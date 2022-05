Tom Cruise gây sốt khi tự lái trực thăng tới dự buổi công chiếu phim mới

Ngày 4/5, ngôi sao điện ảnh 60 tuổi Tom Cruise đã tham dự buổi công chiếu bộ phim Top Gun: Maverick tại San Diego, Mỹ. Nam diễn viên phim hành động gây bất ngờ với phóng viên và người hâm mộ khi tự lái trực thăng tới buổi ra mắt phim mới.

Tom Cruise lịch lãm đi quảng bá phim mới (Video: FOX 5 San Diego).

Tom Cruise lấy bằng lái máy bay trực thăng vào năm 1994 và kể từ đó, anh là một trong những ngôi sao chăm chỉ lái máy bay nhất.

Trong buổi công chiếu bộ phim "bom tấn" Top Gun: Maverick còn có sự tham gia của dàn "sao" Jennifer Connelly, Monica Barbaro và Miles Teller. Hàng trăm người hâm mộ điện ảnh đã tham dự buổi công chiếu bộ phim này.

Tom Cruise tự lái trực thăng tới dự buổi công chiếu phim mới của anh hôm 4/5 (Ảnh: Getty Images).

Top Gun: Maverick là một bộ phim hành động của đạo diễn Joseph Kosinski, kịch bản được viết bởi Ehren Kruger, Eric Warren Singer và Christopher McQuarrie. Tom Cruise thủ vai chính và phim còn có sự tham gia của Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris và Val Kilmer.

Bộ phim Top Gun: Maverick được công chiếu lần đầu tại sự kiện CinemaCon ở Mỹ vào cuối tháng 4 vừa qua và dự kiến sẽ được phát hành rộng rãi tại Mỹ từ ngày 27/5/2022 bởi hãng phim Paramount Pictures.

Top Gun: Maverick từng được dự kiến phát hành vào tháng 7/2019 nhưng phim liên tục phải thay đổi lịch công chiếu do dịch Covid-19. Bộ phim có kinh phí thực hiện lên tới 152 triệu USD được kỳ vọng là một trong những phim ăn khách của mùa hè năm nay.

Tom Cruise (ngoài cùng bên phải) và hai đồng nghiệp Miles Teller, Jennifer Connelly (Ảnh: AFF-USA).

Tom Cruise được khán giả Việt Nam yêu thích qua loạt phim ăn khách Nhiệm vụ bất khả thi. Năm 1996 là năm đầu tiên mà Nhiệm vụ bất khả thi ra mắt khán giả. Tới nay, Tom Cruise đã thực hiện tới 7 phần của bộ phim "bom tấn" này.

Là ngôi sao hạng A và Tom Cruise vẫn tự mình thực hiện rất nhiều cảnh mạo hiểm trong các phần phim Nhiệm vụ bất khả thi. Ở tuổi 60, nam diễn viên đình đám khiến người hâm mộ "thót tim" khi thấy anh diễn cảnh mạo hiểm.

Tom Cruise từng tự mình leo trèo bên ngoài tòa nhà chọc trời Burj Khalifa ở Dubai, buộc mình vào máy bay cất cánh, nhảy ra khỏi máy bay để thực hiện một pha nhảy dù mà không có hiệu ứng đặc biệt hay thủ thuật nào.

Đoàn làm phim của Tom Cruise tiết lộ, các cảnh quay mạo hiểm không phải chỉ quay một lần là đạt. Vì thế, nam diễn viên từng thực hiện động tác nhảy hơn 100 lần để có được cảnh quay vừa ý.

Tom Cruise chia sẻ, anh luôn tập huấn kỹ càng cho các cảnh mạo hiểm. Tuy nhiên trước mỗi cảnh quay, anh vẫn cảm thấy căng thẳng: "Bất kể bạn tập luyện bao nhiêu hay bạn đã làm gì thì luôn có rất nhiều thứ đầy thử thách. Thật là tuyệt khi cố gắng làm điều đó", Tom Cruise nói.

Tom Cruise tươi tắn trò chuyện với người hâm mộ (Video: Storm Shadow Crew).

Tom Cruise là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách như Rain Man, Jerry Maguire, Vanilla Sky, Nhiệm vụ bất khả thi, The Last Samurai, Knight and Day.... Nam diễn viên kỳ cựu sở hữu khối tài sản ước chừng lên tới 600 triệu USD và hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá.

Trái với thành công trong vai trò diễn viên, đời tư của Tom Cruise không mấy êm ấm. Nam diễn viên nổi tiếng từng trải qua 3 cuộc hôn nhân thất bại. Gần đây Tom Cruise hẹn hò thời gian ngắn với bạn diễn cùng trong phim Nhiệm vụ bất khả thi phần 7 Hayley Atwell, 39 tuổi. Tom Cruise và Hayley Atwell được cho là có mối quan hệ tình cảm bí mật từ cuối năm 2020, sau thời gian làm việc cùng nhau trên phim trường. Tuy nhiên, vào tháng 9/2021, khi bộ phim đóng máy thì mối tình của cặp đôi cũng khép lại.

Một người trong cuộc chia sẻ với tờ The Sun: "Tom và Hayley từng có mối quan hệ thực sự rất tốt nhưng giờ đây họ đã quyết định quay trở lại làm bạn. Lịch trình quay phim của cả hai người đều rất dày đặc. Tom có một số dự án khác trong thời gian tới và anh ấy chỉ có thể tuân theo lịch trình của mình. Họ đã rất vui khi làm việc cùng nhau và giờ đây mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè".