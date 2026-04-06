Trung Quốc cấm tướng quân đánh phấn: Tranh cãi nảy lửa về chuẩn “nam tính”

Trong cuộc họp gần nhất, cơ quan quản lý yêu cầu các đoàn phim chấn chỉnh hình tượng võ tướng nhằm định hướng rõ ràng hơn về “thẩm mỹ phim truyền hình”. Nhiều bất cập trong các tác phẩm cổ trang hiện nay được chỉ ra, như trang điểm quá đà, phục trang thiếu tính thực tế và xu hướng đề cao ngoại hình hơn nội dung.

Đáng chú ý, yêu cầu “diễn vai gì phải ra dáng vai đó” được nhấn mạnh. Theo đó, hình tượng tướng quân chinh chiến không thể xuất hiện với diện mạo bóng bẩy, chỉn chu quá mức, thiếu đi vẻ phong trần của chiến trường.

Cơ quan quản lý cũng cho rằng việc quá phụ thuộc vào sức hút của diễn viên và xu hướng “sùng bái nhan sắc” đang làm lệch chuẩn thẩm mỹ. Các nhân vật lịch sử, đặc biệt là võ tướng, cần thể hiện sự mạnh mẽ, từng trải thay vì trở thành “bình hoa di động”.

Ngành phim ảnh Trung Quốc được yêu cầu chuyển trọng tâm từ “ngôi sao” sang “kịch bản”, trong đó phục trang, hóa trang và đạo cụ phải phục vụ cho việc khắc họa nhân vật và bối cảnh.

Sau động thái này, nhiều đoàn phim và nền tảng phát sóng đã bắt đầu rà soát lại khâu tạo hình, đồng thời thiết lập quy trình thẩm định nhằm hạn chế các hình ảnh bị cho là phi thực tế.

Xu hướng “nữ tính hóa” nghệ sĩ nam gây tranh luận

Những năm gần đây, cơ quan quản lý Trung Quốc liên tục siết chặt việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ, đặc biệt là xu hướng “nữ tính hóa” đối với nam giới trong ngành giải trí. Các quy định mới yêu cầu kiểm soát từ trang phục, phong cách đến cách trang điểm.

Theo đó, việc tuyển chọn diễn viên và khách mời cũng bị kiểm soát chặt chẽ, đồng thời hạn chế các nội dung bị cho là “lệch chuẩn thẩm mỹ”, như phong cách trang điểm đậm, biểu hiện ẻo lả, yểu điệu của nghệ sĩ nam trên truyền hình.

Các quy định này nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi. Một bộ phận dư luận ủng hộ, cho rằng đây là động thái cần thiết nhằm chấn chỉnh hình ảnh nghệ sĩ và định hướng thẩm mỹ trong công chúng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng quy định mang tính áp đặt, có thể dẫn đến định kiến giới và hạn chế sự đa dạng sáng tạo trong nghệ thuật.

Tranh cãi quanh tạo hình nhân vật nam không chỉ dừng lại ở phạm vi một bộ phim, mà phản ánh sự va chạm giữa thị hiếu giải trí hiện đại và định hướng quản lý văn hóa tại Trung Quốc.

Siết nội dung, hạn chế phim đam mỹ và văn hóa “lưu lượng”

Từ năm 2022, các tác phẩm đam mỹ (phim đồng tính nam chuyển thể) bị yêu cầu dừng sản xuất trên diện rộng, đồng nghĩa với việc gần như biến mất khỏi màn ảnh Trung Quốc.

Quy định này khiến nhiều dự án rơi vào tình trạng thua lỗ, đồng thời khiến diễn viên dè dặt hơn khi tham gia thể loại này.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng phản đối “lý thuyết lưu lượng”, nhằm hạn chế tình trạng nghệ sĩ tạo chiêu trò để thu hút người hâm mộ thay vì tập trung vào chất lượng tác phẩm.

Các chương trình tuyển chọn thần tượng cũng bị siết chặt. Cơ quan chức năng nghiêm cấm hành vi khuyến khích người hâm mộ chi tiền để bình chọn dưới mọi hình thức, nhằm ngăn chặn tiêu cực trong văn hóa trong cộng đồng người hâm mộ.

Ngoài ra, những nội dung giải trí bị cho là phản cảm, khoe khoang hoặc thiếu chuẩn mực cũng nằm trong diện bị kiểm soát. Quy định về thù lao nghệ sĩ được thực thi nghiêm ngặt, đồng thời các hành vi trốn thuế, ký hợp đồng sai quy định bị xử lý mạnh tay.

Nguyên nhân phía sau chính sách siết chặt

Theo AFP, trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm, giới chức Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hình ảnh nam tính truyền thống trong giới trẻ, đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ phong cách thần tượng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc).

Một số ý kiến từ truyền thông trong nước cho rằng nhiều hình tượng nam trên màn ảnh hiện nay trở nên “mềm hóa”, thiếu đi sự mạnh mẽ vốn có, đặc biệt trong các vai anh hùng, võ hiệp.

Bên cạnh đó, sự phát triển của dòng phim đam mỹ và phong cách unisex (phong cách phi giới tính) trong âm nhạc, thời trang cũng làm dấy lên lo ngại về chuẩn mực thẩm mỹ đối với thế hệ trẻ.

Các cơ quan quản lý cho rằng những xu hướng này có thể ảnh hưởng đến định hướng văn hóa, do đó cần được kiểm soát chặt chẽ hơn trên truyền hình và các nền tảng số.

Không chỉ nghệ sĩ, nhiều streamer và blogger (người thực hiện các nội dung trên nền tảng số) cũng bị xử lý. Một số tài khoản nổi tiếng bị khóa do bị cho là “quảng bá giá trị không lành mạnh”.

Ngoài ra, hàng loạt bê bối liên quan đến các nghệ sĩ nổi tiếng trong những năm gần đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến cơ quan quản lý tăng cường “thanh lọc” ngành giải trí.

Truyền thông quốc tế cũng đưa tin rộng rãi về việc Trung Quốc siết chặt hình ảnh nghệ sĩ nam và hạn chế dòng phim đam mỹ, xem đây là một phần trong chiến dịch kiểm soát văn hóa và định hướng xã hội.

Hãng tin Associated Press cho biết cơ quan quản lý Trung Quốc muốn thúc đẩy nội dung mang giá trị truyền thống. Trong khi đó, tờ Time nhận định chính sách này phản ánh nỗi lo về “khủng hoảng nam tính” trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với nhiều thay đổi xã hội.

Một số ý kiến khác cho rằng các quy định mới có thể làm gia tăng kiểm duyệt và hạn chế sự đa dạng trong biểu đạt nghệ thuật, đặc biệt với các nội dung liên quan đến giới và xu hướng tính dục. Đáng chú ý, theo Le Monde, việc siết chặt không chỉ dừng ở màn ảnh mà còn mở rộng sang cộng đồng sáng tác đam mỹ, cho thấy mức độ kiểm soát ngày càng mạnh tay.

Nhìn chung, báo chí quốc tế đánh giá các động thái này không chỉ nhằm điều chỉnh ngành giải trí, mà còn phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc định hình chuẩn mực văn hóa và xã hội theo hướng truyền thống hơn.