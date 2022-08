"Trùm cuối" phía sau các sân chơi giải trí Việt

Trong vòng 10 năm trở lại đây, chương trình truyền hình thực tế đã góp phần thay đổi tâm thế của truyền hình trong lòng khán thính giả, sự bùng nổ của các gameshow kéo theo sự phát triển tốc độ của các ông lớn trong ngành giải trí, kể đến như Cát Tiên Sa, Đất Việt, Đông Tây, BHD… Các công ty sản xuất chương trình ngày một đa dạng và chuyên nghiệp hóa, cho ra đời hàng loạt show giải trí đầy chất lượng và thu hút khán giả khắp mọi nơi, nhưng "trùm cuối" thực sự phía sau các sản phẩm truyền hình ồ ạt trong thời gian qua có thật sự là các Công ty sản xuất chương trình?

Nhiều chương trình của các nhà sản xuất chuyên nghiệp được khán giả đặc biệt yêu thích trên sóng giờ vàng cuối tuần, chính vì vậy, ngành giải trí hiện nay không chỉ là cuộc chạy đua giữa các nghệ sĩ mà đã bắt đầu trở thành "chiến trường" của những nhà tổ chức, từ nội dung chương trình, độ viral của chương trình, số lượng chương trình, chương trình càng lớn, càng quy mô thì càng cần nguồn ngân sách khủng để đầu tư, vậy nội lực các Công ty sản xuất này có thực sự khủng?

Để có kinh phí tổ chức và thực hiện các gameshow, các nhà sản xuất buộc phải đưa ra và chào bán các gói tài trợ với các Công ty và các thương hiệu cần quảng cáo, đây được coi là nguồn doanh thu lớn và chủ yếu để thực hiện các gameshow. Trong xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa đời sống kinh tế, với những điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã chọn cách xây dựng thương hiệu dưới hình thức tài trợ cho các chương trình truyền hình, show thực tế… thay vì cách quảng cáo thông thường.

Điểm mặt các "trùm cuối" này có thể kể đến: Suntory PepsiCo Việt Nam, VIB Bank, Thingo Group, Masan Consumer, Samsung…

Suntory PepsiCo Việt Nam

Nhắc đến Suntory PepsiCo Việt Nam, không ai không biết đây là một trong những ông lớn xuất hiện trong nhiều sân chơi giải trí Việt. Có thể kể đến một số sân chơi nổi tiếng như: Cuộc đua kỳ thú; Vietnam International Fashion Week; Rap Việt... gắn liền với những sản phẩm thức uống đình đám như: Aquafina, Sting, Tea Plus, Pepsi, 7up...

Phần lớn các thương hiệu của Suntory PepsiCo hướng đến giới trẻ. Chính vì thể, mỗi sân chơi tham gia, Suntory PepsiCo đều có những thương hiệu sản phẩm khác nhau để lan tỏa những thông điệp phù hợp. Đáng chú ý, việc đồng hành cùng các thương hiệu Suntory PepsiCo đều kéo dài ít nhất 3 năm trở lên chứ không thay đổi mỗi năm vì làm như thế sẽ không truyền tải được thông điệp của thương hiệu. Nhờ đó, mỗi chương trình có sự góp mặt của Suntory PepsiCo đều lan tỏa sức hút rất đặc biệt.

Oppo

Oppo cũng là một trong những doanh nghiệp lan tỏa thương hiệu mạnh mẽ thông qua việc tài trợ cho các gameshow Việt, có thể kể đến các chương trình như The Face, The Voice Kid, The Remix… Hoạt động quảng bá việc tài trợ show truyền hình thực tế của Oppo chủ yếu nhằm làm nổi bật các tính năng đặc biệt của các dòng sản phẩm chủ chốt của thương hiệu như: tính năng Selfie đẹp tự nhiên của Oppo F1 Plus. Oppo luôn có các hoạt động thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng trên fanpage như minigame, cập nhật thông tin show, hình ảnh behind the scenes của các show mà họ tài trợ.

Thingo Group

Thingo Group là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ 4.0 tại Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược lâu dài, doanh nghiệp định hướng sẽ trở thành nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, thương mại các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và mang lại lợi ích bền vững cho đối tác, khách hàng. Thời gian gần đây, Thingo Group liên tục đầu tư vào các sân chơi giải trí Việt. Đáng chú ý, thông qua 2 lần xuất hiện mới đây với vai trò đồng tài trợ cùng nhãn hàng Mirinda trong "Người ấy là ai" mùa 4.

Được biết đến là chương trình truyền hình ăn khách, Người ấy là ai? mùa 4 trở lại với nhiều đổi mới đã tiếp tục nhận được sự quan tâm chú ý từ khán giả, cũng như từ các đơn vị tài trợ, trong đó có Thingo Group. Năm nay, với sự kết hợp của một bên là đơn vị truyền thông mạnh, một bên là đơn vị kinh doanh uy tín trong chương trình Người ấy là ai? mùa này chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều hấp dẫn.

Không dừng lại ở việc tiếp tục mạnh tay chi ngân sách cho hạng mục tài trợ, Thingo Group còn "mạnh tay" đầu tư 5 triệu đô cho thương hiệu F Fresh Spray - Thương hiệu sản xuất nước hoa phi giới tính đầu tiên tại Việt Nam. Được biết, thương hiệu được đồng sáng lập và vận hành bởi Stylist Kye Nguyễn, ca sĩ Gil Lê và Giám đốc chiến lược - nữ ca sĩ Đinh Hương. Các sản phẩm của F Fresh Spray không chỉ hội tụ đầy đủ những yếu tố để có thể trở thành một sản phẩm "quốc dân", mà còn có tiềm năng để cạnh tranh với các thương hiệu lớn trên thế giới.

Trong lần hợp tác này, Thingo và F Fresh Spray kỳ vọng đây sẽ tạo ra một sân chơi lành mạnh mang tên "KOC Co-Founder" dành cho những bạn trẻ GenZ mong muốn trải nghiệm dưới vai trò một "startup" kinh doanh và tạo ra thu nhập, giá trị thực tế.

Trong thế giới của quảng cáo, hàng ngày khách hàng đã phải nhận rất nhiều thông tin về những sản phẩm dịch vụ mới. Những phương tiện quảng cáo truyền thống đang mất dần sự ảnh hưởng tới khách hàng thì phương thức tài trợ cho các gameshow vẫn là một trong những phương thức quảng cáo hiệu quả.