Top 9 diễn viên nhận cát-sê "khủng" nhất Hàn Quốc

Dân trí Mới đây, danh sách các diễn viên nhận thù lao "khủng" nhất làng giải trí Hàn Quốc đã được công bố. Theo đó, nam diễn viên Kim Soo Hyun thu về 500 triệu won cho một tập phim truyền hình.

Kim Soo Hyun được xem là ông hoàng quảng cáo và nam diễn viên nhận cát-sê cao nhất Hàn Quốc hiện nay. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên điển trai bỏ túi khoảng 500 triệu won (khoảng 10,3 tỷ đồng) cho một tập phim trong bộ phim truyền hình mới That Night. Phim là phiên bản Hàn của sê-ri phim truyền hình ăn khách của Anh - Criminal Justice, dự kiến lên sóng vào cuối năm nay.

Khi trở thành nam diễn viên nhận cát-sê cao nhất Hàn Quốc vào năm 2020, Kim Soo Hyun đương nhiên trở thành nam diễn viên được các nhãn hàng yêu thích và bội thu từ các hợp đồng quảng cáo.

Kim Soo Hyun là diễn viên truyền hình nhận cát-sê cao nhất Hàn Quốc.

Trong năm 2020, Kim Soo Hyun đã lập kỷ lục cát-sê về thu nhập từ một bộ phim truyền hình với vai diễn trong It's Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao). Trung bình mỗi tập phim It's Okay to Not Be Okay, anh được trả 240 nghìn đô la Singapore.

Kim Soo Hyun bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007 nhưng phải đến năm 2011, anh mới được chú ý khi tham gia Dream High. Tiếp đó, anh lại được đánh giá cao khi đảm nhiệm vai chính trong bộ phim cổ trang đình đám The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời) vào năm 2012.

Hai năm sau đó, với vai diễn "cụ giáo" Do Min Joo trong My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới) cùng "đàn chị" Jeon Ji Hyun, Kim Soo Hyun trở thành nam thần với khán giả khắp châu Á. Sau bộ phim, anh được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khắp châu Á. Tại Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, cái tên Kim Soo Hyun cũng vô cùng "đắt giá".

Năm 2017, Kim Soo Hyun lên đường nhập ngũ và xuất ngũ vào năm 2019. Dù vắng mặt khỏi làng giải trí trong 2 năm nhưng sức hút của "cụ giáo" vẫn rất mạnh mẽ. Anh kiếm bộn tiền và nổi tiếng hơn sau khi xuất ngũ vào năm 2019. Năm 2020, anh có mặt trong danh sách 10 nam diễn viên được trả thù lao cao nhất Hàn Quốc. Được biết, trước khi nhập ngũ, cát-sê của Kim Soo Hyun đã là 84 nghìn USD cho một tập phim truyền hình.

Xếp sau Kim Soo Hyun trong danh sách này là "Cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun với thu nhập 120 nghìn đô la Singapore (hơn 2 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình. Kể từ năm 2001, nhờ thành công của Cô nàng ngổ ngáo, Jeon Ji Hyun được yêu thích khắp châu Á. Cô cũng là nữ hoàng quảng cáo tại Hàn Quốc nhờ lượng fan đông đảo.

"Cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun với thu nhập 120 nghìn đô la Singapore (hơn 2 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình và đứng thứ hai trong top nghệ sĩ nhận cát sê "khủng" của Hàn Quốc.

Nữ diễn viên 39 tuổi giảm số lượng đóng phim sau khi lập gia đình nhưng sức hút và danh tiếng của cô vẫn không giảm sút. Cô từng góp mặt trong dự án phim kinh dị Kingdom nổi tiếng và sẽ tham gia tiếp phần hai của phim mang tên Kingdom: Ashin of the North, dự kiến ra mắt trong năm nay. Trong vòng 2 thập kỷ gần đây, Jeon Ji Hyun luôn duy trì vị trí nữ diễn viên được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc.

Đứng thứ ba trong danh sách là tài tử Hạ cánh nơi anh - Hyun Bin với mức cát-sê 113 nghìn đô la Singapore (khoảng 1,9 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình. Thu nhập của Hyun Bin tăng đáng kể sau thành công của Hạ cánh nơi anh (năm 2020). Ngôi sao điển trai 38 tuổi hiện đang tập trung cho loạt dự án phim điện ảnh mới.

