuổi mà tôi luôn muốn được cộng tác cùng. Cảm giác làm việc với cô ấy rất tuyệt!".

Tuy nhiên, vào sáng nay 30/8, khi những hình ảnh ghi lại cảnh hò hẹn lúc tối muộn giữa Lee Min Ho và Yeonwoo, cựu thành viên nhóm Momoland, được đăng tải, fan đã tỏ vẻ tiếc nuối cho chuyện tình của Lee Min Ho và Kim Go Eun.

Dù công ty quản lý của Lee Min Ho phủ nhận nghi vấn hò hẹn giữa anh và Yeonwoo nhưng những lời giải thích của họ vẫn chưa thực sự thuyết phục người hâm mộ.

Lee Min Ho và Kim Go Eun trong hậu trường "Quân vương bất diệt"

