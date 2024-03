Tóc Tiên diện váy cắt xẻ gợi cảm, nổi bật khi chụp ảnh cùng Lisa

Kim Ji Won lựa chọn phong cách an toàn với bộ suit dáng ngắn, để lộ vòng eo nhỏ. Bộ trang sức của thương hiệu nước Ý giúp tạo thêm điểm nhấn cho vẻ ngoài của cô. Nhờ bộ phim "Queen of Tears" do Ji Won đảm nhận vai chính đang được quan tâm, sự xuất hiện của cô cũng được chú ý hơn tại sự kiện (Ảnh: X).