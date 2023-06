Trấn Thành: "Nhiều lúc xem lại video mình khóc, tôi phải tự tát vào mặt"

Tối 29/6, tập 3 chương trình Muse it của Thu Minh lên sóng với khách mời là nghệ sĩ Trấn Thành. Giải thích về lý do mời đạo diễn Nhà bà Nữ tham gia một chương trình về ca hát, Thu Minh cho rằng Trấn Thành có tư duy, tố chất âm nhạc. Trước nhận xét của đàn chị, Trấn Thành khiêm tốn đáp lời: "Em nghĩ là do ông trời cho em khả năng diễn đạt tốt".

Diễn viên Bố già cũng khẳng định anh từng có đam mê ca hát: "Em rất mê nhạc. Em nghĩ mình có năng khiếu về nhạc. Em khá nhạy, nghe bài hát là thuộc, phiêu được với hòa thanh. Ở một vũ trụ nào đó, em muốn làm ca sĩ".

Trấn Thành trong chương trình "Muse it" cùng Thu Minh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trấn Thành cũng nhớ lại quá khứ từng ước mơ thi vào Nhạc viện TPHCM. Anh nói: "Sau lớp 12, em từng điền nguyện vọng đầu tiên vào đại học của mình chính là Nhạc viện, thứ hai là trường Sân khấu - Điện ảnh và thứ ba là ngành sư phạm. Tuy nhiên, thi vào Nhạc viện bước đầu là phần ký xướng âm cơ bản mà em không biết một nốt nhạc nào nên em rớt luôn".

Trấn Thành kể thêm: "Không vào được Nhạc viện, em cũng không biết mình sẽ làm gì. Sau đó, em thi vào nguyện vọng hai là trường Sân khấu - Điện ảnh và đậu ngay. Từ lúc bấy giờ đến nay, em làm diễn viên hài rồi làm MC".

Trấn Thành có nhiều chia sẻ thẳng thắn trong chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi Thu Minh nhắc đến chủ đề "nghệ sĩ thăng hoa, hoàn hảo" trong làng giải trí, Trấn Thành đưa ra quan điểm: "Nếu chị xác định xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng thì cái gì cũng phải làm phải thử mà phải làm hay, còn nếu làm dở sẽ bị gọi là... bách hóa. Khi em biết em không giỏi nhất trong lĩnh vực đó thì em thà không làm nữa. Em từng thăng hoa khi diễn hài, dẫn chương trình, thăng hoa trong điện ảnh, kể được câu chuyện của riêng mình và được mọi người đồng tình".

"Em luôn thấy em khác người. Khi phát ngôn, câu nói của em sẽ được mọi người đồng tình hoặc cũng có thể gây quan điểm trái chiều. Những lời chê bai đó làm em có động lực rất nhiều. Giúp em muốn đi học, học sao để khi hát lép nhép vẫn phải hát cho hay. Mình còn dở thì người ta sẽ còn nói thôi. Khi mình hết dở, người ta sẽ hết nói. Đó là cách duy nhất để mình tiến bộ", Trấn Thành tâm sự.

Khi Thu Minh nói "nếu hoàn hảo quá sẽ chẳng có chuyện gì để nói", Trấn Thành đùa vui: "Thì mình nói cái khác! Hoặc khóc chẳng hạn".

Sau đó, ông xã Hari Won cũng thẳng thắn chia sẻ: "Bao nhiêu lần em khóc thì tất cả đều bị mang ra bêu riếu, miệt thị cảm xúc". Anh giải thích: "Nói Thành không biết kiểm soát cảm xúc là không đúng. Thành rất muốn kiềm chế. Xem lại các video, mình cũng biết vì sao khán giả thấy khó chịu, là vì ngữ cảnh đó không đáng để khóc. Mình phải tự tát vào mặt vì thấy mình sao... giống khùng quá. Nhưng quý vị phải hiểu, cơ chế của tôi, não của tôi không hề muốn như vậy".

Trước những lời tâm sự của Trấn Thành, Thu Minh chia sẻ bí quyết "cầm nước mắt". Ca sĩ nói: "Em cứ mặc kệ cảm xúc hoạt động, chỉ cần đứng đó, đừng nói gì cả. Đứng với 2 hàng lệ rưng rưng cũng được nhưng đừng nói. Khi khóc, cơ mặt và biểu cảm cũng không đẹp. Hãy nhớ mình là nghệ sĩ, làm gì cũng phải đẹp".

Trấn Thành bất ngờ trước "bí quyết" thú vị của đàn chị. Anh gửi lời cảm ơn và dành cho Thu Minh cái ôm ấm áp.

Thu Minh hướng dẫn Trấn Thành hoàn thiện kỹ năng xử lý ca khúc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo Trấn Thành, anh và Thu Minh là mối quan hệ từ chị em, cô trò đến bạn thân. Thu Minh không chỉ dạy Trấn Thành cách khắc phục điểm yếu về cảm xúc, luôn bên cạnh động viên nam MC mà cô còn là giáo viên thanh nhạc của anh. Trấn Thành dành lời khen cho đàn chị: "Thu Minh là giảng viên thanh nhạc tiềm năng của Việt Nam".

Sau màn đo quãng giọng trong chương trình, Trấn Thành cũng được Thu Minh hướng dẫn để hoàn thiện hơn về cách xử lý bài hát. Anh thể hiện ca khúc Chạy về khóc với anh của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Suốt màn trình diễn, Trấn Thành đem đến hình tượng hoàn toàn mới lạ từ phong thái đến âm sắc giọng hát.