Từ ngôi sao đang lên tới “tướng quân kem nền” bị cười chê khắp Trung Quốc

Trong phim, Trương Lăng Hách đảm nhận vai Tạ Chinh - một võ tướng. Tuy nhiên, nhân vật bị nhận xét thiếu vẻ mạnh mẽ, thay vào đó là hình ảnh chỉn chu với lớp trang điểm đậm, làn da trắng mịn và tạo hình mang tính thẩm mỹ cao. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng nhân vật không phù hợp với bối cảnh chiến trường khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, các phân đoạn hành động của nam diễn viên cũng chưa tạo được ấn tượng. Với vóc dáng cao gầy và phong thái thư sinh, anh bị cho là chưa thể hiện được khí chất của một võ tướng. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận mỉa mai xuất hiện như “đánh phấn trước khi đánh trận” hay “không sợ vỡ trận, chỉ sợ vỡ lớp trang điểm”.

Theo ý kiến từ khán giả, trong một bộ phim đề tài chiến tranh, yếu tố chân thực đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, Trục ngọc lại bị cho là chú trọng vào góc quay cận mặt, ánh sáng và tạo hình nhằm tôn lên ngoại hình diễn viên, khiến nhân vật trở nên thiếu thuyết phục.

Tranh cãi càng gia tăng khi trong quá trình quảng bá, người hâm mộ của Trương Lăng Hách so sánh anh với những hình tượng tướng quân nổi tiếng trên màn ảnh như Hà Nhuận Đông, Triệu Văn Trác hay Cổ Thiên Lạc. Việc đặt một diễn viên trẻ lên bàn cân với các tên tuổi kỳ cựu khiến một bộ phận khán giả phản ứng, cho rằng sự so sánh này thiếu thuyết phục.

Ngoài ra, một số video hậu trường cho thấy kỹ năng hành động của Trương Lăng Hách còn hạn chế, động tác thiếu dứt khoát. Thậm chí, có cảnh quay anh cần sự hỗ trợ từ dây cáp và ê-kíp khi lên ngựa, càng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đảm nhận vai võ tướng.

Bộ phim Trục ngọc cũng vướng tranh cãi liên quan đến việc bị cho là sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao thành tích, tạo số liệu “đẹp”. Điều này khiến một bộ phận khán giả phản ứng tiêu cực, cho rằng đây là cách làm thiếu minh bạch.

Trước đó, Trương Lăng Hách từng gây tranh luận vì phát ngôn được cho là thiếu tinh tế về ngoại hình của người Đông Nam Á. Sự việc khiến một bộ phận khán giả bày tỏ thất vọng và ngừng ủng hộ nam diễn viên.

Trương Lăng Hách (SN 1997) lớn lên tại Giang Tô (Trung Quốc) và được xem là gương mặt đang lên của làng giải trí Hoa ngữ. Anh gây chú ý với ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm, phù hợp với các vai diễn cổ trang, đồng thời được xếp vào nhóm “tiểu sinh” tiềm năng của thế hệ mới.

Dù diễn xuất vẫn còn gây nhiều ý kiến trái chiều, nam diễn viên vẫn ghi điểm nhờ sự chăm chỉ và lợi thế ngoại hình. Anh được kỳ vọng có thể tiến xa và trở thành ngôi sao lớn của làng giải trí Hoa ngữ trong tương lai.

Trước khi theo đuổi nghệ thuật, Trương Lăng Hách tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Sư phạm Nam Kinh - một trong những trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc. Nhờ nền tảng học vấn, anh được gắn với biệt danh “học bá” trong giới giải trí. Nam diễn viên bước chân vào giới giải trí sau khi được một quản lý phát hiện.

Ra mắt từ năm 2019, Trương Lăng Hách nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ, đặc biệt là khán giả nữ. Tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi qua các bộ phim cổ trang như Thương Lan Quyết, Vân chi vũ, Ninh an như mộng.

Theo QQ, từ khi gia nhập làng giải trí, Trương Lăng Hách thường được giao vai chính, ít khi đảm nhận vai phụ. Tuy nhiên, mức độ nổi tiếng của anh vẫn dừng ở ngưỡng khá, chưa thực sự vươn lên hàng sao hạng A.

Trước khi Trục ngọc phát sóng, nam diễn viên từng bày tỏ kỳ vọng bộ phim sẽ trở thành bước đệm giúp anh nâng cao vị thế. Anh tích cực tham gia quảng bá cho dự án. Tuy nhiên, tác phẩm sau đó lại vướng tranh cãi khi bị cho là sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm cải thiện số liệu thành tích, gây phản ứng trái chiều từ khán giả.

Giữa loạt ồn ào, Trương Lăng Hách trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mức độ chú ý đi kèm không ít ý kiến tiêu cực, đặt ra thách thức đối với hình ảnh của nam diễn viên sinh năm 1997 trong thời gian tới.