Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh hội ngộ gây sốt, tình bạn 30 năm hiện thế nào?

Theo đó, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Triệu Vy hội ngộ bạn học cũ nhân dịp kỷ niệm 30 năm khóa 1996 Khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ngày 30/4, nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Sự xuất hiện hiếm hoi của nữ diễn viên sau nhiều năm gần như “biến mất” khỏi làng giải trí khiến công chúng không khỏi tò mò và bàn tán.

Triệu Vy và Huỳnh HIểu Minh cùng tham gia buổi họp lớp, ngày 30/4 (Ảnh: Sina).

Trong ảnh, nữ diễn viên ăn mặc giản dị, gần như không trang điểm cầu kỳ, mang đến hình ảnh khác xa với thời kỳ đỉnh cao danh vọng. Nhiều khán giả thậm chí nhận xét rằng khó có thể nhận ra đây từng là một trong những minh tinh hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ.

Chính Triệu Vy cũng đăng tải hình ảnh buổi gặp mặt kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “30 năm - khóa 96 Khoa Biểu diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh”. Dù nữ diễn viên không chia sẻ thêm, động thái này cũng đủ khiến cái tên của cô lập tức leo lên top tìm kiếm trên Weibo. Từ khóa “Triệu Vy dự họp lớp” nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu trên truyền thông Trung Quốc.

Sự chú ý càng gia tăng khi trong cùng khung hình còn có sự xuất hiện của Huỳnh Hiểu Minh - bạn học cùng khóa và cũng là một trong những ngôi sao lớn của làng giải trí Hoa ngữ. Ngoài ra, khóa học năm đó còn quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật khác như Trần Khôn.

Triệu Vy (phải) vui vẻ chụp ảnh cùng bạn học cũ (Ảnh: Sina).

Việc Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh hội ngộ lập tức gợi lại nhiều câu chuyện cũ. Nam diễn viên từng công khai thừa nhận có tình cảm với Triệu Vy khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng không được đáp lại. Dù không trở thành tình nhân, cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết trong nhiều năm.

Tại một sự kiện năm 2012, Huỳnh Hiểu Minh từng chia sẻ: “Tôi và Triệu Vy đã vượt qua mức tình yêu thông thường, đó là sự hòa trộn giữa tình bạn, tình thân và cả tình cảm đặc biệt khó gọi tên”. Đáp lại, Triệu Vy cho rằng mối quan hệ giữa họ “không thể định nghĩa rõ ràng”, chính vì vậy mà lại càng bền chặt.

Tuy nhiên, mối quan hệ này từng bị đặt dấu hỏi sau biến cố năm 2021, khi Triệu Vy bị cho là “phong sát ngầm”. Thời điểm đó, Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ xóa nhiều hình ảnh chụp chung với cô trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn hai người đã giữ khoảng cách. Vì vậy, việc họ xuất hiện cùng nhau lần này càng khiến công chúng chú ý.

Triệu Vy và Huỳnh HIểu Minh là 2 nghệ sĩ thành công nhất khoá 1996 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Ảnh: Sina).

Bên cạnh câu chuyện tình bạn, điều khiến dư luận quan tâm hơn cả vẫn là sự nghiệp và tình trạng hiện tại của Triệu Vy. Kể từ sau năm 2021, nữ diễn viên gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí. Các tác phẩm có sự tham gia của cô bị gỡ bỏ tên hoặc chỉnh sửa, danh hiệu trước đây cũng không còn được nhắc đến.

Đến nay, nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc Triệu Vy bị hạn chế hoạt động vẫn chưa được công bố rõ ràng, trở thành một trong những bí ẩn lớn của làng giải trí Hoa ngữ. Vì vậy, mỗi lần cô xuất hiện đều thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ.

Năm 2025, từng có thông tin cho rằng Triệu Vy đã “thoát” khỏi lệnh hạn chế và có thể chuẩn bị trở lại. Tuy nhiên, đến nay, nữ diễn viên vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc tái xuất. Hình ảnh tại buổi họp lớp lần này vì thế được xem như một dấu hiệu hiếm hoi cho thấy cô vẫn giữ liên hệ với bạn bè trong giới.

Nữ diễn viên giữ cuộc sống giản dị, kín tiếng từ năm 2021 đến nay (Ảnh: Sohu).

Trước khi gặp biến cố, Triệu Vy là một trong những biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi tiếng khắp châu Á từ khi còn là sinh viên năm hai nhờ vai diễn trong Hoàn Châu cách cách. Thành công vang dội của bộ phim đã đưa cô trở thành “thần tượng quốc dân” chỉ sau một đêm.

Trong giai đoạn đỉnh cao, sức hút của Triệu Vy được ví như hiện tượng. Lượng thư người hâm mộ gửi về nhiều đến mức có thể lấp đầy cả phòng ký túc xá. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định vị thế qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi bật.

Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, Triệu Vy còn theo học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành đạo diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất phim. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi kể từ sau năm 2021, khi sự nghiệp của cô đột ngột chững lại.

Trong những năm gần đây, cuộc sống của Triệu Vy trở nên kín tiếng. Cô ít xuất hiện trước công chúng, chủ yếu dành thời gian đi du lịch và gặp gỡ bạn bè. Những hình ảnh hiếm hoi cho thấy nữ diễn viên không còn quá chú trọng đến ngoại hình hay hình ảnh công chúng như trước.

Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh là đôi bạn thân trong làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Liên quan đến công việc, bộ phim Không có tình yêu khác - dự án mà Triệu Vy tham gia sản xuất từ năm 2016 - đã được phát hành trở lại vào năm 2026 với tên mới Nọc của mật ngọt. Tuy nhiên, tên của cô bị loại khỏi phần giới thiệu ê-kíp. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn xuất hiện tại một suất chiếu sớm với tư cách khán giả, thể hiện sự ủng hộ đối với dự án từng gắn bó.

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cá nhân của Triệu Vy cũng trải qua nhiều biến động. Cuối năm 2024, cô xác nhận ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long sau nhiều năm chung sống. Ngoài ra, nữ diễn viên còn vướng vào một số vụ kiện tụng liên quan đến tài chính, được cho là vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Sự xuất hiện của Triệu Vy tại buổi họp lớp lần này cho thấy một khía cạnh khác. Nữ diễn viên dường như vẫn giữ được mối liên hệ với những người bạn cũ và phần nào quay trở lại với đời sống bình thường. Hình ảnh giản dị, không hào nhoáng của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người không khỏi xúc động, nhớ lại một thời kỳ rực rỡ của “én nhỏ” trên màn ảnh.