Trở lại sàn diễn, Khánh My nói gì khi bị chê ngoại hình kém thon?

Vài năm gần đây, Khánh My tập trung cho sự nghiệp kinh doanh, hạn chế tham dự các sự kiện của showbiz Việt. Mới đây, cô trở lại sàn diễn thời trang, trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Thuận Việt.

Trong show diễn, Khánh My diện áo bà ba màu sắc rực rỡ, tóc hai bên trẻ trung. Nhan sắc của người đẹp được nhận xét ngày càng thăng hạng. Tuy nhiên, trong đoạn video tổng duyệt chương trình, Khánh My vấp phải nhiều bình luận trái chiều vì hình thể.

Khánh My diện bộ jumpsuit gây tranh cãi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong video, Khánh My diện jumpsuit trắng. Nhiều khán giả nhận xét bộ trang phục bó sát, làm lộ hình thể nữ diễn viên. Về việc này, Khánh My cho biết: "Thật ra bộ jumpsuit đó ngày thường My đã mặc rất nhiều lần, không có lộ hàng gì cả. Mình chỉ nghĩ là chọn đồ thể thao thoải mái nhất. My mong mọi người sẽ bỏ qua".

Trước những ý kiến cho rằng Khánh My tăng cân, tròn trịa hơn trước đây, nữ diễn viên phản hồi, vì đam mê thể thao nên cô quyết định thay đổi hình thể từ mỏng manh, gầy guộc sang săn chắc khỏe khoắn.

"My là người yêu thích thể thao nên My muốn hình thể săn chắc khỏe khoắn chứ không gầy nhom. Nếu ai gặp My ở ngoài sẽ biết vóc dáng My thế nào. Có lẽ nhiều khán giả chưa quen mắt với sự thay đổi ngoại hình này của My nên có những bình luận trái chiều", nữ diễn viên chia sẻ.

Khánh My thân thiết với Việt Trinh khi cùng xuất hiện trình diễn tại show thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khánh My cho biết trong năm 2025, cô sẽ chăm chỉ trở lại hoạt động nghệ thuật. Cô tiết lộ bản thân đã nhận một dự án phim điện ảnh có sự góp mặt của nhiều ngôi sao quốc tế và thêm những sản phẩm mới để đánh dấu sự trở lại của mình.