Hyun Bin đứng thứ 3 trong danh sách 9 nghệ sĩ nhận cát-sê cao nhất Hàn Quốc.

Tài tử "Giày thủy tinh" So Ji Sub đứng thứ 4 trong top 9 nghệ sĩ được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc với thu nhập hơn 89 nghìn đô la Singapore (1,5 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 2002 và được yêu thích bởi vẻ ngoài nam tính cùng lối diễn xuất đa dạng. Anh nổi tiếng sau thành công của phim truyền hình What Happened In Bali (Chuyện xảy ra ở Bali) và I'm Sorry, I Love You (Xin lỗi anh yêu em).

So Ji Sub nhận 1,5 tỷ đồng cho một tập phim truyền hình.

Jo In Sung là tài tử đứng thứ 5 trong danh sách 9 nghệ sĩ nhận cát-sê cao nhất Hàn Quốc. Anh được biết tới nhờ thành công của những phim kinh điển của Hàn Quốc như The Classic (Cổ điển) cùng Son Ye Jin, What Happened In Bali (Chuyện xảy ra ở Bali) và That Winter, The Wind Blows (Ngọn gió đông năm ấy) cùng Song Hye Kyo. Vài năm nay, Jo In Sung tạm ngừng đóng phim và khiến fan chờ đợi.

Jo In Sung là tài tử đứng thứ 5 trong danh sách 9 nghệ sĩ nhận cát-sê cao nhất Hàn Quốc.

Tài tử "Người thừa kế" Lee Min Ho đứng thứ 6 trong top 9 nghệ sĩ được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc khi được trả 84 nghìn đô la Singapore (khoảng 1,4 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình. Lee Min Ho cũng là ngôi sao có lượng người theo dõi "khủng" nhất trên Instagram với hơn 23 triệu người theo dõi. Anh nổi tiếng từ Boys Over Flowers và City Hunter. Năm ngoái, anh tham gia The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) nhưng không được đánh giá cao.

Lee Min Ho đứng thứ 6 trong danh sách 9 nghệ sĩ được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc khi được trả 84 nghìn đô la Singapore (khoảng 1,4 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình.

Chồng cũ của Song Hye Kyo - Song Joong Ki đứng thứ 7 trong danh sách top 9 nghệ sĩ được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc khi "bỏ túi" 68 nghìn đô la Singapore (1,1 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình. Anh được biết tới sau thành công của Hậu duệ Mặt trời đóng cùng Song Hye Kyo vào năm 2015. Gần đây, tài tử xứ Hàn đang gây chú ý với dự án truyền hình Vincenzo, bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh với màn ảnh nhỏ sau vụ ly hôn gây sốc với Song Hye Kyo.

Song Joong Ki đứng thứ 7 trong danh sách top 9 nghệ sĩ được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc khi "bỏ túi" 68 nghìn đô la Singapore (1,1 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình.

Nam diễn viên Ji Chang Wook là cái tên đứng thứ 8 trong top 9 nghệ sĩ được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc với thu nhập khoảng 67 nghìn đô la Singapore (gần 1,1 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình. Ji Chang Wook nổi tiếng nhờ các bộ phim như Lovestruck in the City, Empress Ki, Healer và The K2. Tài tử 33 tuổi còn được mời tham gia bộ phim truyền hình Mr Right của Trung Quốc vì có lượng fan đông đảo tại đây.

Ji Chang Wook là cái tên đứng thứ 8 trong top 9 nghệ sĩ được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc với thu nhập khoảng 67 nghìn đô la Singapore (gần 1,1 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo là cái tên cuối cùng trong top 9 nghệ sĩ được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc. Cô được trả khoảng 56,5 nghìn đô la Singapore (khoảng 900 triệu đồng) cho một tập phim. Nữ diễn viên xinh đẹp cũng là người đại diện cho nhiều nhãn hiệu dù cô không đóng quá nhiều phim.

Năm 2018, cô được xếp vị trí thứ 6 trong danh sách Những ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc do Forbes bình chọn. Cô được yêu thích nhờ Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ Mặt trời... Sau thông báo ly hôn gây sốc vào năm 2019, cô mới trở lại phim trường góp mặt trong bộ phim truyền hình mới vào năm 2021.

Song Hye Kyo là cái tên cuối cùng trong danh sách 9 nghệ sĩ được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc.

