Tom Cruise và lần hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện

Tom Cruise là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách như Rain Man, Jerry Maguire, Vanilla Sky, Nhiệm vụ bất khả thi, The Last Samurai, Knight and Day.... Nam diễn viên kỳ cựu sở hữu khối tài sản ước chừng lên tới 600 triệu USD và hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá. Trái với thành công trong vai trò diễn viên, đời tư của Tom Cruise không mấy êm ấm. Anh đã trải qua 3 cuộc hôn nhân thất bại và hiện giờ là người độc thân.