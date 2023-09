Trải nghiệm đa giác quan cùng Prudential qua đêm nhạc "Sống lại cảm giác An"

Sự kiện hứa hẹn nâng tầm cảm xúc, đánh thức mọi giác quan của người xem bằng những màn biểu diễn nghệ thuật ấn tượng. Hai đêm hội âm nhạc sẽ được tổ chức tại TPHCM và Hà Nội lần lượt vào ngày 8/10 và 22/10/2023.

Đêm nhạc hội "Sống lại cảm giác An" với sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm, rapper Đen Vâu cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác (Ảnh: BTC).

Kết hợp với không gian được dàn dựng công phu với thác nước chân thật giữa lòng thành phố, đêm nhạc "Sống lại cảm giác An" cũng sẽ được kể đầy mộc mạc thông qua những màn biểu diễn đến từ các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Mỹ Tâm, rapper Đen Vâu, Ái Phương, Song Luân, Lâm Bảo Ngọc…

Từng câu chuyện "An" sẽ được các nghệ sĩ tái hiện trên sân khấu "Sống lại cảm giác An" thông qua giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn. Sự kết hợp giữa âm thanh, sân khấu ánh sáng cùng thiên nhiên là cánh cửa khai mở để mỗi khán giả tham gia trải nghiệm tìm "an" cho chính mình.

Với nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực, Mỹ Tâm sẽ lan tỏa sự an nhiên đến với trái tim của những người thưởng thức (Ảnh: BTC).

Đen Vâu sẽ đồng hành cùng Prudential tại đêm nhạc "Sống lại cảm giác An" (Ảnh: BTC).

Cũng trong sự kiện âm nhạc này, Prudential sẽ cùng các khách hàng lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cho cộng đồng theo cách thiết thực nhất. Theo đó, vé mời cho các khách hàng tham gia chương trình cũng sẽ chuyển đổi 100% thành vé mời điện tử. Toàn bộ chi phí sản xuất vé mời sẽ được Prudential đóng góp cho dự án "Đến trường an toàn" với tổng ngân sách dự kiến 500 triệu đồng.

"An concert by Prudential" dự kiến diễn ra vào ngày 8/10/2023 tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 10, TPHCM và ngày 22/10/2023 tại cung thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình, Hà Nội.

Xem thêm thông tin về chương trình khuyến mại và tham khảo cách sở hữu vé đêm hội âm nhạc tại đây.